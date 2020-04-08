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 Безработные во время карантина могут стать на учет дистанционно, - Минцифры

Для того, чтобы стать на учет по безработице дистанционно, нужно отсканировать все необходимые документы и отправить их в Центр занятости по электронной почте.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, информирует Цензор.НЕТ.

Минцифры опубликовало пошаговую инструкцию для онлайн-регистрации.

"1. Загрузите с сайта Государственной службы занятости два заявления: о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия

2️. Распечатайте, заполните и подпишите лично заявления

3️. Отсканируйте их (для этого можно использовать бесплатные приложения в Play Market или App Store)

4️. Сделайте фото или скан копию документов, необходимых для регистрации

5️. Заархивируйте все документы в единый файл и отправьте его на email центра занятости. Можно выбрать любой центр занятости, удобный для обслуживания, независимо от регистрации места жительства

6️. Ожидайте ответа и держите связь с вашим карьерным советником

7️. В течение 10 рабочих дней после карантина подайте оригиналы документов в центр занятости", — сказано в сообщении.

Читайте также: Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина, - Шмыгаль

Бланки заявлений, перечень документов и все необходимые контакты есть на сайте Государственного центра занятости.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, за последние 2 недели количество вакансий на рынке труда сократилось, по данным НБУ, на 34%.

Безработные во время карантина могут стать на учет дистанционно, - Минцифры 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187551
 
   
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было норм поменяться местами, безработные идут работать в кабмин и на должность президента, а президент и кабмин становятся безработными и сидят дома
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А Мінцихри знає що є такі безробітні які про Тирнет лише чули краєм вуха?
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А якщо безробітні не чули про Тирнет, бо глухі та сліпі?
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А сканер у каждого на кухне! Да что там в каждом углу.
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А ще безробітним треба купити апаратуру для сканування та навчитися комп'ютерній грамотності...
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Т.е нужно где-то взять все справки, пройти врачебную комиссию, потом это все отсканировать? И как это сделать, если транспорт только по пропускам, денег на такси у безработных не хватит, нет сканирующей аппаратуры. Супер правительство.
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та ти з дубу рухнуло...з ким це ти тільки що розмовляло? і кому це ти предлагало?...може ще безробітньому на своєму лендкрузері за справками поїздить?
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Скажіть чому банки і кредитні організації кошмарять людей хоча люди не зі своєї вини залишилися без фінансів ? Яке пси авакова мають право обмежувати права і свободи людей без введення карантину, при якому б заморозилися б виплати по кредитах і аренді... А так виходить людям залишили зобов'язання по аренді і кредитах але обмежили їх пересування і звільнили з роботи!!
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