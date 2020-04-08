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Все про:инвестиции (960) Кабмин (11980) Мининфраструктуры (700) ЕИБанк (7)

 Кабмин планирует привлечь 200 млн евро у Европейского инвестбанка для обновления городского транспорта

Украина планирует подписать финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком о привлечении 200 млн евро на обновление городского транспорта в крупных украинских городах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что министерство уже получило заявки от 23 областных центров Украины об их потребностях в обновлении парка троллейбусов, трамваев, электробусов, а также вагонов метро.

"Для городов Юго-Восточного региона с населением более 100 тыс. срок подачи заявок продлен", - сообщили в министерстве.

Впоследствии все эти заявки будут переданы в ЕИБ для одобрения кредита.

"Какие украинские города получат финансирование для восстановления объектов инфраструктуры будет известно уже через несколько месяцев, в то время как финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ (проект "Городской общественный транспорт Украины II") на 200 млн евро планируется подписать и ратифицировать Верховной Радой Украины до конца 2020 года", - сообщает в Мининфраструктуры.

Отмечается, что сейчас в Украине реализуется аналогичный проект обновления городского транспорта за счет Европейского инвестиционного банка. Им предусмотрена реализация 21 подпроекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах Украины. На сегодня ЕИБ уже согласовал выделение финансирования 13 из указанных подпроектов на общую сумму 176,2 млн евро, которые после проведения тендерных процедур - до конца этого года и в начале следующего, будут направлены на приобретение более полутысячи единиц транспорта для коммунальных предприятий Запорожья, Киева, Луцка, Львова, Одессы, Сум, Тернополя, Харькова и Чернигова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187544
 
 
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не стыдно у запада просить денег, как девушка из немецкого порнофильма
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Всё, сдулись ? Про МВФ речь уже не идет ?)
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А вкласти гроші у вітчизняне виробництво? ЛАЗ, вагоноремонтні та вагонобудівні заводи... Чи вони так "вірять" в 40% росту ВВП та 4к зарплати вчителям, що відмовляються вкладати гроші у власну економіку?
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не стыдно у запада просить денег, как девушка из немецкого порнофильма
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А может не надо, как то привыкли без него.
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А кондиціонери з системою фільтрів там будуть? Бо 2020 видається тільки початком...
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Всё, сдулись ? Про МВФ речь уже не идет ?)
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МВФ чекає закону про банки, але надані 16 тисяч поправок будуть розглядатись пів року-рік. Тому, на цей час, про МВФ усіляким зеленим, шмигалям та іншим разумково-дубінським можна забути
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Розпил під прикриттям Карантину!!! Злочинцям гроші недавати
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Уважаемый президент возьмёт степлер на прокат.
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А вкласти гроші у вітчизняне виробництво? ЛАЗ, вагоноремонтні та вагонобудівні заводи... Чи вони так "вірять" в 40% росту ВВП та 4к зарплати вчителям, що відмовляються вкладати гроші у власну економіку?
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Мер Киева Веталя вложил у власну экономику деньги которые якобы направил на Татра-Юг для покупки трамваев на Троещинскую скоростную линию.
Докладаю, вместо покупки трамваев на эту линию перевели убитые тамваи с борщаговской линии, которые находятся в гораздо худшем состоянии, чем те, которые эксплуатировались до этого.
Не поленились даже хз как перевезти их через Днепр, т.к. другой выдающийся мер Омельченко в свое время разорвал трамвайную связь между левым и правым берегом.
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Смотря чей это транспорт.
Если закажут в Украине - нормально. Надо подымать промышленность!
А если авакян во Франции, по цене вертолетов - плохо!
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Явно 200000 миллионов уже распилили теперь видимость привлечения надо создать под карантин всё спишут а транспорт скажут стерся.
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