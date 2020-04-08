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 Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина

Из 402 постановлений о привлечении лиц к административной ответственности за нарушения правил карантина только 32 постановлениями лица признаны виновными и оштрафованы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах адвокатского объединения "OK LEGAL".

По состоянию на 06.04.2020 в Единый государственный реестр судебных решений было внесено 402 постановления судов о привлечении лиц к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП.

В частности, 212 постановлениями материалы дела о привлечении лица к административной ответственности по ст.44-3 КоАП возвращены в ОП ГУНП Украины для доработки, поскольку протоколы об административном правонарушении не соответствуют требованиям ст. 256 КУоАП.

10 постановлениями - материалы дела о привлечении к административной ответственности лица по ст. 44-3 КУоАП в ОП ГУНП направлены по надлежащей подсудности.

106 постановлениями - закрыто производство по делу в отношении лица по ст. 44-3 КоАП, в связи с отсуствием состава административного правонарушения или в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

7 постановлениями закрыто производство в связи с малозначительностью совершенного правонарушения.

10 постановлениями - лица освобождены от административной ответственности по ст.44-3 КоАП в связи с малозначительностью, ограничившись устным замечанием, закрыв производство по делу.

32 постановлениями лица признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.44-3 КоАП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки в Украину вернулись еще почти 5 тыс. граждан, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3187532
 
   
 Топ комментарии
 
Сражайтесь с незаконным "карантином"! Иначе завтра проснётесь в рашке
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Но ту старушку, которая умерла от сердечного приступа от выписанного штрафа за торговлю молоком уже не воскресить...
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Сражайтесь с незаконным "карантином"! Иначе завтра проснётесь в рашке
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Напишу новость. Недавно наша аваковская с отбитым мозгом полиция оштрафовала бабушку, которая одиноко продавала на улице банку молока. Бабушка была незаконно оштрафована на 17 тыс гривен, незаконно, потому что нет такого правила, чтобы за продажу в неразрешенных местах штрафовать на 17 тыс, и незаконно штрафовать за отсутствие маски, которыми государство не обеспечило граждан и в аптеках их нет. Бабушка вернулась домой, из-за стресса у нее сразу начался сердечный приступ и она умерла. Она не знала, что ее оштрафовали незаконно и этот штраф можно в суде отменить.На совести этих полицейских - янычаров жизнь этой женщины, которая погибла не через коронавирус, а через беспредел и незаконные действия полиции.
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Судьи, кто поумней, правильно делают: выносить постановления в пользу заведомо неконституционных законов в будущем чревато для карьеры))
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піказую мєнтам. Судді в 90% випадків відмовляються штрафувати українців за порушення правил карантину - Цензор.НЕТ 7649
Як штрафувати цілковито законно.


при виході з під"їзду.
обовязково з відеофіксацією.
(штрафи пропонував би все таки диференціювати і зменшити (для обласних центрів -о 5 000)
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кто нибудь на шмуля суд подал, за узурпацию и нарушение прав граждан?
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Но ту старушку, которая умерла от сердечного приступа от выписанного штрафа за торговлю молоком уже не воскресить...
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а была ли старушка?
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дай кстати ссыль на новость то.
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А нету!
Оказывается, бабушка не умерла, но осадок остался.
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Навіщо? Він своє діло зробив. В калюжу видав порцію Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 195
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А некоторым это нравится.
В основном из тех - самых умных. Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 823
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жесть. но родаки обязаны подать вна суд за незаконные действия мусоров
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Пагонники тупороспоясались, як і тупа влада.
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антиконстицуонно просто.
ссудьям оно надо?
Шмыхарь или ка там , Шныгарь, высрал постановление в обход Конституции - пнх.
а, Шмогарь, вроде так - ублюдок, законы выучи, три, два, раз
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это реформа.
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Ну так если оштрафовали пенса то что с него можно вытянуть? Там и 1700 гривен мног
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Полиция бы так рьяно преступников ловила, воров, грабителей, наркоторговцев, мошенников.
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Да здравствует украинский суд-самый гуманный суд в мире
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СТРАШНА ВЕЧІРНЯ КАЗОЧКА.
(КОРОНОВІРУСНАЯ)😈🐸😈
Про це вам без сльоз розказати ніззя -
По парку з собакой гуляли друззя.
Прєступніки явно - бо була у них
Застірана маска, застірана маска,
Застірана маска. Одна. На двоїх...

