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 За нарушение правил карантина судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев

Из 402 постановлений о привлечении лиц к административной ответственности за нарушения правил карантина только 32 постановлениями лица признаны виновными и оштрафованы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах адвокатского объединения "OK LEGAL".

По состоянию на 06.04.2020 в Единый государственный реестр судебных решений было внесено 402 постановления судов о привлечении лиц к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП.

В частности, 212 постановлениями материалы дела о привлечении лица к административной ответственности по ст.44-3 КоАП возвращены в ОП ГУНП Украины для доработки, поскольку протоколы об административном правонарушении не соответствуют требованиям ст. 256 КУоАП.

10 постановлениями - материалы дела о привлечении к административной ответственности лица по ст. 44-3 КУоАП в ОП ГУНП направлены по надлежащей подсудности.

106 постановлениями - закрыто производство по делу в отношении лица по ст. 44-3 КоАП, в связи с отсуствием состава административного правонарушения или в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

7 постановлениями закрыто производство в связи с малозначительностью совершенного правонарушения.

10 постановлениями - лица освобождены от административной ответственности по ст.44-3 КоАП в связи с малозначительностью, ограничившись устным замечанием, закрыв производство по делу.

32 постановлениями лица признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.44-3 КоАП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки в Украину вернулись еще почти 5 тыс. граждан, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3187532
 
 
 Топ комментарии
 
Сражайтесь с незаконным "карантином"! Иначе завтра проснётесь в рашке
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Но ту старушку, которая умерла от сердечного приступа от выписанного штрафа за торговлю молоком уже не воскресить...
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бо якшо щитати постанови про закриття всвязі с отсутствійєм состава, то це признати винними всіх, на кого мєнти написали протокол, а вину встановлює тільки суд. Але людям засіло в подкорку, шо міліція піймала - то прєступнік
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Нічого не зрозумів, але якщо у вас претензії до заголовку, то він передбачуваний - "ценсор" під авакяновським мафіозним угрупуванням "ходить". Судді в 90% випадків відмовляються штрафувати українців за порушення правил карантину - Цензор.НЕТ 3844
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карочє, суд признав винними і при цьому не оштрафував тільки в 10 випадках іх 402
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Потому что судьи знакомы с конституцией и законодательством Украины, в отличии от ахметовского прихвостня усаженного на место премьера.
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Ну вы загнули про судей))) Знакомы они разве что с расценками на собственные услуги.
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Наказывать нужно, но для обычных граждан 17 000 грн - неадекватный штраф за нарушение типа не надел маску. Другое дело, если нарушитель - подтвержденный больной или с подозрением, который обязан быть на самоизоляции - вот таких да, нужно жестко штрафовать, ибо из-за них этот вирус пошел по Украине, из-за приезжих, которые не соблюдали самоизоляцию. По остальным достаточно устного замечания, если люди осознают - надевают маски и так далее.
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Тільки ви забули написати, що влада зобов'язана забезпечити громадян масками, до речі безкоштовно, а вже потім штрафувати тих, хто без маски.


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Хотя бы по адекватной цене должны были обеспечить.
Технология производства этих масок не такая и сложная.
Чуть сложнее, чем кухонные полотенца...
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здоровые дядьки в 60-65 лет работают сторожами или еще где работают! и много таких! как на работу добираться?

