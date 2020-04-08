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 Политика Украины
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 Епифаний и Зеленский обсудили празднование Пасхи во время карантина

7 апреля 2020 Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний второй раз за последние недели встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ).

Участники встречи поделились видением путей преодоления сложных вызовов, перед которыми оказался весь мир и в частности Украина. Президент рассказал Предстоятелю Православной Церкви Украины о мерах, принимаемых государством, а Митрополит Епифаний - о решениях Церкви, принятых в связи с пандемией и внедренными карантинными ограничениями. Зеленский отметил важность объединения усилий государства и религиозных сообществ, направленных на противостояние распространению опасной болезни.

Стороны также обменялись мнениями о необходимости обеспечить в пасхальное время как соблюдение карантина, так и свершение праздничных богослужений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ готова предоставить свои помещения для обследования или лечения пострадавших от коронавируса, - Епифаний

"Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы оставаясь дома, наши верующие могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали - несмотря на тяжелые нынешние обстоятельства, - великий праздник пришел к нам", - подчеркнул Митрополит Епифаний.

Предстоятель ПЦУ также пожелал главе государства Божьей помощи в добрых делах.

Источник: https://censor.net.ua/n3187526
 
 
 Топ комментарии
 
Чому Бубачка без маски? Де Аваков з штрафом?
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Єпіфаній - мудра людина не по роках. Додати нічого не можу
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В них одна Пасха Епифаний и Зеленский обсудили празднование Пасхи во время карантина - Цензор.НЕТ 4697 Куди Світ котиться ... Епифаний и Зеленский обсудили празднование Пасхи во время карантина - Цензор.НЕТ 9298
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Тоже в непонятке!Ведь Премьер фюрер Шмыгаль издал распоряжение-что даже на улице нужно носить намордник...а если не носиш намордник в общественном месте-то тебя приговаривают к четвертованию: "ругани,мордобою,штрафу или тюрьме"!!!!Может фото сделали раньше?!
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в колгосп перший раз приїхала електросварка, все хазяйство збіглося на те чудо позирити. От сварщик завів САГ та приготувався варити конструкцію, всіх попередив, шо на сварку не мона дивитись, всі відвернулись, а один витріщився.

-- а ти чого?
-- мені мона - я голова колгоспу
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Не, ну Зеле можно завозить из очагов заражения инфицированых сотнми тысяч, и распускать их по домам бесконтрольно. А верующим нельзя возле храма пасочки посвятить. Скотство это и наглость.
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Чому Бубачка без маски? Де Аваков з штрафом?
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хочет заразить блаженийшого сатанизмом
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хм а почему не с духовником Ленки Павлом с лавры Епифаний и Зеленский обсудили празднование Пасхи во время карантина - Цензор.НЕТ 3529
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Єпіфаній - мудра людина не по роках. Додати нічого не можу
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Еще Огонь не сошел, а они уже праздновать собираются.
Как бы чего не вышло... Епифаний и Зеленский обсудили празднование Пасхи во время карантина - Цензор.НЕТ 1838
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ну как бы в календаре дата намечена.
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Не переживайте, зажигалка как всегда сработает как нужно
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ГДЕ ОБЕЩАННАЯ ТЫСЯЧА? Пора у Пети попросить, он хороший, не откажет. Вы теперь все в одной лодке.
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о, пенсионеры нищебродные подтянулись. Петя тебе выдаст, вместе с масочкой.
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Для відправлення Пейсаха Бубочці потрібен не Єпифаній, а Азман Моше Реувен.
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