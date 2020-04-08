 Говорить о смягчении карантинных мер пока рано, карантин - то, что нас спасает, - совещание Зеленского и Шмыгаля

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, к такому решению пришли на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом.

К тому же не смягчать карантинные мероприятия призвали во Всемирной организации здравоохранения.

"Карантин - это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с этой целью уже разработаны программы выплат людям с низкими доходами.

"Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будем доплачивать по 1000 гривен тем, у кого пенсия ниже 5000 гривен. И к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры", - отметил премьер.

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Кроме того, по поручению Зеленского Кабмин классифицировал категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.

Напомним, 11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

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