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 Происшествия, Киевские новости
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 Заместителю директора школы, в которой ученицу ударило током, предъявлено подозрение, - прокуратура Киева

Заместителю директора столичной школы, где в 2018 году ударило током ученицу, объявлено подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

В прокуратуре напомнили, что девочка была в столовой, прикоснулась руками к металлической подставке стола и ее ударило током. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения.

"Проведенными следственными действиями и экспертизами установлено, что получение травм ребенком находится в причинно-следственной связи с действиями заместителя директора школы по административно-хозяйственной части, который небрежно отнесся к своим обязанностям в части надзора за проверкой изоляции электроустановок в заведении и, не убедившись в их исправности, допустил в помещение персонал и учащихся", – говорится в сообщении.

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Замдиректора сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Как стало известно Цензор.НЕТ, речь идет о школе №69, которая находится в Соломенском районе столицы.

Источник: https://censor.net.ua/n3187523
 
   
 Топ комментарии
 
где в 2018 году ударило током.... 2 роки розслідували державно важливу справу.. нарешті.. вітаю прокурорів...
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Та сейчас блин такие школьницы, что от них самих током бьёт ... Заместителю директора школы, в которой ученицу ударило током, предъявлено подозрение, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 7642
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На сегодня это практически синонимы. Большинство прокуроров которых я знаю - мрази редкостные. Или совковые пердуны, или дети коррупционеров.
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где в 2018 году ударило током.... 2 роки розслідували державно важливу справу.. нарешті.. вітаю прокурорів...
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На сегодня это практически синонимы. Большинство прокуроров которых я знаю - мрази редкостные. Или совковые пердуны, или дети коррупционеров.
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Оперативненько. Не інакше, як той директор за два роки в сізо став сивою беззубою розвалиною.
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А ви упевнені, що той заст. директора у СІЗО сидів?
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А в нього,була профільна освіта, а в посадову інструкцію,було включено відповідний пункт Заместителю директора школы, в которой ученицу ударило током, предъявлено подозрение, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 4617 Якщо,обидва 'Ні', то,нехай підітруться підозрою...
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Та сейчас блин такие школьницы, что от них самих током бьёт ...
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Сейчас школьницы усиленно в онлайне уроки учат и бантики вяжут
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с медью для монтажа проводников заземления в стране напряжёнка. поэтому о автоматах утечки тока можно и не говорить.
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Попри усі інструкції, ПУЕ, ***** та інші гори документів, є таке золоте правило: "після виконання усіх вимог, перш ніж допустити людину до електроустановки, переконайся у відсутності напруги особистим дотиком рукою". Це означає - тильним боком долоні, однією рукою. Щоби в разі чого руку "відкинуло" би від корпусу або токоведучих шин зі знятою напругою.
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є ше золоте правило бабки:
-- бабко! подай провід!
-- на
-- я ж казав ноль, а ти "фаза, фаза"
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Це правило лише для діючих електроустановок при виведенні їх в ремонт. А тут банальне пошкодження ізоляції, і як наслідок- наявність фази на столі, що ніяк не може бути електроустановкою.
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Це правило є КОРИСНИМ завжди. Навіть коли доручаєш робітникові розтягнути котушку і підімкнути будь-який дівайс або інструмент. Або виконати з'єднання для зрівняння потенціалів хоч у ванній кімнаті (де між арматурою теоретично не має бути різниці потенціалів. Скільки разів скаржився сантехнік: від'єдную фланець у підвалі, а воно як йо***! Хтось крав електрику, кинувши робочий нуль на трубу холодної води).
Краще захистити і свою дупу, і життя свого колеги (або випадкової людини).
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ну да, в школє с номєром 69 нє могло нє трахнуть учєніцу током
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Пусть скажут спасибо, что наэлетризованный папа девочки не ударил директора ломом.
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