 "Если так и дальше пойдет, то к зиме выгорит вся страна", - ГСЧС о ситуации с пожарами в экосистемах Украины

Какинформирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Facebook.
"Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах! Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране! С начала года имеем 15491 случай возгораний, которые уничтожили 17 914 гектаров экосистем!", - сказано в сообщении.
"Если так и дальше пойдет, то к зиме выгорит вся страна ...", - добавили в ГСЧС.
Отже, треба писати якийсь інший законапрюєкт з 16 000 поправок.