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 Денис Ермак работал внештатным советником замсекретаря СНБО Литвиненко с марта 2015 года по август 2019 года. ДОКУМЕНТ

Денис Ермак работал советником заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко.

Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Указано, что Денис Ермак был внештатным советником Литвиненко на общественных началах.

Назначен он был на эту должность распоряжением секретаря СНБО Александра Турчинова 17 марта 2015 года, а уволен - распоряжением Александра Данилюка от 15 августа 2019 года.

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На этой должности Ермак занимался организацией и проведением мероприятий, связанных с деятельностью замсекретаря СНБО и информационно-аналитической работой.

Ранее Денис Ермак сообщил, что как сотрудник СНБО участвовал в АТО.

Денис Ермак работал внештатным советником замсекретаря СНБО Литвиненко с марта 2015 года по август 2019 года 01

29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/n3187558
 
 
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учафстфавал в ато...шпигував паскудо такі на бабкі завжди падкі
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бляха, та ви там що подурiли! дЕрьмак же сам казав Волкеру, що його брата вбили порошенкiвськi карателi на донбасi.
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походу, для чогось була потрібна понтова ксіва...
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Та це ж "наші мальчікі", то чого прихильники Петра Олексійовича його брудом поливають?
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разница меж советником ермаком и советником сивухой в том, шо ермака на лавочке распятым не подловили и шаровую пиццу жрущим. а так - одних трусиков мальчики.
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Аж "радник на громадських засадах", страшне діло. Це не завадило єрмаку його вбити бандерівцями і києвською хунтою на доМбасі. Його звільнили в 2019 році. Ким він працює на даний момент? Які чини дозволяють йому торгувати держпосадами?
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