 Япония передаст Украине противовирусный препарат для лечения коронавируса, - глава МИД Мотэги

Одной из этих стран будет и Украина, сообщила токийская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Помощь будет предоставляться в виде грантов на закупку препарата, то есть, Япония выделит средства, которые страна-получатель сможет потратить только на этот препарат. По словам Мотэги, у него "большое желание содействовать международному сотрудничеству в сфере развития терапии".
Первоначально "Авиган" разрабатывался как средство против гриппа, но в ходе экспериментов, утверждают в Японии, показал "положительные результаты" и в лечении коронавирусной болезни. Официальных рекомендаций ВОЗ к его применению от COVID-19 пока нет, как и других лекарств, включая "Плаквенил".
Видимо, мы ещё мало закупили "Фуфломицинов" и "Фуфлоферонов разных.....
😪
Міністр закордонних справ Могі заявив на прес-конференції 7 березня, що загалом 1 мільйон доларів (приблизно 110 мільйонів ієн) буде надано країнам, які бажають надати новий препарат проти грипу "Авіган", який, як очікується, буде ефективним проти нового коронавірусу. Оголошено, що буде надана екстрена допомога по гранту. Уряд прагнув надати дані досліджень країнам, які пожертвували Авіган, і поспішив встановити ліки для нової корони.
За даними Міністерства закордонних справ, гранти були здійснені для 20 країн, включаючи Індонезію, Україну та Іран, ведеться координація з 30 іншими країнами. Avigan надається через ООН. "Я хотів би сприяти міжнародному співробітництву у розробці терапевтичних засобів", - сказав Моги.
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Ну шо , Валерка, давай объясняй выделенное.. Тебя ж не забанили
Учи языки и будет тебе счастье.
Самурай разработал лекарство
Передаст Украине
Спасет ли...
чи є тому розумная альтернатива ?
😀
Отака...