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 Пенсионерам старше 80 лет начали доплачивать по 500 грн, - Пенсионный фонд

Пенсионный фонд Украины начал выплату компенсации к пенсии за апрель пенсионерам старше 80 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Пенсионеры старше 80 лет начиная с 7 апреля получают ежемесячную компенсацию к пенсии.

"Во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 01.04.2020 №251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году" с 1 апреля пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, к пенсиям установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компенсационную выплату будут получать пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9205 гривен. В то же время, после установки такой выплаты пенсия не может быть больше указанного размера.

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"Кроме того, для граждан старше 80 лет, получающих пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и имеющих страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 гривен", - отметили в ПФУ.

Пенсионный фонд уже провел соответствующие перерасчеты для 1,48 млн пенсионеров, достигших возраста 80 лет, и изготовил выплатные ведомости, которые были переданы банкам и отделениям "Укрпошты".

Выплата компенсации за апрель была начата вчера тем пенсионерам, у кого дата выплаты по 7 число включительно.

Напомним, 1 апреля Кабмин принял решение, согласно которому пенсионеры старше 80 лет будут ежемесячно получать "компенсационную выплату к пенсии" в размере до 500 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работающим пенсионерам с 1 апреля повысили выплаты

Источник: https://censor.net.ua/n3187543
 
 
 Топ комментарии
 
А где 1000 обещанная величайшим до этого?
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А где же 1000 грн? ...здят как дышат,без остановки.
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А какая разница пенс он или не пенс?
Главзебил майку на грудях рвал...пяткой себя в грудь бил ..и обещал что с 1 апреля все пенсионеры у которых пенсия меньше 5000 гривен получат по 1000 гривен...
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Ну, тільки здоров'я їм лишається побажати, тоді.
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В том и фишка, можно сказать доплатим по 100 000 пенсионерам старше 130 лет и пиариться
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Они зробили разом таких тупых как ты.
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А где 1000 обещанная величайшим до этого?
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Чтоб понять мозг нужен. Если я не пенс вопрос задать нельзя или у тебя есть факты получения этой 1000?
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А какая разница пенс он или не пенс?
Главзебил майку на грудях рвал...пяткой себя в грудь бил ..и обещал что с 1 апреля все пенсионеры у которых пенсия меньше 5000 гривен получат по 1000 гривен...
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Обещать было не правильным. На каком основании? ПФУ и так дотационен, а тут еще ополнительна. не предусмотренная законом нагрузка в виде 500 или 1000 грн. Их где то надо взять. Т.е. кто то должен заработать и уплатить в виде налогов, и потрачены они будут не на того, кто деньги непосредственно зарабатывает. Ерунда полная. Повторюсь. это не пенсии, а непонятно что. и это не законно.
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А где обещанная и разрекламированная тысяча для пенсионеров? Опять зеленые обделались и заврались?
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Трампыч богаче,аж штуку баксов на каждого члена семьи...
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Палучается что главзебил опять обосрался....жиденьким..
Что в принципе уже даже и не удивляет..
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А где же 1000 грн? ...здят как дышат,без остановки.
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Я тоже удівльон! З дня обрання прєзідєнт Зєлєнський ні разу не збрехав народу-а тут на тобі! Шо ж ним таке случилось? Може тлєтворноє вліяніє Запада? Був чесний та правдівий-а тут ....Ніхто ж не ожидав!
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На внеочередном заседании Рады примут изменения в бюджете и с 14.04 начнут копошиться в пенс.фонде. Обещанную 1 тыс. те пенсионеры, которые получают пенсию через Укрпошту, начнут получать уже с 15. 04, все остальные получать в майскую. ( Это сообщила очередная новая министерка- как её зовут ? Черт ее знает...)
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Эпоху бедностьи Зеленский завершил еще 19 мая,забыли? Мы сделали это вместе... Пенсионерам старше 80 лет начали доплачивать по 500 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 2518
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Зеленський пообіцяв пенсіонерам по 1000 грн. Як завжди - він пожартував, вони посміялися ... За це його і ******* ... Веселі дебіли
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96 летний пенсионер.ветеран 2 Мировой живет на кухне в московской квартире.а знаете что ему ответили.Ваша жилая площадь превышает лимит на 2 квадратных метра....поэтому льготы нет....
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АЖ 500 ГРИВЕНЬ! Ось це потрапляють наші старі за 8- то прожитих років.
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в заголовке по 500 а в тексте до 500 если до то это цирк , кому 10 гривен кому 100 и т.д.
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АЖ 500 ГРИВЕНЬ! Ось це попануют наші старі за 80 то прожитих років. Шкода, що мамі Риммі і татові Саші нема 80. Ні в чому б собі не відмовляли.

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Перерасчет пенсий начнут с 1 мая.Я внимательно прочитал текст и вычилил те 11% что хотят добавть..Это типа Мыкола Азиров накинут сотню гривен чтоб народ не возмущам-с......,а одобрям-с...
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Пенсии надо уменьшить до 500 гривен,тогда 1 гривня станет равна 1 доллару и мы догоним Омерику... Пенсіонерам старше 80 років почали доплачувати по 500 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 2793
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