 Ждем от комитета точное количество поправок в закон о банках, часть может быть учтена редакционно, - "слуга народа" Корниенко

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы ждем от комитета, они их (поправки. - Ред.) должны свести, сказать о точном количестве. Возможно, часть будет учтена уже редакционно", - сказал Корниенко.

Отвечая на вопрос о том, что собираются делать, если придется рассматривать все 16 тыс. поправок, нардеп отметил: "Здесь надо в нескольких направлениях работать. И просить отозвать, и рассматривать... Сложная история. Думаем, советуемся, решения нет".

Корниенко отметил, что фракция была готова к тому, что могут подать такое количество поправок. "Мы знаем, что такой механизм есть", - сказал он.

Нардеп рассказал, что пока не известна точная дата внеочередного заседания, поскольку продолжается обсуждение изменений в Бюджет.

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Как сообщалось, в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подали 16 381 поправку.

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

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