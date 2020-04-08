 COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком, Шевченковском и Соломенском районах. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +1

- Дарницкий - +3

- Деснянский - +2

- Днепровский - +2

- Оболонский - 0

- Печерский - 0

- Подольский - 0

- Святошинский - +1

- Соломенский - +3

- Шевченковский - +3

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 294 заболевших, - Кличко

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 48. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 39 случаев коронавируса, в Дарницком - 43, в Шевченковском - 42, Голосеевском - 28, Оболонском - 22, Подольском - 21.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе - 18, Днепровском - 18 и Святошинском - 15.