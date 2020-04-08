 КГГА разорвала договор на закупку камер дистанционного измерения температуры на сумму 64,9 млн грн

Закупка состоялась без тендера, с обоснованием борьбы с распространением COVID-19. Однако такие камеры не подпадают под перечень товаров для противодействия коронавирусной болезни, который определен постановлением КМУ №248, сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Законность заключения этого договора проверила Государственная аудиторская служба Украины и подтвердила нарушения. Вскоре на странице тендера в Prozorro появилась информация о расторжении договора. Оплат по этому договору еще не было, поэтому все средства удалось сохранить.

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Сейчас, благодаря антикоронавирусному закону, и постановлению №248 Кабмина, есть все условия для быстрых, но прозрачных закупок для противодействия COVID-19. Заказчики могут за один день и без тендера провести закупку необходимых средств индивидуальной защиты, лекарств, оборудования, услуг по санитарной обработке помещений и тому подобное.

В то же время благодаря обязанности выкладывать все договоры в системе Prozorro, и общественность, и контролирующие органы могут видеть все детали антикоронавирусных закупок. И за одно предотвращать ситуации, когда под видом борьбы с COVID-19 покупают не то. Тем более, когда потребность в средствах индивидуальной защиты и оборудовании в украинских больницах до сих пор является очень актуальной, а 65 млн грн - это 7% от всех расходов Украины на закупки против COVID-19 за 2 недели.

Спасибо за быструю реакцию Государственной аудиторской службе Украины и КГГА.