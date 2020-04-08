 За минувшие сутки в Украине от COVID-19 умерли 7 человек, 4 из них в Ивано-Франковской области. Показатель летальности 3,1%, - Минздрав

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки, к сожалению, умерли снова 7 человек, 4 из них в Ивано-Франковской области. Возраст погибших 71, 82, 72, 69 лет. Два человека до 60 лет - это 51 и 58 лет. В г. Киев умер мужчина в возрасте 35 лет. Показатель летальности в Украине на сегодняшний день составляет 3,1% (рассчитывается от общего числа заболевших. - Ред.). В Испании показатель летальности сегодня 9,9%, в Италии - 12,6%, в Германии и Южной Корее - на уровне 1,5%", - рассказал Ляшко.

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"Чаще всего болеют (коронавирусной болезнью. - Ред.) люди в возрасте от 50 лет. Их доля превышает 50% от всех заболевших на территории Украины", - добавил Ляшко.

"Случаи смертей (от коронавирусной болезни. - Ред.) зарегистрированы в 16 областях нашей страны. 84,6% умерших люди в возрасте от 50 лет, около 60% - от 60 лет. Более 82% умерших от коронавиурсной болезни имели сопутствующие хронические заболевания", - отметил замминистра.