 Во Львове убили лидера рок-группы "Лесик Band" Александра Дацюка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET, пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что происшествие случилось 7 апреля около 21:00 на остановке общественного транспорта на ул. Героев УПА, 76. В полицию о нападении сообщил прохожий, ставший случайным свидетелем.

Недалеко от этого места полицейские задержали 67-летнего бездомного с ножом, которого подозревают в убийстве. По предварительной версии полиции, между мужчинами произошел конфликт. Точные мотивы преступления пока неизвестны - задержанный не дает показаний.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Александр Дацюк в 1990 году создал во Львове группу Лесик Band, которая была популярной в середине 90-х. Группа известна своими хитами Журавли, Гуляли, Пели ящеры, Кошмарный сон, Рэкет, Весна застоя, Бразилия, и другими.

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