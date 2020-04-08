 В Луцке ослабили карантин и разрешили работать части магазинов и сервисов

Это решение депутаты Луцкого горсовета приняли на внеочередной сессии, состоявшейся на стадионе "Спортивное ядро". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "ВолиньPost".

Так, депутаты разрешили работать:

- магазинам бытовой химии;

- магазинам семян и садоводческих материалов, агрохимикатов;

- веломагазинам и веломастерским (в связи с приостановлением общественного транспорта многие горожане пересаживаются на велосипеды);

- магазинам и мастерским оптики;

- мастерским по изготовлению ключей;

- мастерским по ремонту обуви.

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Депутаты отмечают, что эти объекты являются социально значимыми, а некоторые из них продают товары и оказывают услуги первой необходимости.