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 Оккупанты трижды обстреляли позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток по состоянию на 12.00, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Донецком направлении, почти сразу после полуночи, со стороны оккупированного Набережного, российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го калибра по позициям украинских защитников в районе Павлополя.

А уже под утро из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи Марьинки.

На Луганском направлении, из минометов калибра 120 мм, в течение часа, вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 17 мин по украинским позициям неподалеку Новоалександровки.

На все обстрелы противника, подразделения Объединенных сил предоставили жесткий ответ из имеющихся огневых средств.

По имеющейся информации, потерь среди подразделений Объединенных сил нет.

Стоит также отметить, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 10 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3187581
 
 
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они воюют за деньги. А если не было "боевых", то оплата меньше.
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На сепарских сайтах читал у них с 30 марта около 10 зашквареных наглухо ,примерно по одному два в день
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сейчас в раше начнется полная жопа и желающих поубивать хохлов за бабки будет тьма, т.к. они больше ни на что не способны.
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