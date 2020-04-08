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 Политика Украины
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Все про:ВР (24757) Нацсовет_ТРВ (476) Ткаченко Александр (84) Кравчук Евгения (55)

 "Признать неудовлетворительной", - гуманитарный комитет ВР недоволен работой Нацсовета по телерадиовещанию

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики признал неудовлетворительной работу Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания за 2019 год.

Решение было принято по результатам рассмотрения отчета регулятора работе за год. об этом "Укринформу" заявила зампредседателя комитета, депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Приняли решение признать работу Нацсовета неудовлетворительной. Было два варианта решения: принять отчет к сведению или признать работу неудовлетворительной (как и Президент). Комитет большинством голосов избрал второй вариант", — сказала депутат.

Отчет Нацсовета о работе за 2019 год члены Комитета ВР заслушали 18 марта. Тогда председатель комитета Александр Ткаченко отметил, что "возникло много вопросов к ряду направлений деятельности, в том числе о растрате 100 млн грн государственных средств на создание мониторингового центра".

По его словам, авансовый платеж "почти на всю сумму провели, оборудование есть, но не то, что нужно и к тому же не работает".

Также на Цензор.НЕТ: Костинский и Фещук не понимают, почему Зеленский уволил их из Нацсовета по ТРВ: "Почему мы остались вне команды - это странно"

Источник: https://censor.net.ua/n3187595
 
 
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"Признать неудовлетворительной". "Признать неудовлетворительной", - гуманитарный комитет ВР недоволен работой Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 9547
СОВОК, в худшем понимании это слова. Сплошной СОВОК!
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а чего так? прокремлевских каналов мало?
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А в чем заключается их работа. Закрывать каналы?
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Закрывать рот каналам, которые критикуют власть.
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Новыя лица тоже крадут? "Признать неудовлетворительной", - гуманитарный комитет ВР недоволен работой Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 9536 Ниможет этага быть!
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а беніного Ткаченко з його сюзереном взагалі потрібно визнати ворогами України. За Г+Г, за клована в особі кіношного голоборотька, за сватів та прочую антиукраїнську діяльність. За що звільнили Костинського і Фещук?
https://www.5.ua/polityka/kostynskyi-i-feshchuk-ne-rozumiiut-chomu-ikh-zvilnyly-z-natsrady-209783.html
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КОШМАР ,КРУГОМ НА ТВ ПУТИНСКИЙ КУМАНЁК ,РАЗОГНАТЬ ВСЕХ К ЧЁРТОВОЙ МАТЕРИ !!!
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Не через це визнана робота незадовільною. Якби депутати хотіли б то надали б відповідні повноваження Нацраді або закрили ці канали, оскільки джерела фінансування знаходяться за межами України.
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Собачка Каламоського и начальник рупора олігарха Г+Г назвав роботу Нац ради незадовільною. Значить все навпаки -Нацрада молодці
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ньюсван, 112, и протчая мерзота работает во все тяжкие!
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