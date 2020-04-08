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 У военнослужащего Киевского гарнизона подтвержден COVID-19, в ВСУ уже 5 случаев коронавируса, - Командование Медсил

По состоянию на 07:00 среды, 8 апреля, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом Командование Медицинских сил ВСУ сообщает на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 8 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный", - сказано в сообщении.

Так, на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 118 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 19 человек.

"Новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, который с 3 апреля находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом. Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что лица, контактировавшие с заболевшим военным, находятся на самоизоляции.

У военнослужащего Киевского гарнизона подтвержден COVID-19, в ВСУ уже 5 случаев коронавируса, - Командование Медсил 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187533
 
 
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Правильно сказал Геннадий Геннадиевич Москаль, военные на время карантина должны быть на казарменном положении.
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Правильно сказал Геннадий Геннадиевич Москаль, военные на время карантина должны быть на казарменном положении.
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а теперь представьте сколько в Украине больных ВИЧ-СПИД, с такой экологией, антисанитарией, неправильным образом жизни, питанием, курением и беспорядочными сексуальными связями.
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Это все еще хорошо.2020
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USS Theodore Roosevelt
5 апреля 2020 года US военно-морской флот подтвердил, что 155 моряков заразились и 1500 моряков были сняты с корабля,

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