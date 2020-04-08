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 COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком, Шевченковском и Соломенском районах. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком, Шевченковском и Соломенском районах.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +1
- Дарницкий - +3
- Деснянский - +2
- Днепровский - +2
- Оболонский - 0
- Печерский - 0
- Подольский - 0
- Святошинский - +1
- Соломенский - +3
- Шевченковский - +3

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 294 заболевших, - Кличко

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 48. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 39 случаев коронавируса, в Дарницком - 43, в Шевченковском - 42, Голосеевском - 28, Оболонском - 22, Подольском - 21.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе - 18, Днепровском - 18 и Святошинском - 15.

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком, Шевченковском и Соломенском районах 01

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком, Шевченковском и Соломенском районах 02

Источник: https://censor.net.ua/n3187572
 
 
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По этим новостям можно составлять график поставки тестов в районные больницы г. Киева...
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Капец....... Статистика рулит.... У меня один вопрос? Живу в Святошинском, работаю (пока еще) в Шевченковском........... Мне радоваться или плакать??????
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Всё просто! Едешь на работу - плачешь, домой - радуешься. Смотри, не перепутай COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком, Шевченковском и Соломенском районах - Цензор.НЕТ 8249
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