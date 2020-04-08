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 Япония передаст Украине противовирусный препарат для лечения коронавируса, - глава МИД Мотэги

Япония передаст 20 странам мира разработанный местной компанией противовирусный препарат "Авиган" ("Фавипиравир" или "T-705"), который якобы хорошо показал себя при исследованиях, как средство для лечения COVID-19.

Одной из этих стран будет и Украина, сообщила токийская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Помощь будет предоставляться в виде грантов на закупку препарата, то есть, Япония выделит средства, которые страна-получатель сможет потратить только на этот препарат. По словам Мотэги, у него "большое желание содействовать международному сотрудничеству в сфере развития терапии".

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Первоначально "Авиган" разрабатывался как средство против гриппа, но в ходе экспериментов, утверждают в Японии, показал "положительные результаты" и в лечении коронавирусной болезни. Официальных рекомендаций ВОЗ к его применению от COVID-19 пока нет, как и других лекарств, включая "Плаквенил".

Источник: https://censor.net.ua/n3187584
 
 
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Ключевое слово поста "ЯКОБЫ"
Видимо, мы ещё мало закупили "Фуфломицинов" и "Фуфлоферонов разных.....
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Для тех кто будет распределять лекарство.
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С чего такая радость ? Во первых ты его хрен увидишь зебилушка "не для тебя мама цветочек растила", во вторых нет клинических исследований которые доказывают его эффективность - так слухи и желание втюхать его лохам ...
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Блин цензор достал своей дебильной рекламой
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В чем реклама. Это официальная помощь Японии 20 странам, одна из которых Украина
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по ссылке кидает на японский сайт и там все по-японски.. попробуй проверь Япония передаст Украине противовирусный препарат для лечения коронавируса, - глава МИД Мотэги - Цензор.НЕТ 2656
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От беда - босого в гугле-транслейте забанили... Япония передаст Украине противовирусный препарат для лечения коронавируса, - глава МИД Мотэги - Цензор.НЕТ 4397
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Нова корона

Міністр закордонних справ Могі заявив на прес-конференції 7 березня, що загалом 1 мільйон доларів (приблизно 110 мільйонів ієн) буде надано країнам, які бажають надати новий препарат проти грипу "Авіган", який, як очікується, буде ефективним проти нового коронавірусу. Оголошено, що буде надана екстрена допомога по гранту. Уряд прагнув надати дані досліджень країнам, які пожертвували Авіган, і поспішив встановити ліки для нової корони.
За даними Міністерства закордонних справ, гранти були здійснені для 20 країн, включаючи Індонезію, Україну та Іран, ведеться координація з 30 іншими країнами. Avigan надається через ООН. "Я хотів би сприяти міжнародному співробітництву у розробці терапевтичних засобів", - сказав Моги.
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Ну шо , Валерка, давай объясняй выделенное.. Тебя ж не забанили Япония передаст Украине противовирусный препарат для лечения коронавируса, - глава МИД Мотэги - Цензор.НЕТ 4097
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Интересно бы посмотреть весь список стран. Как-то соседство с Ираном и Индонезией не вдохновляет. Быть подопытным кроликом для японских разработчиков не особо хочется.
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А что тут объяснять, забаненный? Японія передасть Україні противірусний препарат для лікування коронавірусу, - глава МЗС Мотегі - Цензор.НЕТ 3025 Лучше надо было домашнее задание делать, когда создавался Гугл-переводчик. . Переводи на английский-немецкий-французский и получишь: " Помощь будет предоставляться в виде грантов на закупку препарата, то есть, Япония выделит средства, которые страна-получатель сможет потратить только на этот препарат. По словам Мотэги, у него "большое желание содействовать международному сотрудничеству в сфере развития терапии".
Учи языки и будет тебе счастье. Японія передасть Україні противірусний препарат для лікування коронавірусу, - глава МЗС Мотегі - Цензор.НЕТ 3025
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тю... прочитай на иппонском, шоза проблемы...

Самурай разработал лекарство
Передаст Украине
Спасет ли...
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или неопытные покойники

чи є тому розумная альтернатива ?
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Завозьте зразу в В.Зраду та іншим падлюкам при владі в кабінети...
😀
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Препарат поділять між собою зелені гниди.
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Бедные порхоботики купили 70 тыс защитных костюмов для медперсонала и раздали их бесплатно. А зэлупы сп#@дили маски из гос.запасов и забарыжили их за границу...

Отака...

Япония передаст Украине противовирусный препарат для лечения коронавируса, - глава МИД Мотэги - Цензор.НЕТ 4068
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Чому ти хвилюєшся саме за них? Більше нікого не існує?
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так все кто не порохоботы автоматом зеленые. Разве нет?
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от кого не шкода зовсім, то це саме отих гавкающіх з будок
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Очередное использование украинцев в качестве подопытных крыс. Препарат, хорошо работавший в пробирке, легко может провалиться на практике, или показать неприемлемые побочные эффекты. Кто-то может запросто расстаться со здоровьем, хотя известно, что на сегодняшний день вирус может быть подавлен только иммунитетом (ИВЛ и/или ЭКМО поддерживающая мера при очень тяжелых формах течения, коих 5-10% от всех случаев)
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Обычно такие лекарства тестируют на безнадежных. Твоей кацапии их тоже предадут. Так сто поверещи прокацапов, которые тоже подопытные кролики
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Кацапню спасать все равно никто не собирается, не зря сейчас Ростех под санкциями распродает все более менее современное. Спишут на осложнения гриппа, а бабы еще нарожают
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вони себе занадто поважають, щоб експерименти на собі проводити.. перелік краін вражає.. Іран, Індонезія.. Італії чогось нема
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Умно японцы делают. Так у наших мыролюбцев деньги отреформировать не получится.
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