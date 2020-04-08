 Отмену карантина будем комментировать не ранее, чем через 10 дней, - главный санврач Ляшко

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время мы наблюдаем за развитием эпидситуации в Украине, сравниваем все сценарии, которые происходят в странах Евросоюза и в странах-соседях, позже внедривших карантинные меры", - отметил он.

По его словам, относительно внедрения и отмены карантина, решение будет приниматься ближе к сроку завершения карантина.

"Мы только в третьем дне усиленных карантинных мероприятий... Поэтому вопрос отмены карантина мы будем комментировать не ранее, чем через 10 дней", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, 11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

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