 Пенсионерка, заболевшая COVID-19 на Житомирщине, скрывает, где могла заразиться, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА Юрий Мельник.
По его данным, за последние сутки коронавирус обнаружили, в частности, у 83-летней жительницы Черняхова.
"Зафиксирован случай в поселке Черняхов. Больная коронавирусом 83-летняя пенсионерка скрывает, где заразилась", - отметил Мельник.
По его словам, пожилая женщина утверждает, что никуда не ездила и находилась дома.
"Вместе с тем возникает вопрос, где женщина могла заразиться. Сейчас устанавливают ее контакты. Одна из версий, почему пенсионерка молчит - у нее, возможно, есть родственники в других городах, и она не хочет, чтобы их нашли", - считает Мельник.
Дева Мария ж родила(Как нам талдычит Библия).
у них там приезжает КГБ(ФСБ)
бо здавалося б, до чого тут Петя?
а ти он, молодець який, придумав до чого!
буде премія
Росссія.
Чєм вносіл сумятіцу і разброд, в голови ************** русскіх граждан.
По его словам, пожилая женщина утверждает, что никуда не ездила и находилась дома.
"Вместе с тем возникает вопрос, где женщина могла заразиться. Сейчас устанавливают ее контакты. Одна из версий, почему пенсионерка молчит - у нее, возможно, есть родственники в других городах, и она не хочет, чтобы их нашли", - считает Мельник. Источник: https://censor.net.ua/n3187594\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
кретин, да бабушке и так скоро св. Архангел Архаил придет, что она может "скрывать" то? что оно несет то.... "абыбуло"
з правом садити на квлька діб в ізоляцію "шустрих"..
Миттю у бабки дізнаються..хто..коли...
Вот они, породители евробляхеров!