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Все про:журналистика (2603) обстрел (8884) ТРК Украина (22) Донбасс (21082)

 Прокуратура расследует обстрел оккупантами автомобиля с журналистами телеканала "Украина"

Офис генпрокурора начал расследование по факту обстрела представителями вооруженных формирований РФ автомобиля с журналистами в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту обстрела представителями незаконных вооруженных формирований РФ автомобиля, в котором находилась съемочная группа телеканала "Украина". Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

По данным следствия, 7 апреля 2020 года около 11:00 в районе пгт. Красногоровка Донецкой области с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль, в котором находились 3 работника телеканала и пресс-офицер бригады ВСУ. Вследствие вражеской атаки транспортное средство было повреждено, пассажиры не пострадали.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187575
 
 
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І шо? Ахметка тепер не повезе їм гуманітарку? Не вірю.
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замах на канібалізм? чим журналісти ТРК Україна відрізняються від сєпарів?
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Назвою відрізняються...
Є сепар-вульгаріс..
А є сепар - журналіст ТРК ахметов..
І напевно другі ще більш небезпечні..
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обязать в судебном порядке сепаров купить в машину новые чехлы взамен старых испорченных испугом
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Юрчик, а давай уже вместо "расследует", "ищет виновных", "задержан", "отпущен под залог" и прочей безнадёги, дай нам нормальных новостей! Типа, "осуждён", "отбывает наказание", "отсидел за коррупцию" и т.п.
Или у нас в стране пока нет таких новостей??
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Пускай дорогому, и горяче любимому Ренату Лионидовичу пожалуються))))
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...и благодаря исключительно фонду РЛАхметова все остались живы.
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