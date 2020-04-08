 Портнов: "Сообщаем генпрокурору, что из подозрения следователю времен Майдана ничего не выйдет, мы не позволим, это глупая х##ня"

Об этом Портнов написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Генеральная прокуратура и ГБР для дешёвого пиара сообщили о подозрении очередному следователю времён Майдана. Пишут, что противодействовал мирным митингам. За наш счёт предоставляем адвокатов и в третий раз за месяц сообщаем члену гражданского общества, патриоту, активисту, побратиму и по совместительству Генеральному прокурору, что из этого ничего не выйдет, потому что мы не позволим. Все предыдущие попытки вы уже проиграли, проиграете и эту. Делом займитесь, а не этой глупой х##ней", - отметил экс-чиновник.
а це гімно вплив має.
Так это и есть первостепенное дело - Украину от ватных отрыжек отчистить.
«Есть такое твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок -
и сразу же приведи в порядок свою планету» (с) Антуан де Сент-Экзюпери
Його фінансують з Москви, воно найняло хлопців з ДСО для охорони. Живе в Кончі на п'ятачку в заливі, їздить з ескортом на броньованих машинах.
Але ж, блін, ну було б бажання..
Я ж говорю, власть просто пытается найти козла отпущения, вместо того чтобы НАКАЗАТЬ РЕАЛЬНО виновных
Возникает подозрение, а не держат ли нашего бубочку в заложниках, выпуская только мордойлица на экраны почитать нужный текст.