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 Политика Украины, Общество
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 Портнов: "Сообщаем генпрокурору, что из подозрения следователю времен Майдана ничего не выйдет, мы не позволим, это глупая х##ня"

Бывший замглавы АП Януковича Андрей Портнов назвал "глупой х##ней" дело против экс-милиционера, который во время Революции достоинства безосновательно задержал участника протеста и совершил впоследствии служебный подлог.

Об этом Портнов написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Генеральная прокуратура и ГБР для дешёвого пиара сообщили о подозрении очередному следователю времён Майдана. Пишут, что противодействовал мирным митингам. За наш счёт предоставляем адвокатов и в третий раз за месяц сообщаем члену гражданского общества, патриоту, активисту, побратиму и по совместительству Генеральному прокурору, что из этого ничего не выйдет, потому что мы не позволим. Все предыдущие попытки вы уже проиграли, проиграете и эту. Делом займитесь, а не этой глупой х##ней", - отметил экс-чиновник. 

Смотрите также: "В рот вы#бу": Портнов продолжает использовать мат и угрозы в отношении прокурора Божко. ФОТО (уточнено)

Портнов: Сообщаем генпрокурору, что из подозрения следователю времен Майдана ничего не выйдет, мы не позволим, это глупая х##ня 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187554
 
 
 Топ комментарии
 
Що робить Портнов в Telegram? У нього повинна бути тільки одна серйозна та відповідальна робота - це висіти на фонарному стовпі.
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это явный и нескрывающийся враг Украины
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портянку - випрати і підвісити сушитися
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портянку - випрати і підвісити сушитися
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У ПОРТНОВА ПОХОЖЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ФОРМА ИМПОТЕНЦИИ НЕ СТОИТ А ЗРЯ СМЕЕТЕСЬ ЭТО ГОРМОННЫЙ ФОН.. и проблема с психическим состоянием плюс вегетатика нервов психозы агрессия матюки искючительно на тему мужского органа полового...Андрюха скоро явно с катушек слетает даже психотропы энергетики наркотики и транквилизаторы вкупе с коньк-бренди не помогают..геть пацан мозгом поехал и причем давно попытки менять жен любовниц увы результат ноль он холостяк но кому воно импотентное то нужно мужик в норме хоть иногда становиться мужиком а Портнов как чокнулся на Майдане мести и матюках на интимную сферу....
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Так он же ***** ,причем ,открытый ,за плохой смысл этого слова вообще вопросов нет....
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тому що в раді і в міністерствах тоже істоти сидят
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а нафига этого умалешонного чела в новости пихают?
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нафіга? аби бачили, хто в цій країні має вплив.
а це гімно вплив має.
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Що робить Портнов в Telegram? У нього повинна бути тільки одна серйозна та відповідальна робота - це висіти на фонарному стовпі.
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Портнов як був когутом репаним, так і ним лишився. Горбатого могила справить.
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что будет если в одной банке поместить всех пауков ))
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ну что - вот какой "посыл" этот украинофоб ФСБэшный дает Генпроку и остальным....- неужели в Державе нет ни одной "институции" и с мозгами , что бы упрятать эту мразь на долго ....- или нет именованого "политического решения
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шоб знали що це матюклива мразь,небезпечна тому що може наймати тітушок та впливати на владу
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этих сцыкунов развелось столько, что уже не понятно кого первым среди них на кол сажать при первом удобном случае.
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Пора бы уже отправить этого выб*ядка на концерт к Кобзону.
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Почему же так подгорело из-за "глупой фигни" ? Значит не такая уж она и глупая.
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Наверное и сапожник не выражается такими словами, не такое образование и не такая культура.Видать верно сказано, если нет аргуметов - то оскорбления и брань.
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менi одна ясновидиця казала, що портянку заб`ють до смертi ногами
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Нифига, его удушат огромным членом зажавши нос.
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...Делом займитесь...
Так это и есть первостепенное дело - Украину от ватных отрыжек отчистить.

«Есть такое твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок -
и сразу же приведи в порядок свою планету» (с) Антуан де Сент-Экзюпери
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И об этом и к общем...Призванных в российскую армию крымчан не будут преследовать на материковой Украине - прокурор АРК... я одного не пойму если крымчанин служил в армии оккупанта России,то почему его не будут преследовать? За шесть лет войны люди сильно меняются,даже если он возил воду в армии оккупантов.
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И вообще что делает агент Кремля "Челнок " в Украине?
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Все чекаю, коли цю тварюку хтось пристрелить.
Його фінансують з Москви, воно найняло хлопців з ДСО для охорони. Живе в Кончі на п'ятачку в заливі, їздить з ескортом на броньованих машинах.
Але ж, блін, ну було б бажання..
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Здається ця мерзота вже давно затрималася на цьому світі!
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красава!
Я ж говорю, власть просто пытается найти козла отпущения, вместо того чтобы НАКАЗАТЬ РЕАЛЬНО виновных
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Не знаю... Эта особь вызывает у меня просто рефлекторное отвращение, как блевотина посреди тротуара...
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заняться им некому...поэтому ноу комент! надоело с пустого в порожнее про его борзые угрозы и заявления содрогать воздух..дела до него нет никому в стране...(( Портнов: "Повідомляємо генпрокурору, що з підозри слідчому часів Майдану нічого не вийде, це дурна х##ня" - Цензор.НЕТ 9566
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коли вже з цією потворою станеться "нещасний випадок"?...
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Венедіктова з бабіковим утруться, подякують і вибачаться. Риги ригу око не виклють
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Зеля, а кто президент? Ты или портнов?
Возникает подозрение, а не держат ли нашего бубочку в заложниках, выпуская только мордойлица на экраны почитать нужный текст.
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