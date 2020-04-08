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 Экономика, Общество
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 Помогать деньгами на карантине нужно не пенсионерам, а предпринимателям и работникам, - Милованов

Бывший министр экономики Тимофей Милованов предлагает выплатить по 5000 гривен тем, кто из-за карантина временно остался без работы.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Свой пост Милованов назвал "непопулярным, но экономически честным".

"Экономически наиболее во время кризиса страдают не пенсионеры, а работники, самозанятые и малые предприниматели, которые остались без работы. Именно они остаются без денег, а пенсионеры продолжают получать пенсии по-прежнему", — написал он.

По мнению Милованова, правительство должно поддерживать финансово прежде всего предпринимателей и работников, доход которых упал ниже определенной границы.

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"По моему мнению, было бы правильно осуществить прямые выплаты в размере 5 тыс грн для таких людей. Рабочая сила в Украине составляет 17,4 млн человек. Допустим, 20% из этих людей нуждаются в помощи. При средней выплате в 5 тыс грн нужно 17 млрд грн. Это почти та сумма, на которую предлагается увеличить финансирование Пенсионного фонда", — отметил он.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, начиная с 7 апреля пенсионеры старше 80 лет будут получать ежемесячную компенсацию в сумме до 500 гривен.

1 апреля Кабмин принял решение, согласно которому пенсионеры старше 80 лет будут ежемесячно получать "компенсационную выплату к пенсии" в размере до 500 гривен.

Помогать деньгами на карантине нужно не пенсионерам, а предпринимателям и работникам, - Милованов 01
Помогать деньгами на карантине нужно не пенсионерам, а предпринимателям и работникам, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3187561
 
   
 Топ комментарии
 
Тут он прав. У пенсионеров хоть пенсия есть. А у нас, предпринимателей все остановилось.
Поступлений финансовых нет, расходы на содержание бизнеса остались. Проедаем деньги, которые остались и как они закончатся я не знаю, что делать дальше и чем семью кормить.
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Правильно, пусть пенсы с голодухи дохнут!!! А то жируют на 1 800 грн!!!!
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Тут он прав. У пенсионеров хоть пенсия есть. А у нас, предпринимателей все остановилось.
Поступлений финансовых нет, расходы на содержание бизнеса остались. Проедаем деньги, которые остались и как они закончатся я не знаю, что делать дальше и чем семью кормить.
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От помощи предпринимателям и работникам рейтинг не вырастет, в отличии от "халявы".
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Хотел написать, еще один Емец.
Но в целом-то в его словах есть зерно истины.
Ведь, реально, всем сейчас стало хреново. Но если пенсия пенсионеров пусть как была мизерной - так такой же и осталась. И будет продолжать поступать эта же сумма, на которую они раньше жили существовали.

