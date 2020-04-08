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 Террористы пытались вовлечь чиновницу с Луганщины в антиукраинскую деятельность, - контрразведка СБУ

Представители террористической организации "МГБ ЛНР" задержали женщину по дороге в Луганск, несколько часов запугивали и заставили в итоге согласиться на "сотрудничество".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу контрразведки СБУ.

"Контрразведчики Службы безопасности Украины не допустили вовлечение руководительницы одной из структурных звеньев областной военно-гражданской администрации Луганщины в антиукраинскую деятельность в пользу террористической организации "МГБ ЛНР"", — сказано в сообщении.

Так, оперативники СБУ установили, что чиновница пыталась по семейным делам попасть во временно оккупированный Луганск. Террористы задержали ее на КПВВ "Станица Луганская".

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"Боевики были осведомлены о специфике ее служебной деятельности, в течение многих часов запугивали женщину и в конце концов заставили ее согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Враждебную "псевдоспецслужбу" интересовал доступ к актуальным сведениям о деятельности органов власти и управления Луганской области", — сообщили в контрразведке.

Сейчас контрразведчики СБУ выясняют, выполняла чиновница задания врага или нет.

В Службе безопасности напомнили, что российско-террористические НВФ могут попытаться завербовать любого, но особый интерес для них представляют украинские чиновники и члены их семей.

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Ответственность за сотрудничество с террористами — до 15 лет лишения свободы. При этом, если гражданин не выполнял заданий врага и сообщил органам власти о попытке вербовки, его освобождают от ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3187579
 
 
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В самом слове "чиновник" - уже есть что-то антиукраинское...
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те кто выехал? Они-то как раз наши! Ибо остаться там и работать в "правительстве" лыныры много удобней и выгодней! Тем не менее, люди бросили всё и маются по съемным квартирам.
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Красавы))))
Терористы пытались вовлечь, но НАШИ контрразведчики оказались лучше))))))))) (Или почище, или менее пьяные etc/)
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