Собака не встигла сходити в кусти,
Як збіглись ловити друзєй тих мєнти -
Шість пєших, машина і ще гвинтокрил!
І старший наряда, і старший наряда,
Арсєній Барісич їх грозно спросив:
Ну чьо нарушаєм закон, гаспада?
Припьорлісь втройом нєобачно сюда?
А маска одна. Ето нє єрунда -
Берьом куркулятор, берьом куркулятор,
У баксах дєшевле - с вас штука тогда!..
Мєнти обложили й тікати ніззя,
Біжим до машини - рішили друззя,
Швиденько з горла по сто грам одхлебньом!
І штраф стане менший, і штраф стане менший,
І штраф стане менший, бо пйом за рульом!!!
...Упав гвинтокрил офігєвший з небес,
Барісич в карман за лікарством полєз -
Не ждав, шо друззя так його кидануть...
А хлопці в машині, а хлопці в машині,
А хлопці в машині по соточкє п'ють.
Тепер вот прошу - розкажіть, пацани:
Такі довбодятли зачєм нам нужни?
Зачєм ЗЄлєбобіки вибрали їх ???
Святу монобільшість, святу монобільшість
Святу монобільшість... Ще й Бубочка - псіх...
07.04.2020
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Понты про корон вирус похлеще гриппа Испанка в 1920 году...
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А теперь, все хто выиграл дела, должны не полениться и пойти в прокурату, накатать жалобы, приложив к ним решения суда в которых прямо написано, шо МЕНТЫ НАРУШИЛИ. Шоб пркуроры повысили показатели своей работы.
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В половині випадків оскаржено просто через невміння реформованих палісаїв правильно протокол скласти Судді в 90% випадків відмовляються штрафувати українців за порушення правил карантину - Цензор.НЕТ 1662
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Шо оскаржено??? Протоколы??? А протокол можна оскаржити??? Правда???
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Просто 90% патрульних не вміють складати нормально протоколи
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Хрен там. Просто 10% это перепуганые бедолаги, которые признали свою вину (есть такая категория людей), бо составить протокол по той постанове КМУ так, шоб он сответствовал закону, невозможно впринципе.
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полиция должна не бюджет наполнять, а объяснять людям что к чему. а штрафовать злостных нарушителей на третий раз.
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даже наши коррумпированные судьи вынужденны признать - Шмыгаль, Зеленский и Аваков законченные тупицы...
Дожились... Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 366
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Вот в Индии никто в суды не ходит.Поприседал,отжался от асфальта,получил по заднице,или куда попадут полицейской палкой,и не надо суда.Радует,что 30% все таки грамотно составили протоколы и люди поймут,что нарушать не выгодно финансово.Всем здоровья и рассудительности.
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учора Хартман викладував відос з Індії де натовп з камінням жене поліцаїв
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Вони придумали карантин щоб люди не виходили на майдан..і не знесли цю ганебну владу Зеленого, сабакова, шмигаля, сивохи ..А майдан я думаю буде..і він не горами.
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Тому що,так звані"деякі обмежувальні заходи" на данному етапі повинні стосуватися тільки порядку праці та дій держ.органів і ніяк не обмежувати решту.Всі ці нинішні гетьмани,пани та підпанки що строчать директиви, укази,розпорядження,інструкції і їхня челядь що все це виконує вчиняють злочини(во ім'я якої славетної мети -не гребе).
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ментам просто нравится винтить а им дали отмашку вот и докапываются до всех подряд. в стране полное беззаконие, даже на конституцию положили
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А ТЕХ КТО ВСЁ-ТАКИ ОШТРАФОВАЛ НА НАРЫ !!! Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 9389
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У Высоцкого есть "притча о Правде и ЛЖИ",правда не успеет штаны натянуть,а ЛОЖь уже облетела весь земной шарик...
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ТЕ КТО ЭТУ ХЕРНЮ СО ШТРАФАМИ ЛЮДЕЙ БЕЗ НАМОРДНИКОВ ПРИДУМАЛ НАДО АРЕСТОВАТЬ И СУДИТЬ ...ИЛИ ЛЕЧИТЬ ЕСЛИ ОНИ ЧЁКНУТЫЕ !!! НЕ БУДЬТЕ КАК ДЕТИ И ОТСТАИВАЙТЕ СВОИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА !!!
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даже украинским "судьям" режет глаз поведение быдло-мусоров.
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Правовое воспитание народа было невыгодно даже чЛенину со Сралиным в 1917 году,не говоря об остальных Генснеках дохлого сссра...
