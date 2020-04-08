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 В Луцке ослабили карантин и разрешили работать части магазинов и сервисов

Открыться могут магазины оптики, бытовой химии, семян и агрохимикатов. Также разрешили работу мастерским по изготовлению ключей, ремонту велосипедов и обуви.

Это решение депутаты Луцкого горсовета приняли на внеочередной сессии, состоявшейся на стадионе "Спортивное ядро". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "ВолиньPost".

Так, депутаты разрешили работать:

- магазинам бытовой химии;

- магазинам семян и садоводческих материалов, агрохимикатов;

- веломагазинам и веломастерским (в связи с приостановлением общественного транспорта многие горожане пересаживаются на велосипеды);

- магазинам и мастерским оптики;

- мастерским по изготовлению ключей;

- мастерским по ремонту обуви.

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Депутаты отмечают, что эти объекты являются социально значимыми, а некоторые из них продают товары и оказывают услуги первой необходимости.

Источник: https://censor.net.ua/n3187592
 
 
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А ще треба закрити усі ломбарди і банки!
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банки не чипай.. якщо ти жуєш кашку-малашку, то твої проблеми... а от як без огірків та салатів горілку кушать? В Луцке ослабили карантин и разрешили работать части магазинов и сервисов - Цензор.НЕТ 2448
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Це твої справи, бо треба повна перемога зебілізма над здоровим глуздом. Сначала мьі старьій мір разрушім, а затєм зебіли будуть усе будувати з огірками та іншим. Надо потєрпєть, дайтє єму єше 100 днєй.
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Так. Якщо щось зебільне робити, то до кінця!
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Судя по нежеланию Зе и КМУ прекращать карантин, и реакции на мера Запорожья- направить СБУ, Луцк тоже будут запугивать .
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семена цивилизация и не закрьівала. семена уже должньі бьіть в земле и показаться первьіе ростки. а то жрать на следующую зиму будет нечего.
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Це добре, де пів палети цементу в місті купити?
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