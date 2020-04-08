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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 Владелец кофейни, которого задержала полиция в Одессе, готовит иск в суд

Сам потерпевший сейчас в больнице. По телефону говорит, что в заведение его вызвали обеспокоенные подчиненные потому, что правоохранители настаивали на закрытии кафе несмотря на то, что продавцы продавали напитки и хот-доги только "на вынос".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Надзвичайні новини".

"Я пришел, дал паспорт, спросил, на каком основании нам не дают работать. Ответили: "211". Я сказал, что не попадаем под "211". Особо слушать меня не захотели, сказали: "Вы препятствуете", - рассказал предприниматель.

Юристы говорят, что предприниматели карантин не нарушали. Поскольку все работники - в масках и перчатках и торгуют "на вынос". Прогнозируют, что такие ситуации будут возникать и дальше, потому что нет четкого толкования постановлений Кабмина.

Владелец кофейни готовит иск в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 апреля на пляже в районе 14-й станции Большого Фонтана сотрудники полиции с применением силы задержали мужчину, который продавал кофе во время карантина. Инцидент попал на видео.

Позже появилось полное видео инцидента

Судя по нему, полицейские требовали у человека, назвавшегося владельцем, документы на бизнес и настаивали на закрытии кофейни. Мужчина доказывал, что его предприятие - это мини-маркет, который может работать в условиях карантина, но соответствующих документов не предъявил.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187609
 
   
 Топ комментарии
 
на вынос многие работают. это разрешено.
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чувак не захотел отстёгивать оваковцам! неслыханное неуважение к власти, за такое надо сурово карать!
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беспредел власти в значительной степени опирается на холопский дух очень значительной части населения
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Це він говорив про закон 211-2020п, який трактує суд, а не поліцейський! От вам і відсутність правової держави.
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Мусора перегнули конечно -- но он тоже чучело хитрожопое . На вынос это как у него есть доставка ?
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МакДрайв теж на винос працює взагалі-то...
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Вот именно МакДрайв с ифрастуктурой под работу !!! А как его колхохное кафе может работать на вынос я не понимаю
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Для того, щоб каву варити, великої інфраструктури не треба... У Києві каву на виніс продають... Шаурму - так, закрили, а кава і МакДональдс на виніс працюють.
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...заедь на АЗС, где есть кафе, и посмотри Власник кав'ярні, якого затримала поліція в Одесі, готує позов до суду - Цензор.НЕТ 757
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Проще узнать где эта мразь живёт и судить честно самому.
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В местном суде против ментов не пойдут .
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Решение ЕСПЧ не спасает от дальнейшего беспредала власти.
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беспредел власти в значительной степени опирается на холопский дух очень значительной части населения
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в Одессе - не факт. Это в селе где все кумовья - братья может и так
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Вот и чудненько. Суд не идеален, но ничего лучшего для решения таких вопросов человечество ещё не придумало.
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Цей 211-2020п протирічить багатьом законам України. Після цієї влади його переглянуть чи повністю відмінять!
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Заява прокурору быстрее рассматривается,хоть и наказание дисциплинарное
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Это хитрожопый торговец,решил что умнее других,все кафе и рестораны закрыты а оно решило вспомнить про законы,мало получил видимо !
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на вынос многие работают. это разрешено.
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Морги на вынос работают хорошо сейчас.... самовывоз в пластиковой упаковке, герметичной.... Кому война а кому мать родная...Нарушил бы тут в EC ... Тут хитрожопые чурки решили перепродажами на масках заработать- дали год тюрьмы с конфискацией.... Все нормальные уже свалили из Одессы .... уже и Одессы нет ...
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Вчора замовляв акційну піцу в Домінос додому...
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Ну взагалі в них середнього розміру піца коштує 160-200 грн. По вівторках друга піца зі знижкою щось 70%... Доставка безкоштовна, як і раніше.
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Налоги ему платить ? Платить. Их никто не отменял. Зарплату работницам платить ? Если не будут работать, то все равно должен платить. Так хоть на зарплату себе заработают. Вот не пойму, почему другим запрещено работать. Одели бы маски и перчатки, и работали бы. И экономика, худо - бедно, но дышала бы самостоятельно. Почему ВСЕМ, кроме супермаркетов и еды на вынос, запрещено работать?
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Перебити поліцаям хребти,щоб закони не порушували.
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а я думав, щоби не заважали вам закони порушувати...
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чувак не захотел отстёгивать оваковцам! неслыханное неуважение к власти, за такое надо сурово карать!
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Як були уродами так уродами залишилися. Як не називай-хоч поліція хоч міліція однак -мусорня. ТОму що влада -уроди,то які мають бути їхні пси.
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Поліцаїв на самоїзоляцію у підвал до кінця життя.
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Если авакяновцам дали право штрафовать на большие суммы,то значит рядовым полицаям сверху уже спустили план по оформленным протоколам и по наличке,речка из которой дотекает до Киева.Мелкие полицаи тоже решили,что это шанс для них поправить своё матположение,вот и стараются с наездами на предпринимателей,как будто им мало на шее взяточников из дпс и держпраци.
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Зебилы, теперь вы еще заплатите этому чуваку, за этих двух мачо в форме. Если конечно он дойтет до ЕСПЧ.
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правильно делает, скоро таких исков будут миллионы!
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супер, держава відшкодує мільйонам шкоду заподіяну мусарами. Якщо ти не в курсі, то з бюджету, тоб то за твій рахунок.
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от просто цікаво, а чому 90% тих, хто залишає коменти, впевнені, що мусора неправі і він виграє суд? Це юридичний форум? Чи просто він свій, а мусора - влада?
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МОЛОДЕЦ !!! БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ-МУСОРОВ ПОД СУД !!! Власник кав'ярні, якого затримала поліція в Одесі, готує позов до суду - Цензор.НЕТ 3549
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