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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 Проекты любых решений по смягчению карантинных мер в аппарате СНБО Украины отсутствуют

В аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины не готовилось никаких "проектов решения СНБО" об ослаблении карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Комментируя новость, распространенную некоторыми СМИ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал ее "безответственной дезинформацией и элементом информационной спецоперации, которая реализуется против нашей страны с целью дестабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

СНБО напоминает, что карантин в Украине введен правительственными решениями, в частности новой редакцией постановления Кабинета Министров Украины № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

"Подчеркиваем, что меры, предпринимаемые властями для противодействия коронавирусной инфекции, являются эффективными, действенными и аналогичными действиям большинства стран Европы и мира. Настоятельно просим журналистов не использовать непроверенные источники информации, а пользоваться официальным сообщениям органов власти", - подытожили в СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денис Ермак работал внештатным советником замсекретаря СНБО Литвиненко с марта 2015 года по август 2019 года. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3187589
 
 
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Короч, вони як завжди, забулися домовитись між собою "чьто 3.14здєть нєімущім"...
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а потом и в мае, и в июле, и в ноябре..... во збс!!! ))
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В Білорусі,здається,доігнорились...

Проєкти будь-яких рішень щодо пом'якшення карантинних заходів в апараті РНБО України відсутні - Цензор.НЕТ 4975
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Україні пора закривати БУДЬ-яке,включно з вантажним сполучення з Білоруссю.

З Японією,Південною Кореєю та Китаєм,навпаки,можна відкривати..
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А тим часом пункт 4 закону 211-2020-п від 04.04.2020 року дебільний, бо таговориться: Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які хворі на COVID-19) та заявили про неможливість забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими особами, дозволяється відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок без клапану видиху.
Тобто ключове слово "заявляти". Заявляти можна в рельсу, а бо поліцейським, які зупинили пенсіонера!
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