 Нардеп Скороход уже две недели борется с коронавирусом, заболел ее 2-месячный ребенок

Об этом Скороход сообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"С субботнего вечера нахожусь с ребёнком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков… Также сегодня поняла, что все-таки не поправилась, на 15 день от первых симптомов сегодня получила все по-новому, посмотрим как будет дальше", - написала она.
Скороход рассказала, что после диагностирования у неё COVID-19 на 11 день карантина чувствовала себя нормально, и на 12-й день тоже, несмотря на то, что повторный тест дал положительный результат.
По словам Скороход, положительный результат теста был выявлен и у ее ребёнка, который чувствовал себя плохо и их "по скорой" привезли в инфекционное отделение.
"15 день - вирус решил опять буянить, температура 38, ломота в теле, головная боль, слабость. Видимо переболеть повторно - не миф", - написала Скороход.
Как сообщалось, 28 марта у Скороход было подтверждено заболевание СОVID-19. Она находилась дома на самоизоляции.
потом чего-то с ними не поделила, да - но нормальному там все было бы ясно с самого начала.
Это какая же? что чинуши попадают в разворованную ими систему здравохранения, а не випбольницы Европы?