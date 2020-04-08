 Проекты любых решений по смягчению карантинных мер в аппарате СНБО Украины отсутствуют

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Комментируя новость, распространенную некоторыми СМИ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал ее "безответственной дезинформацией и элементом информационной спецоперации, которая реализуется против нашей страны с целью дестабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

СНБО напоминает, что карантин в Украине введен правительственными решениями, в частности новой редакцией постановления Кабинета Министров Украины № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

"Подчеркиваем, что меры, предпринимаемые властями для противодействия коронавирусной инфекции, являются эффективными, действенными и аналогичными действиям большинства стран Европы и мира. Настоятельно просим журналистов не использовать непроверенные источники информации, а пользоваться официальным сообщениям органов власти", - подытожили в СНБО.

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