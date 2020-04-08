EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
  1020  15
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (5118) карантин (2632) совещание (66) Офис Президента (313) Шмыгаль Денис (213) COVID-19 (3312) коронавирус (2018)

 Говорить о смягчении карантинных мер пока рано, карантин - то, что нас спасает, - совещание Зеленского и Шмыгаля

Сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мер, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, к такому решению пришли на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом.

К тому же не смягчать карантинные мероприятия призвали во Всемирной организации здравоохранения.

"Карантин - это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с этой целью уже разработаны программы выплат людям с низкими доходами.

"Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будем доплачивать по 1000 гривен тем, у кого пенсия ниже 5000 гривен. И к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры", - отметил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 97 млрд на борьбу с коронавирусом, 20 млрд на пенсии, - Шмыгаль назвал новые цифры "бюджета чрезвычайной ситуации"

Кроме того, по поручению Зеленского Кабмин классифицировал категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.

Напомним, 11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епифаний и Зеленский обсудили празднование Пасхи во время карантина

Источник: https://censor.net.ua/n3187586
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мля, Зелло, ну сколько можно!..
Не карантин нас спасает, а отсутствие тестирования и низкая плотность населения! Хватит уже естественные явления приписывать к своим личным заслугам!!!
 показать весь комментарий
 
 
У тебя побочное действие ковид19 прорезалось.
Сарказм не раздупляешь.
Зебилы срисовывают все с кацапии.
 показать весь комментарий
 
через месяц-два будет видно какие меры были правильными и тд... главное не говорить что во всем виноват кабмин а президент белый и пушистый
 показать весь комментарий
 
Карантин -это то, что нас спасает...
😊😆😭
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно ,но в Оман путлер вызвал Зесоплю для дальнейшего инструктажа , оплатив авансом издевательство и унижение Украины и ее граждан !
 показать весь комментарий
 
Вас (обанкротившуюся банду зелёных импотентов) он безусловно спасает. За наш счёт. А кто спасёт нас от вашей идиотии?
 показать весь комментарий
 
 
Нет, вас спасает чрезмерная терпеливость украинского народа.
 показать весь комментарий
 
 
НАС СПАСЁТ ТОЛЬКО ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЗЕЛЁНЫХ ШМАРКЛЕЙ!
 показать весь комментарий
 
90 лярдов грн на "борьбу"короновируса надо же както распилить и растянуть по времени
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх