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Все про:пожар (3972) ГСЧС (2570)

 С начала года пожары уничтожили почти 18 га экосистем. Если так и дальше пойдет, то к зиме выгорит вся страна, - ГСЧС

В ГСЧС заявляют, что ситуация с пожарами в экосистемах страны не становится лучше.

Какинформирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Facebook.

"Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах! Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране! С начала года имеем 15 491 случай возгораний, которые уничтожили 17 914 гектаров экосистем!", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чернобыльской зоне вспыхнул еще один пожар, - ГСЧС

"Если так и дальше пойдет, то к зиме выгорит вся страна ...", - добавили в ГСЧС.

С начала года пожары уничтожили почти 18 га экосистем. Если так и дальше пойдет, то к зиме выгорит вся страна, - ГСЧС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187555
 
 
 Топ комментарии
 
Ну так ловите и сажайте на 10 лет этих сказочных длбйбв!!!
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Неудивительно - у власти ЗЕленые мародеры, им бы бабло пилить....
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Да уж, идиоты, за маски штрафуют на 17 тыс, а за поджеги даже не чешутся наказывать. Сволочи.
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Ну так ловите и сажайте на 10 лет этих сказочных длбйбв!!!
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Да уж, идиоты, за маски штрафуют на 17 тыс, а за поджеги даже не чешутся наказывать. Сволочи.
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а ти впіймай для початку хоч одного того дебіла
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Если так и дальше пойдет, то к зиме вся страна заболеет коронавирусом!! "Если так и дальше пойдет, то к зиме выгорит вся страна", - ГСЧС о ситуации с пожарами в экосистемах Украины - Цензор.НЕТ 4197
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Неудивительно - у власти ЗЕленые мародеры, им бы бабло пилить....
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Да мужики ,пожары тушить это оказывается тяжелее чем кассу стричь труся пiдприемцiв за вогнигасник не того цвета, тебе на новый Лексус, правда?
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все это потому что часть народа, злая, ненавидящая свою страну, свою землю, а те которые должны исполнять служебные обязанности выбрав такую службу или работу в душе своей пофигисты, полицейский может пройти мимо нарушителя мотивируя что в него закончился рабочий день, хотя он на службе круглосуточно, также ведет себя чиновник, я не говорю о простом гражданине, который увидев нарушение. должен позвонить в полицию, нет это западло закладывать негодяя и так далее. пока в стране будет пофигизм удачи нам не видать. здоровья Вам всем.
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Всьо єто, Валерій, потому, що вже багато десятиліть існує два законодавства - офіційні, декларативні і декоративні, закони і закони омерти. Перші не є мотиваційною складовою діяльності органів правопорядку, а другі не служать інтересам переважної частини суспільства. Такий стан речей вже закріплений на рівні підсвідомості в державному апараті і може розглядатися як психічний синдром з усіма його катастрофічними наслідками.
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Як свідчить тридцятирічний досвід. побудова, на уламках тоталітарної імперії, української держави виявилася завданням недосяжним з точки зору практичної реалізації.
Отже, треба писати якийсь інший законапрюєкт з 16 000 поправок.
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То хай далі горить? Як дощ піде, то потушить? Можливо. Влада знову обгидилась і констатувла цей факт
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то винна влада, що природу палять, ну логічно, ото влада ходить і влаштовує пожежі, а пожежники такі погані не встигають за тими ідотами бігати і гасити.
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больні люди - у моєї хресної на днях якісь "добродії" підпалили стерню - тільки тому що приїхали пожежники і хресна із чоловіком і зятем цілу ніч лупили вогонь не згоріло подвір я.
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Mike Paul- згоден з Вами що ситуація яка сьогодні склалась в Україні з вибірковим законодавством, телефонним правом, "миропомазанниками", дійсно вже вкорінилась на рівні підсвідомості, але потрібно хоть говорити про це, розумію, щоб викорінити таку ситуацію нажаль можливо необхідно століття. жаль, тому, що в Україні, були та і можливо ще є люди які хотіли та хочуть бачити іншу державу, та іржа проникла досить глибоко. Сумно на душі.
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