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 Политика Украины, Здоровье
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 За минувшие сутки в Украине от COVID-19 умерли 7 человек, 4 из них в Ивано-Франковской области. Показатель летальности 3,1%, - Минздрав

В Украине чаще всего болеют коронавирусной болезнью люди в возрасте от 50 лет. Их доля превышает 50% от всех заболевших.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки, к сожалению, умерли снова 7 человек, 4 из них в Ивано-Франковской области. Возраст погибших 71, 82, 72, 69 лет. Два человека до 60 лет - это 51 и 58 лет. В г. Киев умер мужчина в возрасте 35 лет. Показатель летальности в Украине на сегодняшний день составляет 3,1% (рассчитывается от общего числа заболевших. - Ред.). В Испании показатель летальности сегодня 9,9%, в Италии - 12,6%, в Германии и Южной Корее - на уровне 1,5%", - рассказал Ляшко.

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"Чаще всего болеют (коронавирусной болезнью. - Ред.) люди в возрасте от 50 лет. Их доля превышает 50% от всех заболевших на территории Украины", - добавил Ляшко.

"Случаи смертей (от коронавирусной болезни. - Ред.) зарегистрированы в 16 областях нашей страны. 84,6% умерших люди в возрасте от 50 лет, около 60% - от 60 лет. Более 82% умерших от коронавиурсной болезни имели сопутствующие хронические заболевания", - отметил замминистра.

Источник: https://censor.net.ua/n3187524
 
 
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вони тільки за кермо сіли, перший раз таке керування бачать - смикають зараз за все, вмикають вимикають - зачекайте трохи! навяаться! часу та людей ще багато!
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Мдя..соотношение "умерших-вылечившихся" не вселяет оптимизма. Такое впечатление что больным просто "не мешают" умирать. Прошу простить за цинизм, но..😕
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отчасти так и есть...число выживших под аппаратом ИВЛ у нас минимальное
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"Прошу простить за цинизм, но ..."
ложная скромность это прямой путь в могилу .

откуда исходит реальная опасность необходимо понимать и правильно оценивать.

поскольку хитрозачатые выворачивают всё наизнанку ,
то при нынешних хитрозачатых
лечить пересичных 35+ не будут ,
наоборот вместо диагноза грипп напишут вирус
и просто прикончат в инфекционке . десятками тысяч ...

хитрозачатым нужна земля , а пересичные конкуренты этому только помеха.
зато пандемия все преступления спишет !
а фуле ... ни проверить ни доказать ни тем более привлечь к ответственности

с января 2020 зе-ублюдки делали всё,
чтобы в стране оказалось как можно больше инфицированных,
чтобы отсутствовали необходимые лекарства, средства защиты, антисептик итд

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изначально вирус COVID-19 сопровождает дезинформация .
вначале это было утаивание китайцами о резком увеличении атипичной пневмонии .

затем это была дезинформация Всемирной Организации Здравоохранения ,
которая высокую опасность смертей в результате инфицирования ,
подменяла низким статистическим медицинским показателем "смертность 3,5%"

следом рашистские боты дезой ВОЗ'а забили до отказа все соц.сети ,
чтобы деформировать сознание миллионов людей
и таким способом многократно увеличить количество смертей в результате инфицирования.
в настоящий момент
дезинформацию в стране распространяет так называемый "минздрав"
с той же целью многократно увеличить количество смертей в результате инфицирования.
Летальность вируса выше 20%% .
это доказывает публичная статистика
на сайтах "Johns Hopkins University" и "worldometers.info" .
на изображении ниже продемонстрировано
насколько значительно китайская дезинформация искажает (занижает) "летальность"

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чем больше становится людей переболевших, то есть выздоровевших и умерших,
тем меньше становится влияние китайской дезинформации .

в конечном итоге влияние китайской дезы станет незначительным ,
но показатель "летальности" окажется выше 20 %%

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