если пожилые люди после 60 живут только вдвоем и в магазин ходить некому????????????????????????????? то что, выйти старику за хлебом в магазин и получить 17 тыс.грн штрафа???????????
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подтвержденный больной или с подозрением, который обязан быть на самоизоляции (цитую)
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Что правильного в этом карантине - это обязательный масочный режим, это прививка нашему обществу для периодов любой эпидемии, чтобы надевали маски зимой во время эпидемий гриппа. Люди видят, что появляться в обществе в маске - это нормально, не стыдно, не сложно. В будущем объявили эпидемию гриппа, все - масочный режим. Не нужно закрывать магазины, но вход обязательно в маске, в транспорт - только в маске. Это нормально.
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так авторітєтно всє трубят шо маскі только заболєвшим нужни
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А как узнать, что человек болеет, если у него еще нет симптомов, но он уже заразен? А разве мало у нас зимами в транспорте и магазинах кашляющих людей без масок?
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І в дупу тампакс.На всякий випадок,для гарантії! Судді в 90% випадків відмовляються штрафувати українців за порушення правил карантину - Цензор.НЕТ 9674
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Вот именно,в транспорт,магазин,полностью согласен,на улице маски не нужны и бесполезны,мы не в мегаполисах живем,у нас нет смога и воздух не застаиваеться!
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Если кто помнит, то суды не выносили постановления, по протоколам недоразвитой патрульной полюции, по нарушению правил ПДД. И суды, так же, относятся и к люстрации, т. к. она противозаконна.
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ви визначтесь, суди на боці Закону, чи вони на ньому заробляють?
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Судьи держат нос по ветру, так как вскоре не хотят бежать с новой властью где то дальше Ростова.
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судді своє візьмут - завжди! при любій владі.
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каста недоторканих... а пора б уже трішки торкнути, бо якщо добре подумати, то якраз завдяки продажним суддям в Україні такий бардак.
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Есть две большие разницы - гулять одному в парке или продавать свежие огурчики чихая без маски и перчаток!
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Да вы уже и так гуляете "по одному" в маршрутки, что потом жопы из окон торчат
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Кабінет міністрів в повному складі на гиляку.Поліцаїв на самоїзоляцію у підвал до кінця життя.
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На жаль у нас відсутня невідворотність покарання. Тому і зводять на нівець роботу поліції.
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"На жаль у нас відсутня невідворотність покарання", боюсь именно это очень часто ментов и спасает от наказания... Как в почем и развязывает им руки на незаконные действия !
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Умови карантину суперечать одразу п'яти статтям Конституції, але нові обмеження не діють в таких зонах, як «тротуар», «вулиця» чи «ліс.

Карантин для всієї країни можна запроваджувати лише після проголошення надзвичайного стану. Кабмін може запровадити карантин лише за ініціативи міністерства охорони здоров'я та лише за поданням головного санітарного лікаря України. І такий правовий режим запускається лише указом президента України, який має затвердити Верховна Рада. Лише після проголошення надзвичайного стану Кабмін може проголосити карантин, як це передбачає стаття 29 закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб».
Чинне законодавство і далі гарантує свободу пересування наших громадян - тобто стаття 33 Конституції та стаття 12 закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". То ж центральна та місцева влада по суті порушують права кожного, хто законно перебуває на території України.

Кабмін заборонив перебування без маски у громадських місцях. Єдине тлумачення терміну є в законі про зменшення вживання тютюнових виборів. Відповідно до цього визначення громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.
Юристи відзначають, що законодавець хоч і встановив поняття "громадського місця", але не розтлумачив при цьому поняття "проїжджа частина" та "тротуар". Тобто, перебуваючи на тротуарі, громадянин формально не зобов'язаний дотримуватись карантинних приписів. Формально, по вулиці можна бігати навіть без маски. Але при цьому слід оминати зупинки транспорту як "громадські місця", щоб уникнути штрафів.
Кабмін заборонив відвідувати лісопаркові зони та стадіони, але при цьому громадяни й далі мають право гуляти в лісі, завдяки плутанині у визначеннях. Ліс - це "тип природних комплексів (екосистема), у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю" тощо. А уряд заборонив гуляти у "лісових ділянках з естетично цінними ландшафтами, призначених для масового відпочинку населення". Відповідно, саме в лісі громадяни й далі мають право гуляти та займатися спортом.

Майже кожен протокол за порушення карантину та штраф в 17-34 тисяч гривень можна буде оскаржити. Скласти протокол за статтею 43-2 КпАП, тобто за порушення умов карантину поліція має право лише, якщо факт хвороби громадянина на Covid-19 достеменно доведено. Але ж поліція - не лікарі, тому хвороби діагностувати не можуть.
Поліція може погрожувати штрафом за відсутність маски та інших засобів захисту. Натомість, громадянин може заперечити, що не зміг отримати обов'язкові безоплатні засоби захисту, як це передбачає стаття 20 закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення».
Врешті, поліція не має права затримувати громадян під приводом "медичних заходів", наприклад - доставлення у відділення, щоб з'ясувати факт захворювання на Covid-19. Санкцію на це може дати лише суд. Якщо ж поліція затримала громадянина, він має право нічого не підписувати без власного адвоката або того, кого дає держава в рамках безплатної правової допомоги.
Прогалини в законодавстві дають змогу взагалі уникнути штрафу за порушення карантину. Наприклад, громадянин має право не підписувати протокол за порушення умов карантину. Максимум, що поліція може зробити в цьому випадку - затримати на 3 години "для встановлення особистості".