А много работающих людей просто остались без работы и денег не будет в ближайшие пару месяцев.
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Как драть налоги с предпринимателей - так впереди планеты всей. А когда предприниматели остались без работы, и без доходов так налоги должны платить по прежнему. Крадуцкий не хочет поделиться доходом от проданных масок ?
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продаваны- онижыдети? вашимальчики?
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Как работников официально нанимать - так на минималку, а чуть что, так "мывашикармильцы и платим бешаные налоги..." Не надо прибедняться, большинство "предпринимателей" имеют нехилую финансовую подушку, просто из-за особенностей менталитета все привыкли ныть и плакать. А насчет финансовой поддержки - она должна быть, но не всем подряд.
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А ты не считай, тварь конченная, чужие деньги.Ты, судя по твоим высерам, явно не работаешь в бизнесе, но как и все зеленожопые хорошо считаешь чужие деньги- кто обогатился в 80 раз, кто в стопятьсот миллиардов. Ты, сначала организуй собственный бизнес, сделай сама что- то своей головой или руками, кремледрочер, которому весь мир всегда должен, потом поговорим. Ипанутость 73% болшьного на голову охлоса, завистливого и безрукого, проявилась в твоей лице проявилась во всей красе. Давай, гноби бизнес, а потом будешь орать как резаный, почему тебе государство пайку не платит, когда бизнес разорится и перестанет платить налоги
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такие как ты полностью налоги не платят.. слишком ты умный
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Крадуцкий, ты ? У тебя и правда , финансовая подушка нехилая .
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Работники официально нанятые платят налоги со своей зарплаты, можно платить больше налогов но получать меньше зарплату, именно по этой причине люди соглашаются оформляться на минималку и это их выбор
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пенсионеры и инвалиды стабильно получают свои выплаты. у них ничего не изменилось. а вот людям, которых выперли с работы да еще с детьми, поддержать надо. но у нас любят красивую картинку - и тащат все пенсионерам.
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Треба підтримати фінансово 95 квартал, бо там завжди були збитки!
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бувші чомусь завжди починають поносити креативними ідеями )))
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Я,конечно шутки понимаю-500гр.,пенсионерам старше80?.
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Правильно, пусть пенсы с голодухи дохнут!!! А то жируют на 1 800 грн!!!!
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Ну, правильно!!! Все нужно отдать пенсам!!!
А работяги, которых выперли на карантин, пусть жируют на свои 0 грн в месяц!
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ты кого будешь выбирать, когда 1 ИВЛ на двоих останется?
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Рік тому, коли ще не було жодних натяків на можливу епідемію грипу, але були натяки на ЗЕпідемію, економісти попереджали: певна частина підприємців середнього бізнесу (не зебілів) виведе своє бізнеси за кордон. Хвиля звільнень номер раз. Інша частина заляже на дноЮ можуть собі дозволити. Хвиля звільнень номер два. Решта скоротить оберти до мінімуму (самоокупованості). Хвиля звільнень номер три. Хто в першу чергу вилетить за двері у незебільних підприємців? Правильно, ті хто втратив довіру.
Більшість так званих "підприємців малого бізнесу" - це рівень оптових ринків. А більшість ринкових продавців - хто? Правильно, ЗЕлохторальні бабуськи.
Коронавірус - це лише каталізатор спрогнозованих процесів. Їжте і не обляпейтеся.
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ага, місяць тому цибуля по 8, а сьодні по 24 грн за кіло - стабільно так в три рази бух! А цибуля в мене - основний продукт харчування
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Кстати, Коломойский у нас пенсионер или еще не пенсионер ? Ему 500 гр. положено ?
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Ясно, в каждой семье кроме собаки должно быть еще два пенсионера с пенсией
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Опять какой-то бывший дебил задним числом умничает.
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И всем олигархам, по 5 лимонов баксов, каждому.
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Ну в какой-то мере он прав возможно и стоит этим людям дать сначала денег. Но и пенсионерам нужно тоже выплатить раз уж обещали иначе просто нечего было давать этих обещаний. Хотя в принципе нам не привыкать. Зеленая власть только и умеет давать ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ. Помогать деньгами на карантине нужно не пенсионерам, а предпринимателям и работникам, - Милованов - Цензор.НЕТ 372
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По правде говоря их вообще никому не хватит.
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Вистачить тільки депутатам СН і їхньому уряду.
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Майк продається, тому СН її куплять біля синагоги!
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Ще трохи - і колишні підприємці, страхові агенти і манікюрщиці почнуть збиватись в банди і громити продуктові крамниці )
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Скорей откроют охоту на пенсионеров, возвращающихся из магазина домой.
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*****,даеешь 1-ну минемалку-исче день проживу,*****,*****!
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Кто же возражает. Но не стравливать между собой пенсионеров и предпринимателей. А взять Коломойского за вымя.Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского / Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн./ Коломойский наносит миллиардные убытки госпредприятию «Центрэнерго», - Корольчук / Государство компенсирует компании Коломойского 5 миллиардов из-за невозможности летать над Донбассом и Крымом.
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Правильно говорить Мілованов, бо після рішення про перенаправлення грошей СН при владі не втримаються! Я готовий страждати на 1000, щоб це бидло прибрали від влади🐸
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хто если не криворожско-днепровский кагал?
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Ця сволота милованов і тодішній кабмін в цілому навіть не збиралися індексувати пенсії у 2020 році ще до пандемії коли планували і приймали бюджет нинішнього року. Інакше не довелося б зараз додатково виділяти на індексацію 20 млрд. гривень. І "слуги народу " підтримали бюджет-2020 без коштів на індексацію пенсій. Тобто нам брехали про індексацію у березні поточного року. І це було закладено ще урядом гройсмана і президентом порошенком у 2017 році, який з-під тишка вніс поправку у закон щодо відміни обов'язкової індексації пенсій у березні кожного року. Таким чином, у нас вкрали частину пенсій вже на сьогодні за березень і квітень. І що буде далі - побачимо. Поки маємо обіцянки. А восени на місцевих виборах ми всі обіцянки влади перерахуємо їм на наші голоси.
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на місцевих виборах вас акуратненько загонять в стойло як худобу, то ви й проголосуєте як нада
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вопше, нада тих пєнсіонєрів приспать чи виморить голодом - всьоравно пользи від них ніякої, паразітіруют на общєствє, дармойєди. А прийде час, і теперішніх молодих чекатиме теж саме *)
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Час вмирати для цих молодих прийде значно раніше, бо пенсіонери допомогають молодим!
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та нє...хай тепер бізнесмєни їдуть до своїх батьків і поживуть з ними місяця два-три на ту пенсію ...може повитягують із своїх кубишек на батьків долларові статки...
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Vladimir Longer

Тут он прав. У пенсионеров хоть пенсия есть. А у нас, предпринимателей все остановилось.
Поступлений финансовых нет, расходы на содержание бизнеса остались. Проедаем деньги, которые остались и как они закончатся я не знаю, что делать дальше и чем семью кормить.

