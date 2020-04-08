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Все про:банки (1713) мошенничество (797) НБУ (4623) соцвыплаты (450)

 Мошенники рассылают украинцам эсэмэски якобы от банков, - НБУ. ИНФОГРАФИКА

Аферисты предлагают получить "государственную помощь" и просят сообщить им номер карточки, срок ее действия, CVC-код и другую информацию. Делать этого нельзя.

Об этом предупреждает пресс-служба Национального банка Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Мошенники не оставляют попыток обмануть украинцев. Они массово рассылают СМС- сообщения от имени банков с предложением получить якобы "государственную помощь". Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию", - сказано в сообщении.

В НБУ подчеркивают, что содержание сообщений может отличаться, но цель у них одна - получить персональные сведения о гражданах и их банковских картах.

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"Национальный банк предупреждает:

- не отвечайте на такие сообщения;

- не звоните по указанным номерам;

- не переходите по ссылкам, которые содержатся в таких сообщениях;

- не разглашайте и не пересылайте никому ни в коем случае свои персональные данные, срок действия платежной карты и код CVC (три цифры на обратной стороне карты)", - сказано в сообщении.

Мошенники рассылают украинцам эсэмэски якобы от банков, - НБУ 01

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В Нацбанке подчеркнули, что при начислении любых пенсионных, социальных и других выплат банки не звонят клиентам, не пишут им смски, не спрашивают номер карты и другие персональные данные.

"Расскажите об этом своим родным, близким и знакомым", — попросили в НБУ.

Мошенники рассылают украинцам эсэмэски якобы от банков, - НБУ 02
Мошенники рассылают украинцам эсэмэски якобы от банков, - НБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3187541
 
 
 Топ комментарии
 
Шукать їх звісно ніколи, всі ловлять перехожих
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их и раньше мусора никогда не искали .. хотя найти их проще простого .. только взять с этих зэков нечего, а мусорам деньги нужны ..
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У нас есть разница между мошенниками и банками?
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есть. мошенник может что-то тебе оставить.
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Шукать їх звісно ніколи, всі ловлять перехожих
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их и раньше мусора никогда не искали .. хотя найти их проще простого .. только взять с этих зэков нечего, а мусорам деньги нужны ..
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конечно! Имя оператора, рассылающего ? оператор предпринял меры к выявлению ? местоположение с точностью до 100 м вычисляется на раз
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отправка выполняется при помощи GSM хаба,. типа такого
Мошенники рассылают украинцам смс-ки якобы от банков, - НБУ - Цензор.НЕТ 5341
Также оператор мобильной связи эту хрень может вычислить по нагруске и скорости отправки из определенного сегмента/вышки
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их нелья ловить - онижыдети. и не мыролюбно все это.
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Надо выпустить рекламу - Украинцы, не будьте лохами хотя бы на период карантина.
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А еще вызванивают на телефоны - памагите, ваш родственник попал в трабл, перечисляй бабки скорее...
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это уже классика.. мне за несколько недель и на дом. тел. звякнули и на моб
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и мне звонила "служба безопасности банка" -послал накуй, больше меня не спасают.
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у нас уже и не осталось таких людей к которым бы не звонили ..
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мошенники для предоставления бесплатной помощи просят сообщить адрес, время когда вас не будет дома, и оставить ключ под ковриком.
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Социальная инженерия всегда была и будет основным видом мошенничества.
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Суть не в том что мошенники рассылают, а в том что 73%
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А ещё эти п*расы звонят типа от ПриватБанка и говорят, что якобы делалась покупка в интернет магазине с моей карточки но по каким-то мотивам она не оплатилась (чего никогда не было)
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