 После 3 недель тестирования е-студенческий теперь доступен для всех, - Минцифры

"Более 3 недель почти 10 тысяч студентов тестировали цифровой студенческий. Отныне он доступен для всех! Более 877 тысяч украинских студентов уже могут воспользоваться электронной студенческим в приложении "Дия". Теперь можно не беспокоиться о том, что оставили студенческий дома, ведь электронная версия имеет такую ​​же юридическую силу, что и пластиковая. Сейчас студенты уже могут загрузить приложение или просто обновить, если оно уже есть, и проверить отображается ли е-студенческий", - сообщили в Минцифры, передает Цензор.НЕТ.

Скачать бесплатное мобильное приложение "Дия" и получить цифровой студенческий билет можно в App Store или Google Play.

Минцифры также перечисляет, какие дополнительные функции по студенческому в смартфоне можно будет получить уже после карантина:

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