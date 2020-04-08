 На Ривненщине COVID-19 подтвержден у шестерых медработников реанимации, - глава ОГА Коваль

Об этом глава областной государственной администрации Виталий Коваль сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро среды, 8 апреля, в Ривненской обл. зарегистрировано 7 новых случаев COVID-19. Это 48-летняя жительница Ривного и медицинский персонал Сарненской ЦРБ в возрасте от 38 до 55 лет (5 медсестер и санитарка отделения анестезиологии и интенсивной терапии)", - написал он.

Глава ОГА отметил, что у медиков заболевание протекает без симптомов. Обнаружить его удалось благодаря методу исследования ПЦР, который провел Ривненский центр общественного здоровья.

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Также выздоравливают еще двое пациентов Сарненской ЦРБ, у которых ранее была обнаружена коронавирусная инфекция. После проведенного лечения первый ПЦР-тест показал отрицательный результат. Всего за время карантина в Ривненской области зафиксирован 51 случай COVID-19.

Всего по состоянию на 10 утра в Ривненском областном лабораторном центре в работе находятся 19 проб на коронавирус.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что по состоянию на утро 8 апреля в Ривненской области 44 случая (6 летальных) коронавируса.

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