Карантинне право: як уникнути штрафів. Поради юристів.
https://bykvu.com/ua/mysli/karantynne-pravo-iak-unyknuty-shtrafiv-porady-iurystiv/
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Смешно, когда зе либерасты воспевавшие либеральную свободу личности, своими тоталитарными и попирающими законы "постановлениями" сразу превратили страну в Северную Корею, над которой они все время издевались. Воспеевает северокорейские ценности в своих ежедневных проповедях и зе вождь.
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> Лише після проголошення надзвичайного стану Кабмін може проголосити карантин, як це передбачає стаття 29 закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб».

хватит копипастить бред из ветки в ветку, нет там такого
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Карантин можна і без надзвичайного стану, а от загальне обмеження права на вільне пересування (саме для всіх громадян, а не для засуджених чи під домашнім арештом, приміром) - ЛИШЕ в режимі надзвичайного чи воєнного стану!

І так, для довідки, у нас в законодавстві епідеміологічним порогом є 191 тис. хворих...
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карантин и есть "обмеження права на вільне пересування", никакого НС тут не нужно
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Карантин дозволяє лише обмежувати в'їзд-виїзд на територію самого карантину, він не дає можливість обмежувати, наприклад, похід в парк...
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кто вам такое сказал? согласно стст 29-32 они вообще могут ограничивать все что угодно
ст. 32
Обмеженням підлягають ті види господарської та іншої діяльності, що можуть сприяти поширенню інфекційних хвороб.
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РОЗ'ЯСНЕННЯ ЮРИСТА:

?? Всі нові обмеження спричинила постанова Кабміну № 255.
? Будь-яка урядова постанова - це підзаконний акт, тобто вона має ґрунтуватися на положеннях закону і цілком відповідати їм. Без винятків.
? При цьому, як урядова постанова має відповідати закону, так і закон має відповідати Конституції України.
? У ст. 64 Конституції чітко передбачено: «Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України».

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції.

??Ніякого надзвичайного стану введено не було.

Ще раз:
- свобода пересування може бути обмежена в умовах надзвичайного стану, а не надзвичайної ситуації (ст. 33 Конституції, п. 1 частини першої ст. 16 ЗУ "Про правовий режим надзвичайного стану");
- право на свободу мирних зібрань може бути обмежено виключно судом (ст. 39 Конституції, п. 4 частини першої ст. 16 ЗУ "Про правовий режим надзвичайного стану");
- право проведення релігійних та інших заходів може бути обмежено в умовах надзвичайного стану, а не надзвичайної ситуації (ст. 35 Конституції, п. 4 частини першої ст. 16 ЗУ "Про правовий режим надзвичайного стану").

?? Кабінет Міністрів України не має повноважень оголошувати надзвичайний стан і запроваджувати обмеження прав громадян.

44-3 «Порушення правил щодо карантину людей».
Нею встановлено, що «порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами», тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 тисяч до 34 тисяч гривень і на посадових осіб - від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.
!Отже, вищезгадана стаття 44-3 передбачає накладання штрафу за порушення правил щодо карантину, але, УВАГА, - зазначена норма не стосується здорових людей, а відповідно до статті 20 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», стосується лише осіб, які вже хворіють на інфекційні хвороби, чи є бактеріоносіями!!! ??

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? ПРО ЗАБОРОНИ ДЕТАЛЬНІШЕ ?

?? ст. 3 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»: фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів.

? Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності.

? І знову: ст. 33 Конституції - право на свободу пересування - може бути обмежене лише Законом, а не підзаконним актом.

?? Перелік парків і скверів у містах встановлюють міські ради.
Як правило, далеко не всі об'єкти мають статус парку чи скверу. А ті, що ними є - переважно не мають встановлених і тим більше позначених на місцевості меж. Тому сказати точно, знаходимося ми в парку чи ні - неможливо.

?? Поняття «прибрежна зона» в законодавстві відсутнє. Є «пляжні зони» і є «прибережні захисні смуги». Межі і тих, і інших - переважно не встановлені.

? Заборонено з 6 квітня 2020 р. переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону або повнолітніми родичами дитини.

???????? Ця заборона ніяк не обмежує кількість людей, які супроводжують дитину
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? ПІДСТАВИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОКУМЕНТІВ ?

ст. 32 Закону про нацполіцію:

?? 1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;
?? 2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
?? 3) якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;
?? 4) якщо в особи є зброя, **********, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл;
?? 5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
?? 6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення.

