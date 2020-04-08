 Портнов: "Сообщаем генпрокурору, что из подозрения следователю времен Майдана ничего не выйдет, мы не позволим, это глупая х##ня"

Об этом Портнов написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Генеральная прокуратура и ГБР для дешёвого пиара сообщили о подозрении очередному следователю времён Майдана. Пишут, что противодействовал мирным митингам. За наш счёт предоставляем адвокатов и в третий раз за месяц сообщаем члену гражданского общества, патриоту, активисту, побратиму и по совместительству Генеральному прокурору, что из этого ничего не выйдет, потому что мы не позволим. Все предыдущие попытки вы уже проиграли, проиграете и эту. Делом займитесь, а не этой глупой х##ней", - отметил экс-чиновник.

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