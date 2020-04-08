 С завтрашнего дня в Киеве начнут планово отключать горячую воду, - КГГА

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, в администрации нарабатываются позиции, чтобы уменьшить время непоставки в дома горячей воды.
"Мы с завтрашнего дня начинаем гидравлические испытания. Начинаем тестировать оборудование, которое есть в наличии Киевтеплоэнерго, и такая работа будет продолжаться. Мы разрабатываем предложения, чтобы уменьшить время, когда в дома не поступает горячая вода. Мы будем обращаться к Кабмину для внесения изменений в профильное законодательство", - подчеркнул замглавы КГГА.
А летом нельзя? В жару? Когда прохладная вода в кайф????
Зеленые дебилы!!!!
Ветяля, еще раз тебе спасибо от лица всех киевлян!
Веталя - современный европейский мер и срать хотел на масквабад.
В районе Интерплощади горячую воду так и не включили после прошлогодних "испытаний", в этом году эта европейская практика будет распространена и на другие районы города.
В Києві це не середньовічні квартали, а тупа та безрука влада, що не може навести елементарний порядок та не контролює нормально знахабнілих комугальників, що кожного року латають одні і ті самі труби, вже давно за всі кошти, що були витрачені і витрачаються, крадуться великою часткою, вже давно можна було замінити всі труби на ******* з контролем за проривами.
А менять трубы, это долго и накладно для его личной экономики.
сами жители.(Так заявляют ЖЕКи).
Аварийка отвечает только за наружные сети и подвал. Готовтесь.