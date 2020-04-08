EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Здоровье
  1070  6
Материалы по теме:
Все про:карантин (2632) ОГА (1739) Ривненщина (765) COVID-19 (3312) коронавирус (2018)

 На Ривненщине COVID-19 подтвержден у шестерых медработников реанимации, - глава ОГА Коваль

В Ривненской области зафиксировано 7 новых случаев COVID-19, шесть из которых - у медработников Сарненской центральной районной больницы.

Об этом глава областной государственной администрации Виталий Коваль сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро среды, 8 апреля, в Ривненской обл. зарегистрировано 7 новых случаев COVID-19. Это 48-летняя жительница Ривного и медицинский персонал Сарненской ЦРБ в возрасте от 38 до 55 лет (5 медсестер и санитарка отделения анестезиологии и интенсивной терапии)", - написал он.

Глава ОГА отметил, что у медиков заболевание протекает без симптомов. Обнаружить его удалось благодаря методу исследования ПЦР, который провел Ривненский центр общественного здоровья.

Читайте на Цензор.НЕТ: За минувшие сутки в Украине от COVID-19 умерли 7 человек, 4 из них в Ивано-Франковской области. Показатель летальности 3,1%, - Минздрав

Также выздоравливают еще двое пациентов Сарненской ЦРБ, у которых ранее была обнаружена коронавирусная инфекция. После проведенного лечения первый ПЦР-тест показал отрицательный результат. Всего за время карантина в Ривненской области зафиксирован 51 случай COVID-19.

Всего по состоянию на 10 утра в Ривненском областном лабораторном центре в работе находятся 19 проб на коронавирус.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что по состоянию на утро 8 апреля в Ривненской области 44 случая (6 летальных) коронавируса.

Также на Цензор.НЕТ: Отмену карантина будем комментировать не ранее, чем через 10 дней, - главный санврач Ляшко

На Ривненщине COVID-19 подтвержден у шестерых медработников реанимации, - глава ОГА Коваль 01На Ривненщине COVID-19 подтвержден у шестерых медработников реанимации, - глава ОГА Коваль 02

Источник: https://censor.net.ua/n3187527
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Злочинне Неоснащення лікувальних закладів На Ривненщине COVID-19 подтвержден у шестерых медработников реанимации, - глава ОГА Коваль - Цензор.НЕТ 5648 На Ривненщине COVID-19 подтвержден у шестерых медработников реанимации, - глава ОГА Коваль - Цензор.НЕТ 5648 Повторюється історія Чорнобилю На Ривненщине COVID-19 подтвержден у шестерых медработников реанимации, - глава ОГА Коваль - Цензор.НЕТ 5648
 показать весь комментарий
 
Так с тех пор стало только хуже. 19 лет тотального разграбления страны сделали своё дело. Небожители думали, что за свои наши украденные миллионы будут лечиться за границей, но не тут то было... На Ривненщине COVID-19 подтвержден у шестерых медработников реанимации, - глава ОГА Коваль - Цензор.НЕТ 7896
 показать весь комментарий
 
 
99% вины за заражение медицинского персонала лежит на президенте,премьер-министре и руководстве МОЗ. Медики не обеспечены средствами защиты.
 показать весь комментарий
 
 
И так во всём мире. Человечество в целом оказалось не готово.
 показать весь комментарий
 
и на пришельцах из космоса, вроде тебя.. 30 лет калечили и обворовывали страну целые поколения мразей...маємо те, що маємо
 показать весь комментарий
 
 
нужно этих больных как-то изолировать, может накрывать какой-то коробкой пластиковой, ну типа в теплице как, насыщать там кислородом , ну как-то так......
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх