 Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах адвокатского объединения "OK LEGAL".
По состоянию на 06.04.2020 в Единый государственный реестр судебных решений было внесено 402 постановления судов о привлечении лиц к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП.
В частности, 212 постановлениями материалы дела о привлечении лица к административной ответственности по ст.44-3 КоАП возвращены в ОП ГУНП Украины для доработки, поскольку протоколы об административном правонарушении не соответствуют требованиям ст. 256 КУоАП.
10 постановлениями - материалы дела о привлечении к административной ответственности лица по ст. 44-3 КУоАП в ОП ГУНП направлены по надлежащей подсудности.
106 постановлениями - закрыто производство по делу в отношении лица по ст. 44-3 КоАП, в связи с отсуствием состава административного правонарушения или в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.
7 постановлениями закрыто производство в связи с малозначительностью совершенного правонарушения.
10 постановлениями - лица освобождены от административной ответственности по ст.44-3 КоАП в связи с малозначительностью, ограничившись устным замечанием, закрыв производство по делу.
32 постановлениями лица признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.44-3 КоАП.
Як штрафувати цілковито законно.
при виході з під"їзду.
обовязково з відеофіксацією.
(штрафи пропонував би все таки диференціювати і зменшити (для обласних центрів -о 5 000)
фейк?
Оказывается, бабушка не умерла, но осадок остался.
В основном из тех - самых умных.
ссудьям оно надо?
Шмыхарь или ка там , Шныгарь, высрал постановление в обход Конституции - пнх.
а, Шмогарь, вроде так - ублюдок, законы выучи, три, два, раз
(КОРОНОВІРУСНАЯ)😈🐸😈
Про це вам без сльоз розказати ніззя -
По парку з собакой гуляли друззя.
Прєступніки явно - бо була у них
Застірана маска, застірана маска,
Застірана маска. Одна. На двоїх...
Собака не встигла сходити в кусти,
Як збіглись ловити друзєй тих мєнти -
Шість пєших, машина і ще гвинтокрил!
І старший наряда, і старший наряда,
Арсєній Барісич їх грозно спросив:
Ну чьо нарушаєм закон, гаспада?
Припьорлісь втройом нєобачно сюда?
А маска одна. Ето нє єрунда -
Берьом куркулятор, берьом куркулятор,
У баксах дєшевле - с вас штука тогда!..
Мєнти обложили й тікати ніззя,
Біжим до машини - рішили друззя,
Швиденько з горла по сто грам одхлебньом!
І штраф стане менший, і штраф стане менший,
І штраф стане менший, бо пйом за рульом!!!
...Упав гвинтокрил офігєвший з небес,
Барісич в карман за лікарством полєз -
Не ждав, шо друззя так його кидануть...
А хлопці в машині, а хлопці в машині,
А хлопці в машині по соточкє п'ють.
Тепер вот прошу - розкажіть, пацани:
Такі довбодятли зачєм нам нужни?
Зачєм ЗЄлєбобіки вибрали їх ???
Святу монобільшість, святу монобільшість
Святу монобільшість... Ще й Бубочка - псіх...
07.04.2020
Дожились...
Как и все наглые коррупционеры в прошлом!
Где Леня космос? Где Вовк, Каськив, Онищенко, Лазаренко, Свинарчуки, Каноненко и многие др.?
Фрунзик Мктрчан.Мимино.
"90 % адмінпротоколів,складених поліцейськими Авакова за порушення правил карантину,виявились НЕЗАКОННИМИ"
Так було б доречніше.