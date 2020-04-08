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 Политика Украины
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 Малюська опроверг фейк о массовом освобождении заключенных из-за пандемии: Речь идет об ограниченном и обоснованном количестве

Из-за эпидемии коронавируса Минюст поддерживает идею досрочного освобождения части осужденных, но не массового, как о том пишут в соцсетях и некоторые СМИ, а только тех, "кто не представляет опасности для общества".

Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

По мнению главы ведомства, сейчас, когда страна на карантине, крайне мало осужденных, которые могут выйти на свободу и жить у себя дома за сбережения. Поэтому массовое освобождение, считает он, только увеличит количество больных коронавирусом и существенно ухудшит криминогенную ситуацию.

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Малюська пишет, что Минюст поддерживает "продуманные меры" – законопроект об амнистии авторства нардепа Игоря Фриса из Слуги народа: он предполагает освобождение около 900 заключенных.

"Мы поддерживаем идею освобождения осужденных, однако не массового, а в ограниченном и обоснованной количестве. Речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества", - акцентировал Малюська.

Кроме того, добавил министр, будут предложены правки в законодательство, которые позволят "существенно уменьшить" количество тех, кого направляют в СИЗО или тюрьмы.

"Но мы не инициируем и не поддерживаем массовых мероприятий по освобождению десятков тысяч осужденных. Такие процессы должны происходить только постепенно, подготовлено и контролируемо без создания опасности для общества", - подчеркнул глава Минюста.

Малюська опроверг фейк о массовом освобождении заключенных из-за пандемии: Речь идет об ограниченном и обоснованном количестве 01
Малюська опроверг фейк о массовом освобождении заключенных из-за пандемии: Речь идет об ограниченном и обоснованном количестве 02

Источник: https://censor.net.ua/n3187566
 
 
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Да выпускайте уже всех. Хуже всьоравно не будет! Малюська опроверг фейк о массовом освобождении заключенных из-за пандемии: Речь идет об ограниченном и обоснованной количестве - Цензор.НЕТ 4419
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Так они и отпустят. Он же не сказал, что не всех, а кого обоснуют. Что им мешает обосновать всех?
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Сказал, что выпустят только филателистов и ботаников.
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Зачем? Те кто побывал в тюрьме будут хотеть назад ведь тут ни работы не будет для них, ни жилья. А там для них 'всё включено' и ничего делать не надо.
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откуда ты знаешь про=там для них 'всё включено' =? если так классно становись в очередь
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быдло будет грабить быдло, а у людей высокие заборы и охрана...
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а только тех, "кто не представляет опасности для общества"

пфф, если они не представляют угрозы для общества - почему же они в местах заключения сидят, места занимают и налоги наши проедают?
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