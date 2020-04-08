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 Больше всего госпитализация больных COVID-19 происходит на 3-7 день c момента появления симптомов, - главный санврач Ляшко

Минздрав призвал украинцев не заниматься самолечением, а обращаться к семейному врачу или на 103 при появлении симптомов коронавирусной болезни.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Наша динамика показывает, что больше всего госпитализация больных коронавирусной болезнью происходит на 3-7 день от момента появления симптомов. При этом анализ показал, что увеличение количества дней с момента появления симптомов до госпитализации не влияет на увеличение количества людей, которые нуждаются в интесивной терапии. Но мы в очередной раз призываем прия появлении симптомов сразу обращаться к своему семейному врачу или на номер 103. Там есть врачи, которые должны предоставить консультацию и выбрать тактику дальнейшего лечения больного коронавирусной болезнью. Самолечение - неприпустимо", - рассказал Ляшко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187521
 
 
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Больше ЧАЩЄ всего госпитализация больных COVID-19 происходит на 3-7 день c момента появления симптомов, - главный санврач Ляшко
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В Днепре выдали скорой помощи один костюм на четверых - и кто поедет на вызов!
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нельзя такое писать, это не мыролюбно.
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обратись в больницу с насморком и получи Бонус - корововирус.
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Ще шось про кишкові розлади казали. Больше всего госпитализация больных COVID-19 происходит на 3-7 день c момента появления симптомов, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8331 Усе підходить.
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