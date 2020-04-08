 Пенсионерам старше 80 лет начали доплачивать по 500 грн, - Пенсионный фонд

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Пенсионеры старше 80 лет начиная с 7 апреля получают ежемесячную компенсацию к пенсии.

"Во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 01.04.2020 №251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году" с 1 апреля пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, к пенсиям установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компенсационную выплату будут получать пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9205 гривен. В то же время, после установки такой выплаты пенсия не может быть больше указанного размера.

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"Кроме того, для граждан старше 80 лет, получающих пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и имеющих страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 гривен", - отметили в ПФУ.

Пенсионный фонд уже провел соответствующие перерасчеты для 1,48 млн пенсионеров, достигших возраста 80 лет, и изготовил выплатные ведомости, которые были переданы банкам и отделениям "Укрпошты".

Выплата компенсации за апрель была начата вчера тем пенсионерам, у кого дата выплаты по 7 число включительно.

Напомним, 1 апреля Кабмин принял решение, согласно которому пенсионеры старше 80 лет будут ежемесячно получать "компенсационную выплату к пенсии" в размере до 500 гривен.

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