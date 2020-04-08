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 Политика Украины, Общество
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 Обязательного требования кремировать умерших от COVID-19 нет: это решают органы самоуправления с родственниками, - Минздрав

Решение о процедуре похорон - кремация или захоронение - должны принимать местные власти с учетом мнения родственников умерших.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что подходы к обращению с телами умерших от коронавируса указаны в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной болезни. Также утверждено постановление главного санитарного врача, где прописаны все меры безопасности, которые должны соблюдаться теми, кто помогает похоронить тело умершего человека, с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

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"Главная цель прописанных мер - это избегание контакта с телом больного. Поскольку именно через контакт, из-за наличия биологических жидкостей, выделяемых из тела умершего, можно передать возбудителя коронавирусной болезни. Поэтому контактировать без средств индивидуальной защиты с телом больного запрещается. Также прописаны четкие требования к ритуальным обрядам. Вопрос в том, кремация, или захоронение тела в могилу, решают органы самоуправления с родственниками. Обязательное требование, что все летальные случаи коронавируса подлежат кремации, нет", - рассказал Ляшко, добавив, что когда в Украине разрабатывали свои нормативно-правовые акты, то руководствовались рекомендациями ВОЗ и Европейского центра контроля за заболеваемостью.

Источник: https://censor.net.ua/n3187548
 
 
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Минздрав, когда обеспечите больницы лекарствами для лечения коронавируса по вашим протоколам? Люди умирают без лечения. Вы лгали народу, что лечение коронавируса в Украине БЕСПЛАТНОЕ.
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так це "гуляе" бактеріологічна зброя по - планеті - чи що
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руководствовались рекомендациями ВОЗ Источник: https://censor.net.ua/n3187548\\\\\\\\\\\

вы еще со Спортлото рекомендашку возьми.те
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