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 Общество, За рубежом
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 В России зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса. Количество инфицированных приближается к 9 тысячам

В России зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает оперштаб.

Таким образом, общее число зараженных достигло 8762 в 82 регионах.

За сутки зарегистрировано 5 летальных исходов, выздоровели 86 человек.

По данным центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, всего на утро 8 апреля в РФ зафиксировано 58 летальных исходов.

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31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 1,4 млн инфицированных вирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3187563
 
 
 Топ комментарии
 
58 летальных-мерзкая московитская ложь.сотни умерших они идентифицируют,как обычную"пневмонию"
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мы в нашей жизни, правды из постсовка никогда не узнаем. любые озвученные цифры это так, даже не из потолка взятые. случайные числа для традиционного обмана своего населения и мировой отчётности.
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В Беларуси на борьбе с COVID-19 задействованы 25 тыс. медиков. Именно благодаря их слаженной и четкой работе удается контролировать распространение инфекции.
В учреждениях здравоохранения на сегодняшний день для пациентов с коронавирусной инфекцией предусмотрено более 7 тыс. мест.
По состоянию на 08.04.2020 в Беларуси проведено около 46 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.
На стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.
После прохождения лечения выздоровели 77 человек.
Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Пресс-служба Министерства здравоохранения
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В рфии,Беларуси,у нас,у Вас и в республиках Средней Азии,-что было сегодня,мы узнаем через неделю.
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мы в нашей жизни, правды из постсовка никогда не узнаем. любые озвученные цифры это так, даже не из потолка взятые. случайные числа для традиционного обмана своего населения и мировой отчётности.
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Единственно,что можно у Вас изменить,-что это НЕ случайные цифры,-а очень хорошо подобранные.
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Ага-ага, в Вітебську сотням хворих записали в діагноз пневмонію і навіть не тестували... Серед них і українці є, вони лежать в лікарні і розповідають, що їм тести ніхто не робив!
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Так они почти миллион тестов сделали.
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Это данные с сайта Worldometers.info на который все время ссылается Цензор. Сами посмотрите.
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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Информация на этом сайте берётся из официальных данных каждой страны. Хорошая попытка кацап, но нет....
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На бумаге и стекле телевизора.Что-то,главного виновника торжества не видно...Захворал,что-ли,после рукопожатия с главным эпидемиологом? Или делает вид,что захворал,чтобы снять с себя ответственность,переложив ее ранее на губернаторов...
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да ладно. тамошние больные бабы, больных ихтамнетов ***** ещё нарожают.
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58 летальных-мерзкая московитская ложь.сотни умерших они идентифицируют,как обычную"пневмонию"
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Но там под 40 000 тестов ежедневно делают, а в Украине за все время 7 000.
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Кто сказал про 40000? Кацапы? Это вранье, Лукашенко несколько недель назад проговорился, что кацапы не все подают в СМИ
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это хорошо, что мордва дохнет как мухи зимой. но нужно бы побольше.
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Болей, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ. В России зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса. Количество инфицированных приближается к 9 тысячам - Цензор.НЕТ 2645
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Скажите,пожалуйста,а песня "Все хорошо,прекрасная маркиза...",-случайно не из Ордоланден? В России зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса. Количество инфицированных приближается к 9 тысячам - Цензор.НЕТ 107
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