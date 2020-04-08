 Малюська опроверг фейк о массовом освобождении заключенных из-за пандемии: Речь идет об ограниченном и обоснованном количестве

Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

По мнению главы ведомства, сейчас, когда страна на карантине, крайне мало осужденных, которые могут выйти на свободу и жить у себя дома за сбережения. Поэтому массовое освобождение, считает он, только увеличит количество больных коронавирусом и существенно ухудшит криминогенную ситуацию.

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Малюська пишет, что Минюст поддерживает "продуманные меры" – законопроект об амнистии авторства нардепа Игоря Фриса из Слуги народа: он предполагает освобождение около 900 заключенных.

"Мы поддерживаем идею освобождения осужденных, однако не массового, а в ограниченном и обоснованной количестве. Речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества", - акцентировал Малюська.

Кроме того, добавил министр, будут предложены правки в законодательство, которые позволят "существенно уменьшить" количество тех, кого направляют в СИЗО или тюрьмы.

"Но мы не инициируем и не поддерживаем массовых мероприятий по освобождению десятков тысяч осужденных. Такие процессы должны происходить только постепенно, подготовлено и контролируемо без создания опасности для общества", - подчеркнул глава Минюста.