? Зверніть увагу, "достатні підстави" - це конкретні факти, які вказують на конкретне правопорушення. А не "бо він нам підозрілий", "це просто перевірка", "ви тут гуляєте без маски у громадському місці".
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тот "юрист" конституцию читал хотя бы? или пусть расскажет как людей без "надзвичайного стану" в СИЗО тогда сажают или ограничивают свободу передвижений "подзаконным актом" - Правилами дорожного движения.
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
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Отож, що встановлюються законом, а не постановою Кабміну!

І так, в СІЗО - це обмеження для окремих людей, а в Конституції в даному випадку про загальні обмеження для всіх мова йде...
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"законом" с маленькой буквы, это не отдельный закон какой-то, а все законодательные акты, в том числе постановления кабмина, указы президента и все такое.
но в данном случае и закон есть, по ссылке выше как раз он
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Зачотнєнько. Але для повноти картини непогано б додати короткий перелік практичних порад, як уберегтися від як мусорів КОРЕКТНО І ЕФЕКТИВНО, так і від зараження, так би мовити, профілактичні заходи під час пробіжки чи при поході в магазин, чи "Ваші дії під час складання протоколу" і т.д.
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Наприклад - сидіти на карантині і не вийобуватись? Чи це дуже важко?
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Марсельські шльондри в таких випадках кажуть : "Не іпуть, ногами не совай". Щось більше
зєльоним дятлам пояснювати не має сенсу.
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Хто тебе зараз їбе? Весь світ сидить на карантині. Італійцям, іспанцям і американцям людей нема де ховати - трупи в ангарах складають. Що тебе так на пробіжку пробило різко під час епідемії? Ніяк власною егоцентричністю неможна пожертвувати для спасіння оточуючих? Чи в тебе така ненависть до всих, що *****, хто завтра здохне, головне щоб тобі ніхто гуляти не заважав?
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Ви, *****, якісь ******* інфантили, реально. Ви що, не розумієте, що з цією пандемією обісрались абсолютно всі держави світу? Що це ніхєра не контрольована ситуація і "савєтскій саюз" о вас не "подбає", бо державники самі не знають, що робити? Починайте дорослішати і перед тим, як показувати свій нікому нахєр не потрібний гонор і пихатість, подумайте чим це може закінчитись для інших. Свободолюбиві, що *******. Особливо, коли свобода потенційно небезпечна для оточуючих. Типові українці.
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Одним словом рюкзаков обісрався. Про яку реформу МВД можна говорити коли за шість років не зміг навчити ментів хоч би грамотно скласти протокол.
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увы , полицейский должен либо быть никем, либо быть с бандитами в сламе,
другого выбора государство Украина гражданам не даёт,
увы
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Поставили полицию ниже плинтуса и хотим ,чтобы был порядок. В США демократия ,но полиция там на месте и в этих случаях суды становятся на сторону ее.А то молодец решил искупаться в Днепре и сразу вспомнил Конституцию и свои права...
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Потому что законы бестолковые и полиция-безпредельщики.Мы содержим их на свои налоги и вправе спросить.Кого заразил плывший в Днепре мужчина?рыбок?
Почему нельзя по лесным массивам прогуливаться,если в маске и на рас тоянии? 5чел в двушке сидят месяц-это не сорвет крышу?в магазинах в кассу стоят в очереди друг за другом-это норма,а чел вырвался на природу подышать воздухом -преступник?за отсутствие маски штрафуют,а кто вывез их из Украины-наказан?
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він порушив Закон. хоча про що я... в країні, де кожен вважає Богом даним право на закони срать?
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Я за карантин и самоизоляцию.Разумную.А когда сами нарушают,на серьезные преступления закрывают глаза,а с простого человека готовы шкуру содрать за то,что не опасно-от их бестолковости и наглости у людей крышу рвет.У нас ни власть ни полиция не являються примером честности и порядка.
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Який саме закон порушено? Так, для довідки, постанова Кабміну №255 НЕ Є ЗАКОНОМ!
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я образно, що це змінює для дискусії? ПДР теж не Закон, то що, за порушення не має відповідальності?
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а у якій статті Конституції згадують про ПДР? І чому постанова КМУ, якою затвердили ПДР, краща від цієї постанови КМУ? Мені до речі ПДР багато в чому не подобаються. Я вважаю, що вони обмежують може право на вільне пересування. Їхати на червоне світло, по зустрічній смузі, не пропускати потяг на переїзді, це моє конституційне право на свободу пересування! Хіба ні?
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У Конституції прямо сказано, що обмеження права на пересування можливе в режимі надзвичайного чи воєнного стану, а не надзвичайної ситуації, як у нас...

