 ВНО пройдет по стандартному сценарию, могут измениться только сроки, - Мандзий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Свои действия будем согласовывать с Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом. Для нас важно обеспечить безопасные условия проведения ВНО. В ближайшее время проведем такую ​​консультационную встречу, чтобы понять, какими элементами следует обеспечить проведение тестирования.

Пока мы готовимся к стандартному сценарию проведения ВНО. Но не исключаем возможность изменений, связанных с требованиями безопасности тестирования. Здесь необходимо взаимодействие между МОН и МОЗ", - сообщила она.

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Мандзий уточнила, что изменения в проведении ВНО могут быть только в сроках проведения: "Других изменений в процедуру тестирования вносить не будем".

Также она добавила, что в середине апреля на сайте Украинского центра оценивания качества образования выпускники смогут ознакомиться с видеоинструкцией прохождения основных процедур и процессов во время ВНО. Можно будет увидеть тетрадь, которую выпускник получит для заполнения.

"Пробное ВНО проведем в зависимости от завершения сроков карантина. Мы рассматривали начало мая, начало июня или начало августа. Важно, чтобы выпускники могли почувствовать атмосферу и были готовы к тому, что их ждет во время ВНО", - добавила Мандзий.

Напомним, в Украине с 12 марта закрыли школы и вузы из-за распространения коронавируса COVID-19.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине.

25 марта Кабмин принял решение продлить карантин до 24 апреля и ввести по всей Украине режим чрезвычайной ситуации.