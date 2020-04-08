 В России зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса. Количество инфицированных приближается к 9 тысячам

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает оперштаб.
Таким образом, общее число зараженных достигло 8762 в 82 регионах.
За сутки зарегистрировано 5 летальных исходов, выздоровели 86 человек.
По данным центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, всего на утро 8 апреля в РФ зафиксировано 58 летальных исходов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 1,4 млн инфицированных вирусом.
В учреждениях здравоохранения на сегодняшний день для пациентов с коронавирусной инфекцией предусмотрено более 7 тыс. мест.
По состоянию на 08.04.2020 в Беларуси проведено около 46 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.
На стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.
После прохождения лечения выздоровели 77 человек.
Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Пресс-служба Министерства здравоохранения
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.