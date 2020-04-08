 В Киеве отопление отключили в 99% жилых домов, - КГГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Для каждого жителя столицы продолжается чрезвычайно сложный период. В Киеве фиксируют новые случаи заболевания COVID-19, введен ряд карантинных ограничений, который должен уберечь каждого из нас от болезни. Поэтому мы приняли решение не ждать 15 апреля. И как только погода позволила - отключили отопление", - сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, отопительный сезон 2019/2020, был, безусловно, стабильный и менее аварийный, чем прошлый. Этому способствовала плановая масштабная реконструкция, которую город начал в 2019 году и рационализация производственных процессов.

"Это позволило снизить количество аварийных случаев на тепловых сетях на 10%", - добавил Пантелеев.

Напомним, ранее сообщалось, что с 5 апреля в столице начнут процесс отключения отопления в жилых домах.

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