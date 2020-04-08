 Больше всего госпитализация больных COVID-19 происходит на 3-7 день c момента появления симптомов, - главный санврач Ляшко

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Наша динамика показывает, что больше всего госпитализация больных коронавирусной болезнью происходит на 3-7 день от момента появления симптомов. При этом анализ показал, что увеличение количества дней с момента появления симптомов до госпитализации не влияет на увеличение количества людей, которые нуждаются в интесивной терапии. Но мы в очередной раз призываем прия появлении симптомов сразу обращаться к своему семейному врачу или на номер 103. Там есть врачи, которые должны предоставить консультацию и выбрать тактику дальнейшего лечения больного коронавирусной болезнью. Самолечение - неприпустимо", - рассказал Ляшко.

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