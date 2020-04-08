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 Если школьники не возобновят занятия до 1 июня, то период на корректирующее обучение будет в сентябре, - Мандзий

Если школьники не возобновят занятия до 1 июня 2020 года из-за карантина в Украине, то это означает, что период на корректирующее обучение будет в сентябре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Она напомнила, что учебный год в Украине продолжается с 1 сентября и должен закончиться не позднее 1 июля, учебные планы школ в основном рассчитаны до конца мая.

"После карантина нужно найти время, чтобы понять ситуацию по конкретному предмету в конкретном классе конкретной школы. Корректирующее обучение - исключительно в пределах компетенции школы и учителя. Но это не значит, что к 1 июля все дети без исключения будут сидеть за партами", - объяснила чиновник.

По ее словам, дистанционное обучение по-разному организовано, всего 15 106 школ с различными условиями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все выпускники 9 класса получат документ, на основании которого смогут поступить в учреждения профобразования, - Мандзий

Она уточнила, что важнейшая проблема, которая возникла в период карантина – это технические возможности доступа к интернету учеников и учителей.

"У нас осталось 3% школ, не имеющих доступа к интернету. Но все учатся сейчас дистанционно из дома. Поэтому не можем посчитать, сколько учителей и учеников не имеют физического доступа к сети. У нас больше 437 000 учителей и более 4 миллионов учеников", - добавила чиновник.

В Украине с 12 марта закрыли школы и вузы из-за распространения коронавируса COVID-19.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине.

25 марта Кабмин принял решение продлить карантин до 24 апреля и ввести по всей Украине режим чрезвычайной ситуации.

Источник: https://censor.net.ua/n3187537
 
 
 Топ комментарии
 
Ага...лохи однозначно...не то что зеленое стадо в полном составе с дипломами Трускавецкой аккадемии...
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И уж тем более с результатами оманского осла и его стада...
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тока не надо равнять результаты гройсмана с чивокуниными...
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ЛЮБОЙ УКРАИНЕЦ С РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИК !!! Если школьники не возобновят занятия до 1 июня, то период на корректирующее обучение будет в сентябре, - Мандзий - Цензор.НЕТ 9647ГРОСЯ ВОН С ТРЕМЯ КЛАССАМИ ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕМЬЕРОМ БЫЛ А ВИКТОР ФЁДОРЫЧ С ДВУМЯ ПРЕЗИДЕНТОМ !!! Если школьники не возобновят занятия до 1 июня, то период на корректирующее обучение будет в сентябре, - Мандзий - Цензор.НЕТ 8349
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Ага...лохи однозначно...не то что зеленое стадо в полном составе с дипломами Трускавецкой аккадемии...
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тока не надо равнять результаты гройсмана с чивокуниными...
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И уж тем более с результатами оманского осла и его стада...
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В этом году все останутся на второй год)))
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мой проснулся, сделал доделал вчерашние уроки с утречка, посмотрел по ютубу новые уроки.. если надоело - нажал паузу - позже вернулся к нему. Почитал книжку... мама сфотографировала выполненные задания отправила учительнице. Первый класс, ребенку 7 лет .... ждет новых заданий с нетерпением.... правда есть но.. из класса упорно с детьми занимаются от силы 6 человек - остальные родители забили на занятия...
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Начиная с класса пятого такой добросовестности от ребенка ожидать уже обычно сложнее. и дело даже не самом ребенке, сам материал уже требует другой подачи и других энерго-время-затрат. конечно, всегда найдутся те, у которых все будет получаться.
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Ну неужели нельзя дома проучиться по учебникам а потом в школе, когда будет можно уже , понаписывать контрольные работы и тесты и спокойно идти на каникулы.
Неужели дети настолько глупые, что не могут самостоятельно усвоить материал
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Почитай коммент выше - парень занимается с удовольствием.
А другой вчера здесь писал, что его внук ничего не может сам выучить.
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Это дети...у детей другие интересы...
И для того что бы учить детей и предназначены учителя..и по другому ни как...
И не все родители могут заменить учителя...
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Иногда, по некоторым предметам - может. но системой это быть не может, как и ожидание способности ребенка самостоятельно освоить все предметы. Но, походу, новые вызовы готовят нас к новым подходам.
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Проблем со школами быть не может На карантине они месяц или целый год большого вреда нет Экономика от этого не пострадает
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