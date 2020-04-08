 Помогать деньгами на карантине нужно не пенсионерам, а предпринимателям и работникам, - Милованов

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Свой пост Милованов назвал "непопулярным, но экономически честным".
"Экономически наиболее во время кризиса страдают не пенсионеры, а работники, самозанятые и малые предприниматели, которые остались без работы. Именно они остаются без денег, а пенсионеры продолжают получать пенсии по-прежнему", — написал он.
По мнению Милованова, правительство должно поддерживать финансово прежде всего предпринимателей и работников, доход которых упал ниже определенной границы.
Читайте на Цензор.НЕТ: 97 млрд на борьбу с коронавирусом, 20 млрд на пенсии, - Шмыгаль назвал новые цифры "бюджета чрезвычайной ситуации"
"По моему мнению, было бы правильно осуществить прямые выплаты в размере 5 тыс грн для таких людей. Рабочая сила в Украине составляет 17,4 млн человек. Допустим, 20% из этих людей нуждаются в помощи. При средней выплате в 5 тыс грн нужно 17 млрд грн. Это почти та сумма, на которую предлагается увеличить финансирование Пенсионного фонда", — отметил он.
Также на Цензор.НЕТ: Киевляне задолжали около 6 млрд грн за коммунальные услуги, - КГГА
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, начиная с 7 апреля пенсионеры старше 80 лет будут получать ежемесячную компенсацию в сумме до 500 гривен.
1 апреля Кабмин принял решение, согласно которому пенсионеры старше 80 лет будут ежемесячно получать "компенсационную выплату к пенсии" в размере до 500 гривен.
Поступлений финансовых нет, расходы на содержание бизнеса остались. Проедаем деньги, которые остались и как они закончатся я не знаю, что делать дальше и чем семью кормить.
Но в целом-то в его словах есть зерно истины.
Ведь, реально, всем сейчас стало хреново. Но если пенсия пенсионеров пусть как была мизерной - так такой же и осталась. И будет продолжать поступать эта же сумма, на которую они раньше
жилисуществовали.
А много работающих людей просто остались без работы и денег не будет в ближайшие пару месяцев.
А работяги, которых выперли на карантин, пусть жируют на свои 0 грн в месяц!
Більшість так званих "підприємців малого бізнесу" - це рівень оптових ринків. А більшість ринкових продавців - хто? Правильно, ЗЕлохторальні бабуськи.
Коронавірус - це лише каталізатор спрогнозованих процесів. Їжте і не обляпейтеся.
плюсую!
человек абсолютно прав
Тут он прав. У пенсионеров хоть пенсия есть. А у нас, предпринимателей все остановилось.
Поступлений финансовых нет, расходы на содержание бизнеса остались. Проедаем деньги, которые остались и как они закончатся я не знаю, что делать дальше и чем семью кормить.
Миль пардон! А не устрицами голубей кормить, а откладывать на чёрный день пока есть доход в голову не приходило?