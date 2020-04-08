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 Экономика, Киевские новости
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Все про:госзакупки (853) КГГА (2382) Киев (18899) камера (29) закупки (204)

 КГГА разорвала договор на закупку камер дистанционного измерения температуры

КП "Інформатика", подчиненное Киевской городской государственной администрации, расторгло договор на закупку 400 камер с функцией измерения температуры и распознавания лиц за 64,9 млн грн.

Закупка состоялась без тендера, с обоснованием борьбы с распространением COVID-19. Однако такие камеры не подпадают под перечень товаров для противодействия коронавирусной болезни, который определен постановлением КМУ №248, сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Законность заключения этого договора проверила Государственная аудиторская служба Украины и подтвердила нарушения. Вскоре на странице тендера в Prozorro появилась информация о расторжении договора. Оплат по этому договору еще не было, поэтому все средства удалось сохранить.

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Сейчас, благодаря антикоронавирусному закону, и постановлению №248 Кабмина, есть все условия для быстрых, но прозрачных закупок для противодействия COVID-19. Заказчики могут за один день и без тендера провести закупку необходимых средств индивидуальной защиты, лекарств, оборудования, услуг по санитарной обработке помещений и тому подобное.

В то же время благодаря обязанности выкладывать все договоры в системе Prozorro, и общественность, и контролирующие органы могут видеть все детали антикоронавирусных закупок. И за одно предотвращать ситуации, когда под видом борьбы с COVID-19 покупают не то. Тем более, когда потребность в средствах индивидуальной защиты и оборудовании в украинских больницах до сих пор является очень актуальной, а 65 млн грн - это 7% от всех расходов Украины на закупки против COVID-19 за 2 недели.

Спасибо за быструю реакцию Государственной аудиторской службе Украины и КГГА.

Источник: https://censor.net.ua/n3187588
 
 
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Тут вже не камери, а мобільні крематорії треба купувати
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