 Безработные во время карантина могут стать на учет дистанционно, - Минцифры

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, информирует Цензор.НЕТ.

Минцифры опубликовало пошаговую инструкцию для онлайн-регистрации.

"1. Загрузите с сайта Государственной службы занятости два заявления: о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия

2️. Распечатайте, заполните и подпишите лично заявления

3️. Отсканируйте их (для этого можно использовать бесплатные приложения в Play Market или App Store)

4️. Сделайте фото или скан копию документов, необходимых для регистрации

5️. Заархивируйте все документы в единый файл и отправьте его на email центра занятости. Можно выбрать любой центр занятости, удобный для обслуживания, независимо от регистрации места жительства

6️. Ожидайте ответа и держите связь с вашим карьерным советником

7️. В течение 10 рабочих дней после карантина подайте оригиналы документов в центр занятости", — сказано в сообщении.

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Бланки заявлений, перечень документов и все необходимые контакты есть на сайте Государственного центра занятости.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, за последние 2 недели количество вакансий на рынке труда сократилось, по данным НБУ, на 34%.