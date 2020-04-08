 Кабмин планирует привлечь 200 млн евро у Европейского инвестбанка для обновления городского транспорта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что министерство уже получило заявки от 23 областных центров Украины об их потребностях в обновлении парка троллейбусов, трамваев, электробусов, а также вагонов метро.

"Для городов Юго-Восточного региона с населением более 100 тыс. срок подачи заявок продлен", - сообщили в министерстве.

Впоследствии все эти заявки будут переданы в ЕИБ для одобрения кредита.

"Какие украинские города получат финансирование для восстановления объектов инфраструктуры будет известно уже через несколько месяцев, в то время как финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ (проект "Городской общественный транспорт Украины II") на 200 млн евро планируется подписать и ратифицировать Верховной Радой Украины до конца 2020 года", - сообщает в Мининфраструктуры.

Отмечается, что сейчас в Украине реализуется аналогичный проект обновления городского транспорта за счет Европейского инвестиционного банка. Им предусмотрена реализация 21 подпроекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах Украины. На сегодня ЕИБ уже согласовал выделение финансирования 13 из указанных подпроектов на общую сумму 176,2 млн евро, которые после проведения тендерных процедур - до конца этого года и в начале следующего, будут направлены на приобретение более полутысячи единиц транспорта для коммунальных предприятий Запорожья, Киева, Луцка, Львова, Одессы, Сум, Тернополя, Харькова и Чернигова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Львове с 6 апреля ввели проезд в общественном транспорте по спецпропускам