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 Киевские новости, Общество
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 15 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 294 заболевших, - Кличко

В Киеве по состоянию на утро 8 апреля 15 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего в столице 294 заболевших.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось на 15 человек. Всего в столице уже 294 подтвержденных случая COVID-19", - отметил он.

По словам Кличко, заболели 8 женщин в возрасте от 20 до 67 лет. 6 мужчин в возрасте от 43 до 61 года, а также один 16-летний парень.

"Среди киевлян, заболевших за минувшие сутки, трое медиков. В больницы столицы были госпитализированы 8 пациентов, остальные лечатся дома на самоизоляции", - добавил он.

Кроме того, Кличко подчеркнул, что большинство жителей столицы, которые заразились COVID-19 - это люди молодого и среднего возраста.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187559
 
 
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"Больше украинцев надо возвращать! БОЛЬШЕ!" 15 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 294 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 4349
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Видимо эти люди были протестированы экспресс тестами, а киевская лаборатория ещё не подтвердила результат путем проверки ПЦР тестом. Через пару дней МОЗ добавит.
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Та оно может написать и255,как скажут,так и напишет.
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Як справа з безсимптноми, коли немає імунної відповіді - вірус у них залишається на все життя, як у кажанів, герпесвіруси у людей.
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Це ГРВІ - гостра, нема при цьому вірусів на все життя.
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