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 Нардеп Скороход уже две недели борется с коронавирусом, заболел ее 2-месячный ребенок

У внефракционного народного депутата Анны Скороход не проходит СОVID-19, заболел и ее ребёнок, с которым она находится в больнице.

Об этом Скороход сообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"С субботнего вечера нахожусь с ребёнком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков… Также сегодня поняла, что все-таки не поправилась, на 15 день от первых симптомов сегодня получила все по-новому, посмотрим как будет дальше", - написала она.

Скороход рассказала, что после диагностирования у неё COVID-19 на 11 день карантина чувствовала себя нормально, и на 12-й день тоже, несмотря на то, что повторный тест дал положительный результат.

По словам Скороход, положительный результат теста был выявлен и у ее ребёнка, который чувствовал себя плохо и их "по скорой" привезли в инфекционное отделение.

"15 день - вирус решил опять буянить, температура 38, ломота в теле, головная боль, слабость. Видимо переболеть повторно - не миф", - написала Скороход.

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Как сообщалось, 28 марта у Скороход было подтверждено заболевание СОVID-19. Она находилась дома на самоизоляции.

Нардеп Скороход уже две недели борется с коронавирусом, заболел ее 2-месячный ребенок 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187546
 
 
 Топ комментарии
 
Жалко ее, нормальная баба. Помню плакала в раде, когда ее поправку отклонили...
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Очень сочувствую. Выздоровления вам и вашему ребеночку.
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Жалко ее, нормальная баба. Помню плакала в раде, когда ее поправку отклонили...
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так то ж вона плакала через те, що тоді була вагітна на перших місяцях! Що, не знаєш, що на такому строці вагітності - в них нервова система ні в дугу?
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так она ж вроде вначале была от слуг, а к этим мудакам нормальный не пойдет.

потом чего-то с ними не поделила, да - но нормальному там все было бы ясно с самого начала.
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Повторно?А может не повторно,а первоначально.Просто болезнь так течет и развивается.Знатоки блин вместе с Шаховым.
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Очень сочувствую. Выздоровления вам и вашему ребеночку.
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P.S. нахожусь в государственной больнице, но это уже другая история.

Это какая же? что чинуши попадают в разворованную ими систему здравохранения, а не випбольницы Европы?
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скажімо так, заради правди - Анна до чинуш, які розворовували, не належала...
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Шо за маячня? Як це «повторно» захворіла? Чому вони не кажуть правду?
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Так справа в тому, що імунітет на COVID-19, якщо і ************ - то не стопроцентний; дуже і дуже слабкий... Принаймі, так пишуть...
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Це дезінформація. Вона щось приховує чи недоговорює. У жінок після пологів повинен бути залізобетонний імунітет, природа про це піклується, щоб жінка обов'язково змогла виходити та годувати немовля.
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Течение болезни достаточно специфическое, то улучшение, то ухудшение.
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% населения заболевшего коронавирусум необходимо вычислять по депутатскому корпусу, эти су.и уже наверное по 5 раз прошли тесты.
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За хворих нардепів чомусь всі знають, а скільки пересічних українців хворіє і всім пох? Чому ми маємо знати про болячки тих дармоїдів? Пан захворів, а у наймита серце за нього має боліти?
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Аня молодец, настоящий депутат - пошла против шоблы зеленой, против своей фракции, как и ее муж. За что их выключили из фракции. Выздоровления желаю, ей и ребенку!
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Аня - молодец" навіть не здогадується про ваше існування. Краще про себе потурбуйтесь. Коли у вас закінчаться продукти і гроші, Аня навряд чи допоможе. )
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в Украiнi вже сотня хворих дiтей на СОVID-19, однак про цих дiток у ЗМI майже не пишуть. мабудь, це дiти якоїсь другої раси, а у скороход - "арiйської"?!
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