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 Киевские новости
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 В Киеве отопление отключили в 99% жилых домов, - КГГА

С 5 апреля в столице начали процесс отключения от тепла жилых домов. В Киеве уже отключили 99% жилых домов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Для каждого жителя столицы продолжается чрезвычайно сложный период. В Киеве фиксируют новые случаи заболевания COVID-19, введен ряд карантинных ограничений, который должен уберечь каждого из нас от болезни. Поэтому мы приняли решение не ждать 15 апреля. И как только погода позволила - отключили отопление", - сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, отопительный сезон 2019/2020, был, безусловно, стабильный и менее аварийный, чем прошлый. Этому способствовала плановая масштабная реконструкция, которую город начал в 2019 году и рационализация производственных процессов.

"Это позволило снизить количество аварийных случаев на тепловых сетях на 10%", - добавил Пантелеев.

Напомним, ранее сообщалось, что с 5 апреля в столице начнут процесс отключения отопления в жилых домах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187535
 
 
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давно пора. осталось только во всех домах счетчики поставить что бы жители могли сами отключать...если очень тепло на улице
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Відімкнути ще потрібно знати як. Є певна послідовність дій.
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Ты - как Ринго стар и как Дитер болен.
Твои знания устарели, старый стояк.
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Тоді накриються всі теплопостачальники.
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А процесс начисления тоже отключили ?
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Лучше бы Ахметова с Кучмой отключили - сколько они будут гнобить всю страну ?
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