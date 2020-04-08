 Заместителю директора школы, в которой ученицу ударило током, предъявлено подозрение, - прокуратура Киева

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.
В прокуратуре напомнили, что девочка была в столовой, прикоснулась руками к металлической подставке стола и ее ударило током. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения.
"Проведенными следственными действиями и экспертизами установлено, что получение травм ребенком находится в причинно-следственной связи с действиями заместителя директора школы по административно-хозяйственной части, который небрежно отнесся к своим обязанностям в части надзора за проверкой изоляции электроустановок в заведении и, не убедившись в их исправности, допустил в помещение персонал и учащихся", – говорится в сообщении.
Замдиректора сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины.
Как стало известно Цензор.НЕТ, речь идет о школе №69, которая находится в Соломенском районе столицы.
-- бабко! подай провід!
-- на
-- я ж казав ноль, а ти "фаза, фаза"
Краще захистити і свою дупу, і життя свого колеги (або випадкової людини).