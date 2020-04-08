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 После 3 недель тестирования е-студенческий теперь доступен для всех, - Минцифры

Министерство цифровой трансформации объявило, что цифровой студенческий билет отныне доступен для всех.

"Более 3 недель почти 10 тысяч студентов тестировали цифровой студенческий. Отныне он доступен для всех! Более 877 тысяч украинских студентов уже могут воспользоваться электронной студенческим в приложении "Дия". Теперь можно не беспокоиться о том, что оставили студенческий дома, ведь электронная версия имеет такую ​​же юридическую силу, что и пластиковая. Сейчас студенты уже могут загрузить приложение или просто обновить, если оно уже есть, и проверить отображается ли е-студенческий", - сообщили в Минцифры, передает Цензор.НЕТ.

Скачать бесплатное мобильное приложение "Дия" и получить цифровой студенческий билет можно в App Store или Google Play.

Минцифры также перечисляет, какие дополнительные функции по студенческому в смартфоне можно будет получить уже после карантина:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мобильное приложение "Дія" загрузили уже более 2 млн граждан - Минцифры

  • Получить 50-процентную скидку на проезд железной дорогой в плацкартных вагонах, а также осуществить посадку на поезд;
  • Зарегистрироваться на рейс в пределах страны;
  • Воспользоваться скидками в музеях и других учреждениях в сфере культуры: это даже могут быть кинотеатры, развлекательные центры и торговые компании;
  • Получить скидку на проезд в коммунальном общественном городском или пригородном транспорте;
  • В некоторых учебных заведениях е-студенческим можно будет воспользоваться как читательским билетом в библиотеке.

После 3 недель тестирования е-студенческий теперь доступен для всех, - Минцифры 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187573
 
 
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Теперь надо е-зачётки, куда заносить е-баллы...
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