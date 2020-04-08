 С начала года пожары уничтожили почти 18 га экосистем. Если так и дальше пойдет, то к зиме выгорит вся страна, - ГСЧС

Какинформирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Facebook.

"Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах! Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране! С начала года имеем 15 491 случай возгораний, которые уничтожили 17 914 гектаров экосистем!", - сказано в сообщении.

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"Если так и дальше пойдет, то к зиме выгорит вся страна ...", - добавили в ГСЧС.