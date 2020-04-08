 Киев запустил виртуальную платформу эмоциональной поддержки: онлайн курсы, тренировки, экскурсии и психологическая помощь

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Это бесплатный ресурс для киевлян. В первую очередь для тех, кому нужна эмоционально-психологическая помощь. Профессиональные консультации оказывают специалисты - тренеры по эмоциональному интеллекту образовательного хаба города Киева", - подчеркнул Кличко.

На сайте moncenter.eduhub.in.ua жители столицы могут получить персональную консультацию, не выходя из дома. 20 специалистов почти круглосуточно общаются с киевлянами.

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"Кроме того те, кто хочет с пользой провести время дома, найдут на сайте различные онлайн курсы. Благодаря платформе есть возможность проводить и спортивные онлайн тренировки. Или можно осуществить виртуальные экскурсии по лучшим музеями столицы, которые сейчас временно закрыты", - рассказал Кличко.

Напомним, 6 апреля 10 полицейских задержали киевлянина Валентина Бурьянова, который вплавь пытался добраться до закрытой для посещений спортплощадки в Гидропарке.

2 апреля мужчина на спортплощадке в Гидропарке напал на журналистов, снимавших сюжет о нарушении правил карантина. Его задержали и отправили под домашний арест до июня.