Миль пардон! А не устрицами голубей кормить, а откладывать на чёрный день пока есть доход в голову не приходило?
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Ребята, вы сначала доживите до пенсии и заработайте ее. Пенсионеры - это люди живущие на жалкие гроши, большая часть которых тратится на лечение, помощь детям и внукам, остаток на скудную еду. Откройте глаза и посмотрите по сторонам. Я вижу, как бедные бабушки покупают по две картофелины, одной моркови и головке лука. Это ваши родители. Они создали ту базу, которую мы уже 30 лет проедаем. Зеленский не пошел работать по специальности, а валял до сорока лет дурака, что делает и сейчас. Базарная шобла платит мизерные налоги, зато вопит по поводу кассовых аппаратов и своем несчастном существовании. Но никто это дело не бросает и не идет на лопату. Милованова видно родила волчица. Мы уже слышали про продажу собачек и кошек, про то, что пенсионеры должны меньше жрать. Я уже не говорю о нашей бесплатной медицине, пособнице кладбищенских барыг. Завтра вы окажитесь еще в худшем положении.
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Зашел на рынок неделю назад. Контейнеры открыты один из пятидесяти. На остальных надпись - *продается*. Вышел на территорию, где бабки с огородов овощами торговали , и молоком. Стоит с десяток бабок сиротливо. И покупателей нет. Какая финансовая подушка, идиот?
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А я би у них купив, але мені заборонили виходити з дому, а бабцям в Києві заборонили торгувати.
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Скільки СН не будуть тягнути ковдру на себе, а все рівно у когось будуть голі ноги. Потім ця ковдра стане менше і виникне необхідність зменшити населення... Дякуємо тим, хто обрав зебілів.
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как там говорил зебильный Доктор Смерть - все равно они сдохнут, они УЖЕ трупы! Помогать деньгами на карантине нужно не пенсионерам, а предпринимателям и работникам, - Милованов - Цензор.НЕТ 5563
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Господа предприниматели - не прибедняйтесь ! Наверное вы слышали, что 90% пенсионеров получают пенсии до 5 тыс (львиная доля из них до 3-х тысяч). Так вот, зная по знакомым, так сказать бизнесменам, какое у них материальное положение , какие у них машины и дома, думаю, что они получали не по 5 тыс. За налоги молчу. Так что потерпите и поживите этот месяц не так кучеряво и в этом году не слетайте на Мальдивы. В Турцию отдохнете. Ну а матери пана, которого за не профпригодность вышвырнули из Кабмина, должно быть стыдно, что она родила такого сына, неуважающего старшее поколение. Это не по Богу и не по совести.
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Ты Бога не приплетай к своим финансовым подушкам. И за всех не расписывайся. Есть бизнесмены, а есть самозанятые. Они кучеряво не живут, и финансовой подушки у них нет.
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Або пенсіонер, якому заборонили купувати продукти!
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З тією пенсією щови виплачуєте пенсіонерам,то звісно їм не треба помагати їх навіть лікувати не треба,так дешевше для держави коли вони видохнуть не від хвороби так з голоду.А допомагати треба починаючи з олігархів і закінчуючи базарними баригами бо вони ніколи не працювали і працювати не збираються.
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30 років вітчизняний виробник дер зі своїх же українців в три шкіри... і раптом всі вони збідніли... іпотека почекає і Єгипет з коханкою теж..
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Милонова и всю зедебильную банду на гиляки!
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Нам розповідають, що в Україні 30-40% бази оподаткування в тіні. То це пенсіонери в тіні і не платять? Пенсіонери виводять кошти в офшори? Пенсіонери спустошують автосалони під час епідемії? Платіть податки і не треба буде давати своїм батькам милостиню. Батьки вам віддадуть останнє самі коли до того дійде. Так було у всі часи у всіх народів. Ну а ваші діти вже подумають як бути колись з вами по вашому прикладу.
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