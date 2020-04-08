 РФ продолжает продавать в США медоборудование, но из-за негативной реакции населения не освещает это в прессе, - СМИ

Об этом сообщал Цензор.НЕТ.

В тоже время, по заявлению американского Госдепа, оказалось, что данная гуманитарная помощь России для США платная и Штаты полностью заплатили за аппараты ИВЛ, медикаменты и средства защиты, которые Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях самолётами ВКС РФ отправило в Нью-Йорк.



При этом, издание newsland пишет, что по информации представителей Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, каждый день, начиная с 1 апреля, с военного аэродрома "Чкаловский" продолжается отправка самолётов ВКС РФ с медицинским оборудованием и защитными средствами, которые американская сторона закупила в России.



По информации тех же источников из Федерального агентства, учитывая уже закупленные американцами объёмы, такие поставки продлятся до середины апреля, если не будет дополнительных закупок со стороны Вашингтона.



При этом, отмечается, что после разрекламированной в российских СМИ первой поставки в США и негативной реакции на этот факт россиян, которые возмущены нехваткой медицинского оборудования и защитных средств в самой России, поступила команда дальнейшие поставки ни в коем случае не освещать.



В России действительно наблюдается дефицит защитных медицинских костюмов и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил во вторник, 7 апреля, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

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