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17 тысяч для 73 процентов не реально материально, а кто может заплатить 8 процентов, вот суды и исходят из этого.
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Аваков-преступник и предатель,вор,корупционер.....
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Придет время и Аваков будет сидеть в клетке на суде как враг Украины....
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Увы..... Зная историю - оно будет сидеть у себя на вилле в Италии и попивать виски!
Как и все наглые коррупционеры в прошлом!
Где Леня космос? Где Вовк, Каськив, Онищенко, Лазаренко, Свинарчуки, Каноненко и многие др.?
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Шарико-Швондерами легче управлять,а если они еще и водяру жруть,как я тоннами и десятилетиями,то капець... Судді в 90% випадків відмовляються штрафувати українців за порушення правил карантину - Цензор.НЕТ 241и танки наши дряхлые... Судді в 90% випадків відмовляються штрафувати українців за порушення правил карантину - Цензор.НЕТ 241
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Такою личнаю неприязнь испитываю к потэрпевшему,што кушить ни магу..
Фрунзик Мктрчан.Мимино. Судді в 90% випадків відмовляються штрафувати українців за порушення правил карантину - Цензор.НЕТ 7314
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Заголовок неправильний.
"90 % адмінпротоколів,складених поліцейськими Авакова за порушення правил карантину,виявились НЕЗАКОННИМИ"
Так було б доречніше.
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апять заголовщик провтикал!!! Только в 10 случаях із 402 суди отказалісь штрафовать, а ето нє 90%, а токмо 2,5%
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ну, ше мона добавити 7 постанов про закриття справ
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"106 постановами - закрито провадження у справі щодо особи за ст. 44-3 КУпАП, в зв`язку з відсутню складу адміністративного правопорушенн або в зв`язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення"
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заголовок: Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина. Тобто мова про тих, кого признали винними, але не штрафували, а таких тільки 10
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бо якшо щитати постанови про закриття всвязі с отсутствійєм состава, то це признати винними всіх, на кого мєнти написали протокол, а вину встановлює тільки суд. Але людям засіло в подкорку, шо міліція піймала - то прєступнік
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Нічого не зрозумів, але якщо у вас претензії до заголовку, то він передбачуваний - "ценсор" під авакяновським мафіозним угрупуванням "ходить". Судді в 90% випадків відмовляються штрафувати українців за порушення правил карантину - Цензор.НЕТ 3844
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Потому что судьи знакомы с конституцией и законодательством Украины, в отличии от ахметовского прихвостня усаженного на место премьера.
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Наказывать нужно, но для обычных граждан 17 000 грн - неадекватный штраф за нарушение типа не надел маску. Другое дело, если нарушитель - подтвержденный больной или с подозрением, который обязан быть на самоизоляции - вот таких да, нужно жестко штрафовать, ибо из-за них этот вирус пошел по Украине, из-за приезжих, которые не соблюдали самоизоляцию. По остальным достаточно устного замечания, если люди осознают - надевают маски и так далее.
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Что правильного в этом карантине - это обязательный масочный режим, это прививка нашему обществу для периодов любой эпидемии, чтобы надевали маски зимой во время эпидемий гриппа. Люди видят, что появляться в обществе в маске - это нормально, не стыдно, не сложно. В будущем объявили эпидемию гриппа, все - масочный режим. Не нужно закрывать магазины, но вход обязательно в маске, в транспорт - только в маске. Это нормально.
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Если кто помнит, то суды не выносили постановления, по протоколам недоразвитой патрульной полюции, по нарушению правил ПДД. И суды, так же, относятся и к люстрации, т. к. она противозаконна.
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Судьи держат нос по ветру, так как вскоре не хотят бежать с новой властью где то дальше Ростова.
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Есть две большие разницы - гулять одному в парке или продавать свежие огурчики чихая без маски и перчаток!
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