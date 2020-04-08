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 Можно бегать по одному или по двое, выходить на прогулку на полчаса, - министр спорта Гутцайт рассказал, как тренироваться на карантине

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, какие тренировки на открытом воздухе разрешены во время карантина.

Об этом он говорил в эфире "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.

"По одному, по двое могут люди бегать, выходить минут на 30 на прогулки, заниматься спортом. Самое важное — не забегать на спортивные площадки, чтобы не было контакта с металлическим или другим спортивным снаряжением. Важно, чтобы выдерживали дистанцию, не стояли возле людей", - рассказал Гутцайт.

Министр добавил, что профессиональные спортсмены ищут возможности продолжать тренировки, чтобы подготовиться к запланированной на 2021 год Олимпиаде.

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"Не только мы остановились, весь мир остановился и не готовится профессионально. Поэтому надо выходить из этой ситуации, находить условия, чтобы тренироваться", - сказал Гутцайт.

6 апреля 10 полицейских задержали киевлянина Валентина Бурьянова, который вплавь пытался добраться до закрытой для посещений спортплощадки в Гидропарке.

2 апреля мужчина на спортплощадке в Гидропарке напал на журналистов, снимавших сюжет о нарушении правил карантина. Его задержали и отправили под домашний арест до июня.

Также на Цензор.НЕТ: "Исполнительная власть решила делать политический произвол и имеет молчаливое согласие президента", - пловец из Гидропарка Бурьянов

Источник: https://censor.net.ua/n3187570
 
 
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та да. вдруг ти помреш, а тіло не в тонусі? "обідно" буде...
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А как считать будете 30 мин я гуляю или 3 часа. К каждому полицейского с секундомером приставите? Что за хрень, самим не смешно?
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тим їм побільше таких запитань задавай. Вони тобі ще і лічильник присобачать...
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Это правда, есть у дебилизма начало, но нет у дебилизма конца((
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Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, какие тренировки на открытом воздухе разрешены во время карантина

Кем разрешены? Уголовным правительством? А пукать в общественных местах можно в гордом одиночестве или в компании не больше двух?
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