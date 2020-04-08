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 Дела Майдана: прокуратура сообщила о подозрении действующему полицейскому

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований 7 апреля 2020 года сообщили о подозрении действующему сотруднику правоохранительного органа - руководителю следственного отдела одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в городе Киеве. В январе 2014 года он занимал должность старшего следователя райуправления ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ. 

Установлено, что старший следователь, с целью препятствования акциям протеста, безосновательно, при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению уголовного преступления незаконно задержал за якобы массовые беспорядки, составил и подписал сообщение о подозрении участнику акций протеста. При этом он совершил служебный подлог - подал в районный суд г. Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было противоправно удовлетворено судом.

Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187525
 
 
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Нашли козла отпущения... Потом пачками начнут паковать активистов, рассказывая какие они объективные и независимые...
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Старая схема донецких - типа предъявить подозрение, а потом с помпой оправдать бандитов.
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тоді вся система чинила протиправні дії, тому найдійєвіше - люстрація, але її вже похерили
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Одному? Вы издеваетесь? Или это только "первый пошел...."?
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