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 За прошедшие сутки в Украину вернулись еще почти 5 тыс. граждан, - Госпогранслужба

На протяжении минувших суток, 7 апреля, на въезд в Украину оформлены более 4,8 тысяч граждан.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки пограничники осуществили 9600 пропускных операций. 7 апреля на въезд в Украину оформлено более 4800 наших соотечественников. Кроме того, вчера Украину покинули 3,8 тысячи человек, из них 1,5 тысячи иностранцев", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 5,8 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не выявлено. Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

По информации пресс-службы ГПСУ, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлено 7 нарушителей правил карантина, о чем сообщено сотрудникам полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187520
 
 
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Вот этой новости я так ждал, так ждал!!! Теперь можно прыгать от радости до потолка!!! За прошедшие сутки в Украину вернулись еще почти 5 тыс. граждан, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9281
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Тепер відлік карантину починаємо заново?
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И так до бесконечности. Или по крайней мере до следующей весны пока не выпустят вакцину.
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Чудово. Так карантин не скінчиться НІКОЛИ.
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5 000 уборщиков туалетов ,захотели умереть на родной земле
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Новая партия старушек!
Всех отправили на принудительную обсервацию в отели ?
Или это избирательно происходит, для пиара ?
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Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю!
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я вчера ту маску одел, или надел(земли?) на пару минут - жесть. я х.з. как с ней пару часов ходят то...
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