Ось детальне пояснення юриста:
РОЗ'ЯСНЕННЯ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО РОЗУМІННЯ СИТУАЦІЇ

🥒 Всі нові обмеження спричинила постанова Кабміну № 255.
☝ Будь-яка урядова постанова - це підзаконний акт, тобто вона має ґрунтуватися на положеннях закону і цілком відповідати їм. Без винятків.
☝ При цьому, як урядова постанова має відповідати закону, так і закон має відповідати Конституції України.
☝ У ст. 64 Конституції чітко передбачено: «Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України».

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції.

🖕Ніякого надзвичайного стану введено не було.

Ще раз:
- свобода пересування може бути обмежена в умовах надзвичайного стану, а не надзвичайної ситуації (ст. 33 Конституції, п. 1 частини першої ст. 16 ЗУ "Про правовий режим надзвичайного стану");
- право на свободу мирних зібрань може бути обмежено виключно судом (ст. 39 Конституції, п. 4 частини першої ст. 16 ЗУ "Про правовий режим надзвичайного стану");
- право проведення релігійних та інших заходів може бути обмежено в умовах надзвичайного стану, а не надзвичайної ситуації (ст. 35 Конституції, п. 4 частини першої ст. 16 ЗУ "Про правовий режим надзвичайного стану").

🖕 Кабінет Міністрів України не має повноважень оголошувати надзвичайний стан і запроваджувати обмеження прав громадян.

🤘 І ще: Конституція передбачає: «Незнання ЗАКОНІВ не звільняє від юридичної відповідальності»,- а ось про незнання підзаконних актів у ній не йдеться.

👨‍🔬 Законом від 17 березня Верховна Рада доповнила Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей».
Нею встановлено, що «порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами», тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 тисяч до 34 тисяч гривень і на посадових осіб - від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.
🖕 Такі суми стягнень для громадян, як це передбачено статтею 44-3 - це неадекватне стягнення, яке суперечить принципу пропорційності, оскільки не враховує ні рівня легальних доходів населення, ні розміру штрафів, передбачених у КУпАП та Кримінальному кодексі за схожі і навіть більш тяжкі діяння.

‼Отже, вищезгадана стаття 44-3 передбачає накладання штрафу за порушення правил щодо карантину, але, УВАГА, - зазначена норма не стосується здорових людей, а відповідно до статті 20 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», стосується лише осіб, які вже хворіють на інфекційні хвороби, чи є бактеріоносіями!!! 🦠
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Ну і ще:
ст. 3 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»: фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів.
На ділі це значить, що держава МУСИТЬ забезпечувати масками, а не штрафувати за їх відсутність!
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я це псевдоюридичний фейк вже і без тебе чув
У НАС ЩО ВІЙСЬКОВИЙ СТАН? ТО ЧОМУ я не можу їздити на червоний сигнал світлофору???
і головне

