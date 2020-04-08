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 Политика Украины
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Все про:банки (1713) закон (2760) поправки (55) Корниенко (176)

 Ждем от комитета точное количество поправок в закон о банках, часть может быть учтена редакционно, - "слуга народа" Корниенко

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что сейчас профильный комитет сводит все поправки, представленные нардепами к законопроекту №2571-д по предотвращению отмены национализации или ликвидации банков.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы ждем от комитета, они их (поправки. - Ред.) должны свести, сказать о точном количестве. Возможно, часть будет учтена уже редакционно", - сказал Корниенко.

Отвечая на вопрос о том, что собираются делать, если придется рассматривать все 16 тыс. поправок, нардеп отметил: "Здесь надо в нескольких направлениях работать. И просить отозвать, и рассматривать... Сложная история. Думаем, советуемся, решения нет".

Корниенко отметил, что фракция была готова к тому, что могут подать такое количество поправок. "Мы знаем, что такой механизм есть", - сказал он.

Нардеп рассказал, что пока не известна точная дата внеочередного заседания, поскольку продолжается обсуждение изменений в Бюджет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я не банкир и не имею личного мнения, что должен получить Коломойский, а что нет. Но закон не должен противоречить Конституции, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк, подавшая 1689 правок

Как сообщалось, в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подали 16 381 поправку.

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187601
 
 
 Топ комментарии
 
Против депутатов внесших 1000 и более правок возбудить уголовное дело по факту мошеничества, лишить мандата.Как то так. Хотя статьи уголовного кодекса можно подобрать и пожестче.
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Пішла гра на виснаження, у кого на довше сил хватить: в зеленського, коломойського і авакова чи в України.
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А нельзя срочно принять закон, ограничивающий число поправок , которые подает один депутат . Если депутат предлагает число поправок , больше допустимых, то пусть он подает свой законопроект . А дальше по процедуре « и в дальный путь на долгие года «.
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Приват нужно вернуть,это бенина собственность на сто процентов.
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Содержательный аргумент,умного человека видно сразу.
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155 лярдов пусть вернет гос-ву и откажется от претензий, и все ок
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Поздно оправдываться парашник,обосрался - оставайся таким навсегда.
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Пішла гра на виснаження, у кого на довше сил хватить: в зеленського, коломойського і авакова чи в України.
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Вся эта игра, пока х-йло не сдохнет, т.е. не на долго.
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яка гра? Елементарне дурилово і привселюдне бажання вкрасти. Саботаж, який елементарно вирішується посадкою шахраїв в каталажку.
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Коломойський придбав Авакова. Тепер Аваков - кишеньковий песик Бєні. У тому уся й причина.
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А комітет Гетманчука не може відкрити засідання - нема кворуму...
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Против депутатов внесших 1000 и более правок возбудить уголовное дело по факту мошеничества, лишить мандата.Как то так. Хотя статьи уголовного кодекса можно подобрать и пожестче.
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шо там подбирать, на лицо антигосударственная деятельность, а это максимальные сроки
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такое количество поправок называется одним простым словом - САБОТАЖ...., и имеет определенную трактовку в УК....... причем сам Поляков в этом чистосердечно уже сознался.....
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Ждем от комитета точное количество поправок в закон о банках, часть может быть учтена редакционно, - "слуга народа" Корниенко

Корниенко , лови :

85045877760489330265784394785782963 шт. Ждем от комитета точное количество поправок в закон о банках, часть может быть учтена редакционно, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7991
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Теперь вот ещё Нацбанк под полное Внешнее управление. И полная амнистия Гонтаревой-Сотановской, Яценюку, Порошенко угробивших почти сотню банков и укравших деньги вкладчиков, имущество и прочие залоговые статки.
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есть инфа сколько украли? или шарий еще не распедалил?
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Закон сохранения бабла...где то убыло. а у некоторых прибыло. Вопрс с известным ответом...У кого прибыло?
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хватит пустобрешничать... сколько украли? точную цифру давай
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Да, Кеша, да!
Адин Яценюк миллиард долларов держит под кроватью в Старых Петровцах!
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На счетах в офшорах, ну и нал в маетках маями и Нью Йорке...и у сестры там же.
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Ти дебіл? Яких рахунках? І чому в Ню-Йорку, а не ашфорах якихось?! Якої сестри?! Називай суми, дурачьок!
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А нельзя срочно принять закон, ограничивающий число поправок , которые подает один депутат . Если депутат предлагает число поправок , больше допустимых, то пусть он подает свой законопроект . А дальше по процедуре « и в дальный путь на долгие года «.
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или: если все поправки депутата учтены, тогда он может подать ещё столько же
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НЕ закон, а изменения а регламент. По сотне на брата.
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да примите уже новый вариант закона с чуть исправленными запятыми но сразу в двух чтениях
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Финансовый террорист и антиукраинец беня взял в заложники всю страну, а руководство страной не знает, что делать с беней, и пока жуют сопли, а может они в одной упряжке.
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