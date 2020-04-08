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 Пенсионерка, заболевшая COVID-19 на Житомирщине, скрывает, где могла заразиться, - ОГА

В поселке Черняхов Житомирской области больная коронавирусом 83-летняя пенсионерка скрывает, где могла заразиться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА Юрий Мельник.

По его данным, за последние сутки коронавирус обнаружили, в частности, у 83-летней жительницы Черняхова.

"Зафиксирован случай в поселке Черняхов. Больная коронавирусом 83-летняя пенсионерка скрывает, где заразилась", - отметил Мельник.

По его словам, пожилая женщина утверждает, что никуда не ездила и находилась дома.

"Вместе с тем возникает вопрос, где женщина могла заразиться. Сейчас устанавливают ее контакты. Одна из версий, почему пенсионерка молчит - у нее, возможно, есть родственники в других городах, и она не хочет, чтобы их нашли", - считает Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подпольное производство некачественных антисептиков блокировано на Киевщине и Житомирщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3187594
 
 
 Топ комментарии
 
То есть вариант, что она действительно не знает, не рассматривается вообще?
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Дивлячись на те, що людині вже 83 роки, вона могла просто не пам'ятати де була ще 2 години тому.
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83 года. вы в своем уме? человек забывает даже какую кашу кушал 2 часа вна зад.
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СОВОКУПЛЯЛАСЬ С ОМАНСКИМ ОСЛОМ ?
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Может от Святого Духа?
Дева Мария ж родила(Как нам талдычит Библия).
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Вот такое убожество не лечить принципиально. Пусть дохнет тварь
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Почему? Потому, что не сдала родню, чтобы за ними КГБ приехало?
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А ее родня заразит других людей и их не изолируют...... Ты тупой?
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Откуда ты знаешь, что ее родня больна на коронавирус? Ты Аллах и Будда с Шивой? Бабуля могла заразиться в магазине, или аптеке. Ты тупой?
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не,он просто банутый на всю голову и 100?% голосовал за Явашвырока..
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Родня это как раз самое простое, найти и протестировать вообще не проблема.
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нет.. Каора ольгинская..
у них там приезжает КГБ(ФСБ) Пенсіонерка, хвора на COVID-19 на Житомирщині, приховує, де могла заразитися, - ОДА - Цензор.НЕТ 2703
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83 года. вы в своем уме? человек забывает даже какую кашу кушал 2 часа вна зад.
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Напевно у Відень на каву їздила, як Петро радив )
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ти на ботофермі бригадир?
бо здавалося б, до чого тут Петя?
а ти он, молодець який, придумав до чого!
буде премія
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Не подобається - не читай. Хтось заставляє?
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а принять статью за недоносительство на родственников! 10 лет расстрела через повешение. Пенсионерка, заболевшая COVID-19 на Житомирщине, скрывает, где могла заразиться, - ОГА - Цензор.НЕТ 7157 всё правильно, о ценители каждой человеческой жизни?
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Дивлячись на те, що людині вже 83 роки, вона могла просто не пам'ятати де була ще 2 години тому.
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Чудова ідея для її адвоката, доречі.
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А може вона просто брала руками батон в пакеті, який до того лапала купа дібілів в рукавичках. А взагалі то можна спробувати бабцю електрошокером "попитати". Нє?
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зашугали вже людей так, що вони бояться зізнаватись.
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У всех"фвшистов",в фильме"17мгновений весны" была характеристика-"порочащих связей не имеет".И токо у Штирлица было-"в порочащих связях замечен не был".
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«8 апреля 2020Пожилого российского историка избили в очереди за медицинскими масками.»

Росссія.
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Наверное обзывал соседей по очереди неакадемическими но историчными словами.
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Доводив, що українську мову, создал нє Австрійскій Гєнштаб, а Монгольскій.
Чєм вносіл сумятіцу і разброд, в голови ************** русскіх граждан.
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То есть вариант, что она действительно не знает, не рассматривается вообще?
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У бабушки может деменция, она уже, возможно, плохо соображает. Как она может точно сказать от кого заразилась? Зашла в аптека и ....
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в ларьку могла коли за хлібои ходила
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Зафиксирован случай в поселке Черняхов. Больная коронавирусом 83-летняя пенсионерка скрывает, где заразилась", - отметил Мельник.
По его словам, пожилая женщина утверждает, что никуда не ездила и находилась дома.
"Вместе с тем возникает вопрос, где женщина могла заразиться. Сейчас устанавливают ее контакты. Одна из версий, почему пенсионерка молчит - у нее, возможно, есть родственники в других городах, и она не хочет, чтобы их нашли", - считает Мельник. Источник: https://censor.net.ua/n3187594\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

кретин, да бабушке и так скоро св. Архангел Архаил придет, что она может "скрывать" то? что оно несет то.... "абыбуло"
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обычно после ,,слоника" вспоминают все..и где был и где небыл )))
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бабушка на стометровке бомбила, потому и не признаётся
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видно в детстве ей хорошо в память засело понимание - партизаны
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а почтальон с пенсией как вариант не подходит!?
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Олдскульна бабця, таку треба допитувати з пристрастю.
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Ну в 83 года она может просто НЕ ПОМНИТЬ
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Бідна бабця,напевно,до лікарів ніколи не зверталася,раз дожила до такого віку.Їі не лікарями треба допитувати,а священника вислати.Йому вона і висповідається.Правда,як це таїнство здійснити і священника не інфікувати не знаю.
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або від сусідки ,або в продтоварах,або в місцевій церкві..
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Ясно,якщо сидіти і голову чухати і стару людину тероризувати,то вирішити цю задачу неможливо.Але,замість того,щоб час тратити,чому не взяти і не зробити тести всьому селу,скільки а ж раптом там може бути мешканців?Може би влада,нарешті,вилізла з летаргу і почала думати головою,а не валити вину на людей?Складається враження,що зробити тест для медиків,це рівнозначно відрізати собі палець.Для чого ці допити старої людини?Яка там може бути пам'ять?
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любовніка нє хочєт компромєнтіровать
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а взагалі то у такому випадку закривають село на карантин... Жорстко.. нав"їзд і на виїзд..
з правом садити на квлька діб в ізоляцію "шустрих"..

Миттю у бабки дізнаються..хто..коли... Пенсіонерка, хвора на COVID-19 на Житомирщині, приховує, де могла заразитися, - ОДА - Цензор.НЕТ 3668
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Вот он, нарид!
Вот они, породители евробляхеров!
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та дай вам боже ще дожити до таких років при здоровому умі і пам"яті
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Може бабця кажанів їла? Сиділа вдома і їла.
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