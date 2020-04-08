 Дела Майдана: прокуратура сообщила о подозрении действующему полицейскому

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Установлено, что старший следователь, с целью препятствования акциям протеста, безосновательно, при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению уголовного преступления незаконно задержал за якобы массовые беспорядки, составил и подписал сообщение о подозрении участнику акций протеста. При этом он совершил служебный подлог - подал в районный суд г. Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было противоправно удовлетворено судом.
Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.