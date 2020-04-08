 С завтрашнего дня в Киеве начнут планово отключать горячую воду, - КГГА

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в администрации нарабатываются позиции, чтобы уменьшить время непоставки в дома горячей воды.

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"Мы с завтрашнего дня начинаем гидравлические испытания. Начинаем тестировать оборудование, которое есть в наличии Киевтеплоэнерго, и такая работа будет продолжаться. Мы разрабатываем предложения, чтобы уменьшить время, когда в дома не поступает горячая вода. Мы будем обращаться к Кабмину для внесения изменений в профильное законодательство", - подчеркнул замглавы КГГА.