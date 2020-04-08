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 РФ продолжает продавать в США медоборудование, но из-за негативной реакции населения не освещает это в прессе, - СМИ

Как известно, 1 апреля Воздушно-космические силы РФ в США доставили самолет из России со средствами индивидуальной защиты и аппаратами искусственной вентиляции легких в качестве гуманитарной помощи. В Кремле тогда заявили, что Владимир Путин предложил такую помощь во время телефонного разговора с Дональдом Трампом. И добавили, что ждут взаимного шага от американских производителей медицинского оборудования.

Об этом сообщал Цензор.НЕТ.

В тоже время, по заявлению американского Госдепа, оказалось, что данная гуманитарная помощь России для США платная и Штаты полностью заплатили за аппараты ИВЛ, медикаменты и средства защиты, которые Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях самолётами ВКС РФ отправило в Нью-Йорк.

При этом, издание newsland пишет, что по информации представителей Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, каждый день, начиная с 1 апреля, с военного аэродрома "Чкаловский" продолжается отправка самолётов ВКС РФ с медицинским оборудованием и защитными средствами, которые американская сторона закупила в России.

По информации тех же источников из Федерального агентства, учитывая уже закупленные американцами объёмы, такие поставки продлятся до середины апреля, если не будет дополнительных закупок со стороны Вашингтона.

При этом, отмечается, что после разрекламированной в российских СМИ первой поставки в США и негативной реакции на этот факт россиян, которые возмущены нехваткой медицинского оборудования и защитных средств в самой России, поступила команда дальнейшие поставки ни в коем случае не освещать.

В России действительно наблюдается дефицит защитных медицинских костюмов и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил во вторник, 7 апреля, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Смотрите также: Россияне негативно воспринимают отправку гуманитарной помощи за границу. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3187567
 
   
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Ещё одни голодранцы, лезущие в "меценаты".
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так не продавайте, а меняйте на ножки Буша, и рабы перестанут возмущаться РФ продолжает продавать в США медоборудование, но из-за негативной реакции населения не освещает это в прессе, - СМИ - Цензор.НЕТ 4728
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В Карелии детям из малоимущих семей выдали пять картофелин и две сосиски в качестве питания на две недели

РФ продовжує продавати в США медобладнання, але через негативну реакцію населення не висвітлює це в пресі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8127
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Ещё одни голодранцы, лезущие в "меценаты".
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за деньги, заметьте, "меценаты" за деньги

Меценат в своем римском гробу переворочивается РФ продовжує продавати в США медобладнання, але через негативну реакцію населення не висвітлює це в пресі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9571
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Մιtαuskαs на карантине



Дошло?
Итальянцы потребовали от властей ответа: почему из РФ на 15 самолетах вместо гражданских врачей прибыли 104 российских военных, из которых лишь 35 медиков? За неделю их "работы" жители Италии увидели только дезинфекцию дома престарелых в Бергамо.

https://www.obozrevatel.com/abroad/vmesto-medikov-********-v-italii-poyavilas-petitsiya-protiv-pomoschi-rossii-iz-za-koronavirusa.htm

РФ продолжает продавать в США медоборудование, но из-за негативной реакции населения не освещает это в прессе, - СМИ - Цензор.НЕТ 4254
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Космо-воздо десант Русни десантировал для Трампа какое-то говно.
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що ж то у кацяпів за абарудованііє як що в них і пітухі з гімна на взльоті вибухають...
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Интересно, что за схема? Это Трамп себе такой офшор нашел? Понятно ж, что кацапы не могут продавать никакого медоборудования, бо максимум, что они производят медицинского - это подорожник...

РФ продолжает продавать в США медоборудование, но из-за негативной реакции населения не освещает это в прессе, - СМИ - Цензор.НЕТ 7779
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Эту "сенсацию" специально выставили, чтоб хоть как-то отмыть обосравшееся с масками украинское правительство?
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Обосрались как раз без масок. С масками у них всё путём - не хило заработали.
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BILD: Полиция Берлина: акции протеста против мер Правительства Германии, направленных на борьбу с #коронавирус в Берлине, были организованы людьми, связанными с российскими пропагандистскими каналами «RT Deutsch» и «Sputnik Deutschland» в Германии..



https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/verbotene-demos-gegen-massnahmen-kreml-propagandisten-********-corona-aufruhr-69866638.bild.html?wtmc=twttr.shr

РФ продолжает продавать в США медоборудование, но из-за негативной реакции населения не освещает это в прессе, - СМИ - Цензор.НЕТ 330
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Какое медоборудование может продавать зачуханная паРаша в высокоразвитую страну . ? РФ продолжает продавать в США медоборудование, но из-за негативной реакции населения не освещает это в прессе, - СМИ - Цензор.НЕТ 9713 .Бред какой то . Небось сами у них закупают .
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Россия пряча от собственного народа продает медоборудование(!) в США. Кто бы совсем недавно мог про такое подумать. Между прочим 120-тонными "Русланами"(это грузоподъемность).
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