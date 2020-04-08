 За минувшие сутки в Украине от COVID-19 умерли 7 человек, 4 из них в Ивано-Франковской области. Показатель летальности 3,1%, - Минздрав

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки, к сожалению, умерли снова 7 человек, 4 из них в Ивано-Франковской области. Возраст погибших 71, 82, 72, 69 лет. Два человека до 60 лет - это 51 и 58 лет. В г. Киев умер мужчина в возрасте 35 лет. Показатель летальности в Украине на сегодняшний день составляет 3,1% (рассчитывается от общего числа заболевших. - Ред.). В Испании показатель летальности сегодня 9,9%, в Италии - 12,6%, в Германии и Южной Корее - на уровне 1,5%", - рассказал Ляшко.
"Чаще всего болеют (коронавирусной болезнью. - Ред.) люди в возрасте от 50 лет. Их доля превышает 50% от всех заболевших на территории Украины", - добавил Ляшко.
"Случаи смертей (от коронавирусной болезни. - Ред.) зарегистрированы в 16 областях нашей страны. 84,6% умерших люди в возрасте от 50 лет, около 60% - от 60 лет. Более 82% умерших от коронавиурсной болезни имели сопутствующие хронические заболевания", - отметил замминистра.
https://covid19.rnbo.gov.ua/
ложная скромность это прямой путь в могилу .
откуда исходит реальная опасность необходимо понимать и правильно оценивать.
поскольку хитрозачатые выворачивают всё наизнанку ,
то при нынешних хитрозачатых
лечить пересичных 35+ не будут ,
наоборот вместо диагноза грипп напишут вирус
и просто прикончат в инфекционке . десятками тысяч ...
хитрозачатым нужна земля , а пересичные конкуренты этому только помеха.
зато пандемия все преступления спишет !
а фуле ... ни проверить ни доказать ни тем более привлечь к ответственности
с января 2020 зе-ублюдки делали всё,
чтобы в стране оказалось как можно больше инфицированных,
чтобы отсутствовали необходимые лекарства, средства защиты, антисептик итд
вначале это было утаивание китайцами о резком увеличении атипичной пневмонии .
затем это была дезинформация Всемирной Организации Здравоохранения ,
которая высокую опасность смертей в результате инфицирования ,
подменяла низким статистическим медицинским показателем "смертность 3,5%"
следом рашистские боты дезой ВОЗ'а забили до отказа все соц.сети ,
чтобы деформировать сознание миллионов людей
и таким способом многократно увеличить количество смертей в результате инфицирования.
в настоящий момент
дезинформацию в стране распространяет так называемый "минздрав"
с той же целью многократно увеличить количество смертей в результате инфицирования.
Летальность вируса выше 20%% .
это доказывает публичная статистика
на сайтах "Johns Hopkins University" и "worldometers.info" .
на изображении ниже продемонстрировано
насколько значительно китайская дезинформация искажает (занижает) "летальность"
тем меньше становится влияние китайской дезинформации .
в конечном итоге влияние китайской дезы станет незначительным ,
но показатель "летальности" окажется выше 20 %%