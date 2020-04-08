 Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах адвокатского объединения "OK LEGAL".

По состоянию на 06.04.2020 в Единый государственный реестр судебных решений было внесено 402 постановления судов о привлечении лиц к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП.

В частности, 212 постановлениями материалы дела о привлечении лица к административной ответственности по ст.44-3 КоАП возвращены в ОП ГУНП Украины для доработки, поскольку протоколы об административном правонарушении не соответствуют требованиям ст. 256 КУоАП.

10 постановлениями - материалы дела о привлечении к административной ответственности лица по ст. 44-3 КУоАП в ОП ГУНП направлены по надлежащей подсудности.

106 постановлениями - закрыто производство по делу в отношении лица по ст. 44-3 КоАП, в связи с отсуствием состава административного правонарушения или в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

7 постановлениями закрыто производство в связи с малозначительностью совершенного правонарушения.

10 постановлениями - лица освобождены от административной ответственности по ст.44-3 КоАП в связи с малозначительностью, ограничившись устным замечанием, закрыв производство по делу.

32 постановлениями лица признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.44-3 КоАП.

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