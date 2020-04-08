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 Киевские новости
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Все про:бизнес (1296) Киев (18899) Кличко (2925) предприниматели (1015) малый бизнес (27) ЕСВ (5)

 Киевских предпринимателей освободили до 30 апреля от уплаты ЕСВ, - Кличко

С 1 марта до 30 апреля столичных физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Также с 1 марта до 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса. Столичные предприниматели могут воспользоваться услугой так называемой частичной безработицы на период действия ограничений", - сказал он.

Мэр пояснил, что для ее получения надо обратиться в Центр занятости по месту регистрации как плательщика ЕСВ.

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Также, по словам Кличко, уже начали действовать кредитные каникулы на время ограничительных мер для предпринимателей.

Кроме того, Киевсовет выделил деньги на возобновление программы финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.

Мэр Киева напомнил, что недавно Киевсовет принял решение о предоставлении 50% льготы для малого и среднего бизнеса на аренду коммунального имущества. Также в случае невозможности использования объекта на период ограничений арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты по договорам аренды.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187608
 
 
 Топ комментарии
 
Другими словами, этот период не будет учтен в пенсионный стаж?

Киевских предпринимателей освободили до 30 апреля от уплаты ЕСВ, - Кличко - Цензор.НЕТ 8481
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Підприємці всі рівні, але є рівніші за всіх. Киевских предпринимателей освободили до 30 апреля от уплаты ЕСВ, - Кличко - Цензор.НЕТ 7630 Тепер заверещать в інших містах.
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Напротив моих окон ломбард. Очередь на улице целый день 5-8 человек всегда !!!
Дела идут хорошо !!!
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ога, на пошті до 12-00 вже готівки катма, навіть здачі давати нічим
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Другими словами, этот период не будет учтен в пенсионный стаж?

Киевских предпринимателей освободили до 30 апреля от уплаты ЕСВ, - Кличко - Цензор.НЕТ 8481
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Підприємці всі рівні, але є рівніші за всіх. Киевских предпринимателей освободили до 30 апреля от уплаты ЕСВ, - Кличко - Цензор.НЕТ 7630 Тепер заверещать в інших містах.
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У некоторых предпринимателей, которые торгуют медпродукцией и ещё некоторыми товарами широкого потребления - дела идут на ура.
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За себя или за наёмных тоже?этот идиотский налог стимулирующий безработицу вообще нужно отменить.
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Да-да..... налоги платить вообще вредно. Київських підприємців звільнили до 30 квітня від сплати ЄСВ, - Кличко - Цензор.НЕТ 6176 Но в очередь за субсидиями выстраиваться не забываем, которые государство должно платить в первую очередь именно тем, кто налоги платить не хочет, включая тех, кто оформлен на минималку, получая разницу в конверте или вообще работает без оформления. И вообще - Кличко гад распоследний.
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Запомни умничка - государство никому не платит,государство это набор свинорылых чинуш которые перераспределяет потоки средств идущих от плательщиков налогов,большую часть они тратят на своё содержание и на казнокрадство,оставшееся отдают получателям субсидий,большинство из которых могли бы сами ходить на работу и зарабатывать,но госсчиновникам нет дела до создания рабочих мест и нормальной бизнес среды,они заняты личным криминальным обогащением.
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Большинство и ходят сами на работу, только оформляться не хотят или оформлены на минималку. Как итог - у многих не будет стажа пенсионного. Но когда подойдет время - их захлестнет возмущение, почему пенсия минимальная и не как в ЕС. Относительно того куда идут бюджетные деньги - советую посмотреть развернутый график статей расхода https://finance.liga.net/ekonomika/article/strashnyy-plan-kak-kabmin-hotel-porezat-byudjet-no-proigral-deputatam-5-feylov
и прикинуть сколько идет на пенсии, субсидии и прочие социальные выплаты. А создание рабочих мест по большому счету - это не забота государства. Забудьте уже про совок. И насчет нрмальной бизнес-среды забудьте. Упустили возможность для ее создания - смиритесь. Привыкайте у урезанию бюджета, к дырам в нем, печатному станку и как итог скачку инфляции.
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Только за себя, конечно. Пыль в глаза. За наёмных тысячу грн в месяц за каждого. Десять человек наёмных в закрытом кафе - 10 000 из своего кармана достать и заплатить.
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Напротив моих окон ломбард. Очередь на улице целый день 5-8 человек всегда !!!
Дела идут хорошо !!!
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поруч десь 5-6 ломбардів.. нікого там не бачу.. ще мабуть час не настав
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А 30 апреля у них,сидящих на карантине, деньги появятся? Не перестает Кличко своей мудростью удивлять.
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