До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього руху належить:
фінансування ... державних програм розвитку дорожнього руху та його безпеки; Чому я маю платити за системи безпеки у власному автомобілі?
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У Законі Про дорожній рух прямим текстом вказано, що всі учасники дорожнього руху ПОВИННІ знати ПДР...
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а ти вважаєш, що закон "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" чи закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" (для прикладу) ти не зобов'язаний знати?
мушу тебе розчарувати, не знання Закону не звільняє від відповідальності. Якби ти відкрив ці Закони та почитав, ти би зрозумів хто юрист. Той, хто ту дурню написав, чи той з ким тобі випала честь ( )зараз спілкуватись
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Ці закони самі по собі не дозволяють настільки суворих обмежень, які встановлені зараз... Режим надзвичайного стану - так, дозволяє...
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звідки тобі знати, якщо ти їх не читав? Судді в 90% випадків відмовляються штрафувати українців за порушення правил карантину - Цензор.НЕТ 1329
Я вже не говорю, що за Конституцією (на яку ти так любиш посилатись і теж не читав) обмеження пересування не пов'язано із військовим станом. Там цього "права громадян" у переліку статей (які обмежуються виключно при ВС) не має!
Цікаво, а чому ж тебе зараз (негодяї) не пускають на територію АЕС? Ніякого ВС чи НС не має, а вони твоє право обмежили?
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Бо АЕС це режимний об'єкт... Для режимних об'єктів ніби як окремі НПА є...
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а де в Конституції про режимний об'єкт? Судді в 90% випадків відмовляються штрафувати українців за порушення правил карантину - Цензор.НЕТ 7137
Ні! Скоренько біжи на АЕС! Якщо вартовий почне стріляти, ти йому Конституцію покажи і розкажи, що ніякого ВС чи НС у нас не має!
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Ти що вже побіг? хоча... ми би про це твій останній подвиг обов'язково прочитали би на Цензорі
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забув запитати, а що у твоєму розумінні є позабюджетними коштами?
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так, а може кошти фізичних осіб? Судді в 90% випадків відмовляються штрафувати українців за порушення правил карантину - Цензор.НЕТ 2087
Не буду знущатись, почитай ці два Закони, там і про кошти фіз.осіб сказано.
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"За кошти фізичних осіб" і "кожен громадянин за власні кошти" - це не зовсім тотожні поняття...
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це ти так думаєш, бо тобі це не подобається. Але дивним (хоча що тут дивного) є факт, що ти віриш у херню. в рази більш абсурдну, тільки тому, що вона тобі подобається.
Давай так, держава і руки тобі має мити? Це ж теж заходи
а чому не дупу підтирати?
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чим тобі мої пояснення не подобаються? Ось чому ти впевнений, що той (невідомий) юрист тобі правду говорить, а я ні?
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Це не він говорить, це положення Конституції і законів! У Конституції ПРЯМО написано, що обмеження низки громадянських прав (на пересування, на мирні зібрання тощо) можливе під час воєнного чи надзвичайного стану, але не під час надзвичайної ситуації!
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послухай, на заборі написано х.й, а реально. він дерев'яний.
Для того, щоби розуміти, що написано в Конституції, а що ні, потрібно довго вчитись. У тому і біда нашої країни, що в нас вважають, що юристом може бути кожен!
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Ущемили Ваши какие-то права ?Заставили делать недозволенное ? Заставляют голосовать не за того кто вам нравится? Вас попросили ограничьте передвижение ,побудьте дом месяц- полтора и все.Нет вы со своей миной на лице - НАРУШАЮТ мои конституционные права. Помолчал бы
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Да нет, человек правильно реагирует. Единственный недостаток - чтобы утверждать, что твои права нарушили, необходимо эти права знать
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а тепер пригадайте хто такі судді в Україні і кому вони служать
Це ж золоте дно. Це навіть не керування у стані сп'яніння! Тут можно і бабло зрубити і любов народну здобути!
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В мою бытность в ментовки бывали случаи, когда в суд менты приводили незаконно людей по админке... И это для судьи было настолько очевидно, что он, что бы хоть как то смягчить менту ситуацию делал так...:
Судья - "правонарушителю" - выйдите и подождите в коридоре
"правонарушитель" вышел
Судья менту - ты видел бумаги, которые ты принёс ?

Мент - "да"/"нет" (ответ не имел значения)
судья менту :- так вот, возьми их и подотри себе ими жопу ! А если не "подотрёшь" - я отдам их "ему" (правонарушителю) и он их тебе (менту) засунет в эту самую жопу !
Если ты понял о чем я, то делаем так... Я сейчас - молча - отменяю всю эту вашу белиберду, а ты выходишь к "правонарушителю" и объясняешься как хочешь, можешь его поцеловать в жопу, что бы он на вас не подал жалобу...
ВСЁ ! СВОБОДЕН !

Мент молча выходил из кабинета судьи лихорадочно придумывая, что сказать уже "не правонарушителю"...

Обычно говорили, что мол, "тебе повезло, вынесли устное предупреждение... Но если еще раз... , то будет ой.йой...."

Как то так !
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Нахрена утрировать? Просто призывайте власть обеспечивать вас средствами индивидуальной защиты.
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Так штраф незаконен , те 32 должны оспорить тоже, не одного штрафа не должно быть.
Шмыгаль ты можешь хоть повеситься но в Украине КОНСТИТУЦИЯ и она выше вас всех на миллион пунктов, садись и читай ее .
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надо читать что там по этим 32-м. Если они на самоизоляции как заболевшие и грубо нарушали самоизоляцию - то все по делу. Но не более того. С парками вообще маразм - не всегда поймешь что уже и в парк зашел
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Что вас так в эти сраные парки резко потянуло? Посидите месяц дома, весь мир сидит, нахрена вы этот цирк устраиваете? Да,власть - говно, но ситуация в мире очень страшная. Если этот ****** начнется в Украине - это плохо кончится абсолютно для всех
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Похоже Зеленскому следует провести референдум і распустить эти ПРОДАЖНЫЕ суды!!! Другого способа избавится от этого баласта для страны нету...
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