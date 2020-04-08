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 Киевские новости, Общество
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Все про:КГГА (2382) Киев (18899) коммунальные услуги (299) Пантелеев (51)

 Киевляне задолжали около 6 млрд грн за коммунальные услуги, - КГГА

Киевляне задолжали за жилищно-коммунальные услуги почти 6 млрд гривен.

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В целом на сегодняшний день задолженность киевлян по коммунальным услугам - это вывоз мусора, услуга по содержанию дома, придомовой территории, отопление, горячее водоснабжение, 6 миллиардов гривен", - сказал он.

Он отметил, что на сегодняшний день есть тенденция уменьшения уровня оплаты за коммунальные услуги.

"Мы понимаем причины, они объективны на сегодняшний день, но все же наша общая задача не допустить перебоев с предоставлением коммунальных услуг, ведь наша с вами плата за коммуналку - это по большей части заработная плата того персонала, который работает на предприятии. Поэтому всех, кто имеет возможность, мы просим не забывать об уплате за коммунальные услуги", - подчеркнул чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За долги по коммуналке в период карантина субсидии пенсионерам отменять не будут, - Лазебная. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3187557
 
 
 Топ комментарии
 
Правильно делают. Жить за что-то надо и кормить свою семью и детей.
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Зеленые мародеры, вы ввели карантин, из-за этого потеряна работа! Чем платить? Пошли на *уй!
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помню по NEWSONE крутили "не платите за комуналку , голосуйте за ОПЗЖ, мы вам все долги простим" ...вот и не платят и все ждут что россия придет и все долги простит...но в крыму так не вышло, пришлось отдавать кредиты в украинских банках
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Правильно делают. Жить за что-то надо и кормить свою семью и детей.
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Це тільки початок, далі гірше буде.
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Стесняюсь спросить, а это точно "коммуналка", когда рассказывают, что должны ежедневно подъезды дезинфицировать, а по факту вот уже пол года даже не моют их?
Хотят чтобы с каждой квартиры 120 грн./год платили за обслуживание счетчиков, что с дома на 200 квартир набегает 24 000 грн.
Стесняюсь спросить что за обслуживание счетчика за 24 тыс.??? Там счетчики с брильянтами стоят?
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помню по NEWSONE крутили "не платите за комуналку , голосуйте за ОПЗЖ, мы вам все долги простим" ...вот и не платят и все ждут что россия придет и все долги простит...но в крыму так не вышло, пришлось отдавать кредиты в украинских банках
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Заплати комуналку і з чистою совістю помри з голоду?
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лучше вообще не жить чем платить за комуналку, и за проезд в транспорте, и за продукты в магазине тоже платить не надо
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крім метро та наземного транспорту забороніть ще користування приватними авто і усьо наладиться..
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Лісапет вам в поміч. Проїдеш де завгодно. До речі, вчора бачив чувака на електролісапеті.
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Нормальний електровелосипед коштує не менше 28000 грн.
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це дуже допоможе піплу їздити на роботу..
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Простой вопрос. А откуда взять деньги? Нам как в США 1200 уе на нос не падает. Даж к ак в РФ кредитные каникулы не обьявили.
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Откройте счет-може киевлянам помочь?Гривню скину(больше не могу),а так сам последний х... без соли доедаю.
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х... в Британии хоть вкусные, что ты их доедаешь?
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Звертаєтеся до Зеленського проти ломбардів та швидких кредитів? А ви знаєте кому належать ці ломбарди?
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Зеленые мародеры, вы ввели карантин, из-за этого потеряна работа! Чем платить? Пошли на *уй!
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Минуточку, помнться мне, что одному ДАУНбаскому козлику по кличке Гудок Леонидович, один ДАУНбасский шапкокрад списал долги на 12 миллиардов гр., якобы этот долг у Гудка образовался т.к. населения за отопление и гор. воду Гудку задолжало и он не может платить в бюджет. Но при этом долги с населения Гудок взымал и перешли эти долги городу Киева, но уже прощёнными Гудку, а населению нет.
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Цікаво знати суми заборгованності по районам Києва. Можливо в лідерах Печерський.
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Там педалик предлагает лифты выключить - должно помочь
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не здивуюсь..сміттєпроводи вже позаварювали..
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В Киеве давно самые большие долги. "В сентябре 2019 среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (3,4 млрд гривен), Харьковской (2,6 млрд гривен) и Днепропетровской (2,2 млрд гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2,3 млрд гривен), Днепропетровской (2,2 млрд гривен) и Одесской (2,5 млрд гривен) областях. Наибольшая задолженность по квартирной плате в сентябре зафиксирована в Киеве (940,4 млн гривен), Днепропетровской (1 млрд гривен) и Донецкой (395,7 млн гривен) областях". Я вот не могу понять почему. Там же самые большие зарплаты. И квартиры сдают. И аренда самая дорогая. И такие задолженности у них давно. Почему?
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Я и мои друзья не платим уже 2 месяца , гандонам у власти придется списать все , если нашему примеру последуют тысячи .Олгархам списуют миллиарды , а нам нельзя ? По миру везде послабления , а нам нельзя ? Идут наХ , заплатить успеем ,если что .
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Можете не сомневаться) Олигархам спишут((( Нам-нет(((
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Вот не понимаю - мы платим, родители платят, знакомые платят....
Откуда эти миллиарды?
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Кличко на заметку: Гражданское неповиновение всё ближе. Ближе и русский бунт, бессмысленный и беспощадный.
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Форс мажор...! Все списати...! Невідомо хто виживе....Карантин за рахунок олігофренівархів й бубочки - оманського
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